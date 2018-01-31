Экспорт украинских товаров в Евросоюз за год вырос на треть

В основном за границу поставлялись продукты сельского хозяйства и металлургии

Украина в течение прошлого года экспортировала товаров на 39,9 млрд долларов, что на 19% больше, чем в 2016 году.

Об этом сообщает НБУ.

В основном за границу поставлялись продукты сельского хозяйства и металлургии.

Экспорт сельскохозяйственной продукции за год вырос на 16%. За границу украинские предприятия поставляли в основном зерновые урожая 2016 года, масло и жиры, а также мясную и молочную продукцию.

Физический объем экспорта продуктов металлургии несколько снизился из-за разрыва связей с предприятиями, оставшимися на неконтролируемых территориях - в частности, упал объем экспортированных черных металлов.

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Однако, из-за роста цен на мировых рынках общая стоимость экспортируемой продукции возросла - на 22,1% по сравнению с результатами 2016 года. Также рост цен благоприятно сказался на экспорте железных руд, стоимостной объем которого вырос в 1,4 раза.

Основное направление украинского экспорта - страны Европейского Союза, объем поставок товаров в которые вырос за год на 32%. В общем экспорте их доля является самой крупной и продемонстрировала за год рост с 31,9% до 35,4%.

Доля России по результатам 2017 в структуре украинского экспорта упала с 9,1% до 8,5%, несмотря на рост физических объемов поставок товаров.

Напомним, Украина исчерпала годовую квоту на экспорт меда в ЕС за 10 дней.