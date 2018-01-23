Мусорное будущее. Когда и как будет решена проблема утилизации мусора в Украине

С 1 января украинцы обязаны сортировать мусор. Но пока закон не работает, а все отходы оказываются в одной мусорной машине по дороге на полигон

Каждый украинец ежегодно генерирует около 330 кг мусора. В год на полигоны и неофициальные помойки вывозят по 11 млн тонн бытовых отходов. Общая площадь свалок составляет почти 5% территории страны, что сопоставимо с размерами Черновицкой области. При этом в Украине есть только один мусоросжигающий завод — киевская "Энергия". Его мощностей недостаточно даже для обслуживания столицы. За год здесь сжигают 260–280 тыс. тонн, притом что в Киеве собирают 1,2 млн тонн бытовых отходов. В итоге 95% бытового мусора по всей стране вывозят за пределы населённых пунктов и хранят десятилетиями.

Разгребая мусор

Попытку сортировать мусор в Украине предпринимали не раз. К примеру, в Киеве работают мобильные точки сбора вторсырья, куда все желающие могут отдать отсортированные отходы. Но есть немало примеров, когда инициативы горожан установить в своих дворах контейнеры для раздельного сбора мусора лишь делали эту территорию привлекательной для бомжей. Тем так намного проще было собирать картон и стекло.

Сейчас закон о сортировке запрещает вывозить отходы на полигоны. Их нужно перерабатывать, утилизировать, а выбрасывать только то, что не течёт, не воняет и не выделяет метан. На вопрос, как будет выполняться закон, Светлана Коломиец, советник министра экологии и природных ресурсов, отвечает: "Никак". В этой части закон работать просто не может, поскольку перерабатывающих мощностей для органики в стране не существует.

Но есть шансы, что скоро они появятся, а в Украине заработает система по обращению с бытовыми отходами. В правительстве начали с принятия Национальной стратегии управления отходами. Документ закрепляет намерения страны увеличить объёмы переработки мусора, создать безопасные полигоны для хранения бытовых отходов и проследить, точно ли мусор не хранится где-то нелегально. Если стратегию реализуют, то к 2030 году в Украине появится около 800 перерабатывающих предприятий, а в 5 тыс. населённых пунктов построят 250 центров сбора бытовых отходов.

План работы следующий: правительство создаст Национальный план обращения с отходами и передаст местным органам самоуправления обязанность решать, что делать с мусором в регионе. Для этого на местах должны создать региональные планы обращения с отходами. По идее, обладминистрации разобьют регион на кластеры, создадут маршруты вывоза отходов и варианты утилизации бытового мусора.

В среднем за тонну мусора европеец платит 40–50 евро. Для сравнения: на захоронение мусора украинец отдаёт около 30 грн в год

"Оптимальный охват кластера — 400 тыс. человек. Минимальная черта — 150 тыс. Система сбора и перевозки отходов в этом случае заканчивается одним кластерным региональным полигоном и одним перерабатывающим предприятием", — поясняет Вячеслав Сороковский, эксперт по вопросам децентрализации проекта DESPRO.

При делении на кластеры нужно будет учесть много факторов. "Разница в составе отходов может быть существенной, и она повлияет на то, что с ними делать", — рассказывает Светлана Коломиец. Например, в сельской местности большую часть органических отходов используют в домашних хозяйствах, а львиная доля мусора — это упаковка, тара и другие неорганические компоненты. "Исходя из того, сколько генерируется отходов, какие это отходы, сколько есть мощностей в регионе для переработки, и будет разрабатываться план", — подытоживает она.

Построй завод

Пока региональные планы есть у крупных городов — Киева, Львова, Днепра и Винницы. "С вывозом бытового мусора в столице проблем нет. Нужно решить проблему его утилизации, — рассказывает Пётр Пантелеев, заместитель председателя Киевской городской госадминистрации. — Для этого необходимо усовершенствовать законодательство и построить мощности для переработки. Приняли решение идти по принципу механико-биологической переработки отходов. Это экологичнее и дешевле, чем сжигание".

Такой способ включает в себя сортировку, отбор ресурсоценных материалов, строительство установок для сбора биогаза, а также использование высококалорийного мусора для производства тепловой и электрической энергии.

Представитель городской администрации говорит о том, что проект обойдётся городу примерно в 100–150 млн евро. Точная цифра станет известна после проведения тендера и выбора компании-переработчика. Получить финансирование из городского бюджета в полном объёме невозможно, поэтому Киев думает о привлечении инвестора.

В вопросе создания перерабатывающих мощностей столицу опережает Львов. Светлана Коломиец говорит, что вскоре там приступят к строительству завода механико-биологической обработки. Он обойдётся городу в 30–35 млн евро и частично профинансируется за счёт гранта ЕБРР. В частности, 10 млн евро хотят направить на рекультивацию Грибовицкого полигона, ещё 20 млн евро — кредит под минимальный процент для строительства мусороперерабатывающего завода.

