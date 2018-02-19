Глава НБУ заработал за год более 15 миллионов гривен

Исполняющий обязанности главы Национального банка Украины Яков Смолий получил в 2017 году 15,202 миллиона гривен дохода.



Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций чиновников, обнародованные на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции.

Согласно декларации, в прошлом году Смолий получил 5,453 миллиона гривен дивидендов от компании по управлению активами "Эталон Эссет Менеджмент"; 4,846 миллиона гривен процентов по средствам в Укрэксимбанке; 2,493 миллиона гривен от предоставления в аренду ряда объектов недвижимости; 2,306 миллиона гривен в виде заработной платы в НБУ.

По информации на сайте НБУ, в 2016 году Смолий получил совокупный доход в размере почти 18,6 миллиона гривен, из которых 7,3 миллиона гривен - проценты по депозитам; 5,3 миллиона гривен - дивиденды; 3,1 миллиона гривен - доход от передачи в аренду коммерческого недвижимого имущества; 1,8 миллиона гривен - заработная плата до налогообложения и уплаты военного сбора.

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Напомним, первый замглавы Национального банка Украины Яков Смолий исполняет обязанности главы регулятора с 11 мая 2017 года, после того как глава НБУ Валерия Гонтарева подала президенту Петру Порошенко прошение об отставке. 18 января Порошенко представил в парламент, как того требует Конституция Украины, предложение уволить с поста главы Национального банка Гонтареву и назначить на ее место Смолия. Соответствующие проекты постановлений одобрены Комитетом Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности. По словам главы парламента Андрей Парубия, парламент рассмотрит назначение нового главы НБУ после собеседований со всеми фракциями парламента, что возможно до конца февраля.