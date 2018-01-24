Это следует из инфографики на сайте издания The Economist.

"Индекс Биг-Мака" был изобретен The Economist в 1986 году. Он основан на теории паритета покупательной способности и используется как шутливый показатель стоимости валюты. За основу покупательной способности взят стандартный биг-мак.

Так, в США средняя цена биг-мака составляет 5,28 доллара, а в Украине его можно приобрести за 1,64 доллара.

Получается, что в Украине покупательная способность гривны в 3,22 раза больше, чем покупательная способность доллара в США.

Напомним, банкиры обещают откатить курса доллара назад.