В рамках государственно-частного партнёрства перерабатывающий завод хотят построить и в Днепре. Его стоимость составляет примерно $60 млн, срок окупаемости проекта — 10 лет. Гор­администрация ищет инвестора. "Строить предлагаем по договорам государственно-частного партнёрства с городом. Инвестор реализует проект за свои деньги, а Днепр даёт гарантию, что при смене его руководства инвесторов не попросят оставить проект", — говорит Владимир Панченко, руководитель Агентства развития Днепра.

"Сегодня штраф за незаконный выброс мусора — 1700 грн. Ловят нарушителей нечасто. Мы инициируем законопроект, чтобы штраф увеличили до 34 тыс. грн"

Пётр Пантелеев зампредседателя КГГА

Масштаб помельче

Иван Фурсенко, первый заместитель руководителя исполнительной дирекции Всеукраинской ассоциации сельских советов, отмечает, что заходить инвесторы будут в города с населением от 200 тыс. человек. Для небольших территориальных громад нужно думать о межмуниципальном сотрудничестве. "В Латвии это удалось. Силами местного самоуправления базового уровня объединяется приблизительно половина области, если перенести на наши территории. Создают там один завод, у которого есть 25–30 совладельцев — органов местного самоуправления", — приводит пример Фурсенко. В странах Балтии находить инвесторов для строительства заводов уже научились. В Украине такие же планы, но на это нужно время.

Есть ещё опыт Польши, которая только учится работать с утилизацией мусора на европейский манер. Платят за его вывоз и переработку местные жители, сумма зависит от того, сортирует человек мусор или нет. Более того, государство дотирует переработку отдельных видов мусора: электроприборов, батареек, ламп. Параллельно с этим оно ищет инвесторов, часто на условиях государственно-частного партнёрства. При этом в стране ещё продолжают действовать свалки, а количество перерабатывающих и сжигающих заводов меньше, чем во Франции (126 заводов по сжиганию мусора) или в Германии (121 завод).

Деньги на мусоре

Независимо от того, поддерживает государство переработку мусора финансово или нет, людям за это всё равно придётся платить. Вопрос в том — сколько. "То, что мусор — сырьё, которое можно полностью переработать и получить хорошую прибыль, — основной миф. Работает это совсем не так", — подчёркивает Андрей Грущинский, глава правления ЧАО "Киевспецтранс". Именно эта компания управляет полигоном №5, куда свозят бытовые отходы из Киева.

Инвестор придёт только на то, что может дать прибыль, — доход от переработки и сжигания мусора не принесёт финансов, которые перекроют затраты. Соответственно, частично за утилизацию придётся платить людям. Также на потребителя лягут затраты на постройку экологичных полигонов. Всё, как в Европе. В среднем за тонну мусора европеец платит 40–50 евро. Для сравнения: на захоронение мусора украинец отдаёт около 30 грн в год. Правда, жителей столицы скоро ожидает повышение тарифов на вывоз бытовых отходов, поскольку они не пересматривались с 2010-го. В год киевлянам нужно будет выкладывать около 100 грн. Но опять же, в эту цену переработка не заложена.

В Днепре затраты на переработку мусора для жителей решили минимизировать, отказавшись от дорогостоящей технологии сжигания мусора. "Технологии сжигания дорогие. Тонна мусора — около 1 тыс. евро", — говорит Владимир Панченко. Вместо этого мусор решили сортировать: изымать ресурсоценные пластик, металл, стекло, перерабатывать органику в биогаз с его последующим сжиганием. Правда, от увеличения существующего тарифа на захоронение мусора жителям Днепра не уйти. С 2018 года он увеличится с 13 грн до 21 грн за 1 куб. м. Тариф на вывоз и утилизацию для жителей многоэтажных домов составит 11,79 грн/чел. в месяц (тогда как был 9,36 грн). Что касается цен на перевозку мусора, сегодня 1 куб. м мусора отправить на полигон стоит 35 грн, и перевозчики настаивают на увеличении тарифа до 88 грн. Если это произойдёт, жителям многоэтажек Днепра придётся платить 23 грн/чел. в месяц.

Эконалог

Есть ещё несколько вариантов оплатить переработку. Например, выделить деньги из бюджета, создать госпредприятие, которое будет организовывать процесс переработки. Но это прямой путь к коррупции. С очень высокой долей вероятности деньги "распилят". Поэтому можно ввести экологический налог для производителей и импортёров тары и упаковки. "С помощью такого налога каждый будет платить за переработку в зависимости от того, сколько потребляет упакованной продукции", — говорит Андрей Грущинский, глава правления ЧАО "Киевспецтранс".

