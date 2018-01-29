В Японии официально недвижимость можно купить за криптовалюту

Пока - только за биткоины

Японская компания Yitanzi, специализирующаяся на продаже недвижимости, объявила о начале приема криптовалюты в качестве оплаты.

Пока только один объект — небольшое здание в Токио — можно приобрести за 547 биткоинов (около $6,4 млн). Об этом пишет BFM.RU.

По словам технического директора компании Йокосавы Юске, в последнее время многие из разбогатевших на росте курса биткоина, стремясь сделать выгодные инвестиции, присматриваются к рынку недвижимости.

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На японском рынке недвижимости достаточно много готовых принимать оплату в криптовалюте игроков, добавил он, поэтому первый объект за биткоины Yitanzi рассчитывает продать в течение двух недель.

Компания также рассматривает в перспективе возможность приема оплаты в криптовалюте эфириум.

Напомним, Тереза Мэй призвала к бдительности по отношению к криптовалютам.