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Главная » Деньги » Мораторий на проверки бизнеса отменили для 20 госорганов

Мораторий на проверки бизнеса отменили для 20 госорганов

Мораторий на проверки бизнеса отменили для 20 госорганов
112.ua

Полный запрет на проверки, судя по всему, себя не оправдал

22.02.18 430
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Кабинет министров опубликовал перечень органов государственного надзора (контроля), на которые в текущем году не распространяется действие Закона Украины "О временных особенностях осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности".

Соответствующее постановление №1104 опубликовано на сайте правительства. 

В список таких госорганов вошли Национальный банк, Национальный Совет по вопросам телевидения и радиовещания, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), Антимонопольный комитет, Государственная авиационная служба, Государственная архитектурно-строительная инспекция, Государственная инспекция ядерного регулирования, Государственная аудиторская служба, частично Государственная экологическая инспекция, Государственная служба экспортного контроля, Государственная служба по вопросам лекарственных средств, Государственная служба специальной связи и защиты информации, Министерство экологии и природных ресурсов, Государственная служба геологии и недр, Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра, Государственная служба Украины по вопросам труда, частично Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Государственная фискальная служба, структурные подразделения по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля Киевской и Севастопольской городских государственных администраций, исполнительные органы по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля сельских, поселковых, городских советов, исполнительные органы городских советов городов областного значения и сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин, органы государственного рыночного надзора в пределах сфер своей ответственности. 

Напомним, Кабинет министров планировал в 2018 году ввести "разумный" мораторий на проверки бизнеса, который позволит сохранить высокий уровень безопасности потребителей и одновременно не позволит осуществлять административное давление на бизнес.

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