Законодатели предлагают два варианта решения вопроса с экологическим налогом. Если переработчик, например, завод "Оболонь" в Киеве, самостоятельно организует сортировку и переработку своей тары, то от налога он освобождается. Если же нет — нужно платить. Средства будут аккумулироваться в спецфонде, а затем распределяться по регионам. Провести через парламент такое законодательство будет непросто. "Лобби упаковщиков очень сильное, — комментирует ситуацию народный депутат Иван Крулько. — Они готовы подключать ресурсы, чтобы ни один закон касательно эконалога не был принят. Выгоднее заблокировать инициативу в парламенте, чем честно платить налог".

Со старым мусором тоже нужно что-то решать. Крулько говорит, что в Украине около 33 тыс. нелегальных свалок. К примеру, сейчас неизвестно, куда девается 40% бытовых отходов Киева. Бороться со стихийными свалками должна экоинспекция в связке с Нацполицией и местными органами самоуправления.

В Украине за год на полигоны и неофициальные помойки вывозят по 11 млн тонн бытовых отходов. Общая площадь свалок составляет почти 5% территории страны, что сопоставимо с размерами Черновицкой области

"Нацполиции, как правило, не до вызовов на стихийные свалки. К тому же в регионах полиция ещё не реорганизована. Штраф выписать можно у общественного эколога, но механизм взимания этого штрафа отсутствует", — говорит Иван Фурсенко, первый замруководителя исполнительной дирекции Всеукраинской ассоциации сельских советов.

Изменить ситуацию, по мнению зампредседателя КГГА Петра Пантелеева, может только увеличение штрафов. "Сегодня штраф за незаконный выброс мусора — 1700 грн. Ловят нарушителей нечасто. Мы инициируем законопроект, чтобы штраф увеличили до 34 тыс. грн", — говорит он.

Официальных мусорных полигонов в стране около 6 тыс. Большинство из них нужно срочно рекультивировать. По оценкам Петра Пантелеева, только на рекультивацию полигона №5 под Киевом уйдёт не одна сотня миллионов гривен. Более точную цифру назовут после разработки проекта, стоимость которого составляет 2,6 млн грн. Закончить его планируют через 7–8 лет, ещё несколько лет понадобится на саму рекультивацию полигона. Куда будет вывозиться мусор из Киева в этот период, пока неясно.

Львовские черви

В мае 2016 года Львов из туристической столицы страны превратился в главную мусорную проблему Украины. Пожар на Грибовицком полигоне не только унёс жизни троих спасателей, но и изрядно подпортил репутацию мэру города Андрею Садовому. Эти события также актуализировали проблему личной ответственности горожан. В ход шло всё — от уменьшения использования одноразовой посуды до компостирования с помощью червей.

"Я сама эколог. Работаю во Всемирном фонде природы и спокойно отношусь к разным видам животного мира", — рассказывает Фокусу Ирина Миронова, у которой дома под мойкой уже год живут компостные черви. Решение завести живность, с удовольствием поедающую органические отходы, приняла после того, как во Львове возникли проблемы с вывозом мусора. "Не воняет и не расползаются", — с улыбкой говорит о своей червяковой ферме эколог. По её словам, такой способ компостирования широко распространён в сельском хозяйстве по всему миру. Например, в Нью-Йорке за участие в программах компостирования органики предусмотрено финансовое вознаграждение от муниципалитетов.

Параллельно активисты и экологи Львова начали активнее сотрудничать с представителями малого бизнеса. "Для ресторанов тариф на вывоз отходов устанавливается по количеству посадочных мест. Мобильные кофейни, как правило, не имеют таких мест. Но одна кофейня может продавать до 600 чашек в день. Эти стаканчики попадают в мусорник буквально за 15 минут хода от этой кофейни", — рассказывает Ирина Миронова. Таким предпринимателям предложили поддержать инициативу сокращения количества одноразовых стаканчиков, предоставляя скидку на напиток для тех, кто придёт со своей тарой. Сегодня инициативу поддерживает 16 мини-кофеен города, а в некоторых из них каждая 7-я порция кофе наливается в тару посетителя. Многие рестораны культурной столицы Украины теперь и соломинки в коктейли дают только по просьбе посетителей. А просят их редко.

Также во Львове регулярно проходят квесты из серии, как за месяц сократить количество мусора до минимума. Даже детям прививают культуру правильного обхождения с мусором — Львовский театр кукол даёт представления о бережном отношении к вещам, важности сортировки и переработки отходов.

Словом, при желании наладить систему управления отходами в Украине можно. Та же Польша справилась всего за три года. Правда, у западного соседа было существенное преимущество — финансовая поддержка от ЕС. Украинцам же остаётся ответственнее относиться к собственному мусору и ждать, пока планы строительства перерабатывающих заводов станут реальностью.