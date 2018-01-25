НБУ повысил учетную ставку до 16%

Национальный банк повысил учетную ставку с 14,5% до 16% в связи с высокой инфляцией, темпы которой значительно превысили прогноз регулятора. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

"Более жесткая монетарная политика будет способствовать постепенному снижению потребительской инфляции и ее возвращению в целевой диапазон в середине 2019 года", - говорится в заявлении.

В Нацбанке прогнозирует, что в ближайшие годы инфляция будет замедляться, но в 2018-м останется высокой: 8,9% общая и 8,2% базовая.

Кроме того, согласно прогнозам регулятора, экономический рост в 2018 году ускорится до 3,4%.

"Основным драйвером роста экономики станет частное потребление благодаря сохранению все еще высоких темпов роста реальных зарплат, а также иных доходов, в том числе пенсий. Кроме того, этому будет способствовать смягчению фискальной политики. Также сохранится активная инвестиционная деятельность предприятий", - считают в НБУ.

При этом в 2019 - 2020 годах рост реального ВВП несколько замедлится (до 2,9%) из-за исчерпания эффектов нынешнего фискального смягчения и под влиянием жесткой монетарной политики, которая необходима для возвращения потребительской инфляции до целевого уровня на прогнозном горизонте. Кроме того, медленный прогресс в структурных реформах будет сдерживать повышение долгосрочного потенциала экономики.