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Главная » Деньги » Яблоки в Украине стремительно выросли в цене

Яблоки в Украине стремительно выросли в цене

Яблоки в Украине стремительно выросли в цене
Фото: Хочу

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года они подорожали более чем на 60%

29.01.18 719
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На минувшей неделе на рынке яблок в Украине был зафиксирован стремительный рост цен по всем самым популярным сортам. По состоянию на 29 января, средняя цена на яблоки на оптовых рынках достигла 12-17 грн/кг.

Об этом сообщает Инфо-Шувар, ссылаясь на собственный мониторинг цен на крупнейших оптовых рынках страны.

Цены на такие популярные сорта яблоки, как "Чемпион", "Ренет Симиренко", и "Айдред" выросли минимум на треть. Сегодня цена на "Чемпион" достигла уровня 13-15 грн/кг. Аналогичная ситуация сейчас наблюдается и по сорту "Ренет Симиренко", который уже подорожал до отметки 12-16 грн/кг. Сорт "Айдред" на оптовом рынке можно купить не дешевле 13-14 грн/кг.

Сорт "Голден" продается по цене 13-17 грн/кг, то есть на 24% дороже, чем в начале прошлой недели.

На 22% подорожал также и сорт "Лигол", который сейчас стоит 13-15 грн/кг.

И только на 12% за неделю выросла цена на яблоко сорта "Муцу", который сейчас находится в пределах 13-16 грн/кг.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года яблоко в Украине уже подорожало более чем на 60%. 

Напомним, Нацбанк подсчитал, что больше всего подорожало и подешевело в прошлом году.

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