Мина замедленного действия. Что делать с государственным долгом Украины

"После президентских и парламентских выборов 2019 года новая украинская власть пока так и не смогла договориться с международными кредиторами о продолжении финансирования, которое стоит на паузе с весны 2017 года из-за сворачивания в стране реформ. Когда к середине 2019 года объём международных резервов Национального банка Украины просел ниже $10 млрд, над страной навис риск дефолта, гривна начала девальвировать и инфляция вышла из-под контроля" — так могут выглядеть в мировых СМИ сообщения об Украине 1,5–2 года спустя, в случае если реализуются негативные прогнозы экономистов.

С точки зрения Дмитрия Боярчука, исполнительного директора "CASE Украина", пессимистический сценарий выглядит так: "Чиновники делают вид, что не понимают, чего от них хотят международные кредиторы, финансирование ставят на паузу, до выборов Украина затягивает пояса и погашает долги за счёт международных резервов НБУ, а после выборов объявляет дефолт". Это означает неспособность государства рассчитываться со своими долгами, что, как правило, вызывает волну паники среди граждан и углубление кризиса в экономике.

Затишье перед бурей

Какую бы линию поведения с международными кредиторами ни выбрала Украина, до конца 2018-го экономических потрясений, связанных с погашением долгов, удастся избежать. Как подсчитали в инвестиционной компании Concorde Capital, до конца этого года Украине предстоят купонные платежи по еврооблигациям на $1,1 млрд и выплаты МВФ по предыдущим программам на $2,5 млрд (около $3,6 млрд суммарно).

"2018 год — достаточно лёгкий для выплат по внешнему долгу. Источником для них могут быть средства на счетах правительства, привлечения от выпуска валютных облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) или валюта, купленная через банки на рынке", — комментирует Тарас Котович, старший финансовый аналитик группы ICU. По его подсчётам, в 2018 году Украина должна выплатить около $3,3 млрд.

Вселяет оптимизм и состояние золотовалютных резервов НБУ, объём которых на начало 2018 года составил $18,8 млрд. Такой "запас прочности" позволит в 2018 году безболезненно выплатить международным кредиторам около $3,3–3,6 млрд даже без дополнительных заимствований.

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Инфографика: Елизавета Букреева

Однако самонадеянная попытка справиться с выплатами собственными силами может заложить мину замедленного действия, которая сработает в период пиковой долговой нагрузки. "В 2019 году общие выплаты по госдолгу достигнут $7 млрд, в 2020-м — $5,6 млрд, — говорит аналитик инвестиционной компании Adamant Capital Инна Звягинцева. — Погасить эти долги в любом случае будет нелегко и, возможно, Украине понадобится ещё одна реструктуризация".

Напомним: предыдущая реструктуризация внешнего долга Украины состоялась в конце 2015 года. Накануне, в разгар экономического кризиса, в феврале 2015-го объём золотовалютных резервов НБУ снизился до $5,625 млрд, а курс гривны просел до исторического минимума — около 30 UAH/USD. Правительство, которое не имело ресурсов для выплат, договорилось об обмене "старых долгов" на евро­облигации со сроком погашения в 2019–2027 годах. В основном под реструктуризацию попали евробонды, которые Украина размещала в период президентства Виктора Януковича. Благодаря реструктуризации до 2019 года Украина выплачивает по новым бумагам только проценты. Пиковая долговая нагрузка и усиление риска дефолта в 2019–2020 годах связана как раз с началом погашения реструктуризированных еврооблигаций.

Подушка безопасности

Чтобы высказанные опасения аналитиков относительно дефолта не реализовались, Украине до конца 2018 года придётся снова одалживать. "С учётом остатков на валютных счетах правительства, чтобы справиться с выплатами, запланированными на 2018–2019 годы, Минфину нужно привлечь в бюджет $4–5 млрд, — считает Елена Белан, главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital. — После возможного получения транша МВФ, который идёт в резервы НБУ, Минфин сможет рассчитывать на $2 млрд официального финансирования в бюджет, а остальное добрать на внешних рынках за счёт размещения евробондов".

Инвестиционная компания Adamant Capital закладывает в свой базовый прогноз на 2018 год транш от МВФ в $1,9 млрд, за счёт чего золотовалютные резервы НБУ вырастут до $19,1 млрд, привлечение $0,5 млрд от Всемирного банка и $0,7 млрд в рамках возобновлённой программы макроэкономической помощи от Евросоюза, а также размещение евробондов на $1,5 млрд.

В 2019 году общие выплаты по госдолгу достигнут $7 млрд, в 2020-м — $5,6 млрд

Учитывая предстоящие выплаты, заимствования в подобном объёме не должны привести к заметному увеличению госдолга Украины. Фактически страна будет одалживать столько же, сколько возвращать кредиторам. Напомним: по состоянию на конец 2017 года объём государственного и гарантированного долга (внешнего и внутреннего) достиг $76,3 млрд, что составляет около 80% от ВВП. Для развивающихся стран это опасный уровень, тогда как некоторые ведущие экономики мира (Япония, США и др.) могут себе позволить соотношение госдолга к ВВП даже свыше 100%.

Чтобы накануне пиковых выплат создать подушку безопасности в виде нескольких дополнительных заёмных миллиардов, Украине в первую очередь необходимо разморозить сотрудничество с МВФ, которое стоит на паузе с весны 2017 года. "Если МВФ продолжит свою миссию в Украине, это значительно смягчит удар, так как выплаты 2019–2020 годов распределятся на последующий период, — говорит экономист Центра экономической стратегии Юлия Руда. — В противном случае Украине придётся брать кредиты под очень высокий процент, так как после отказа в сотрудничестве с МВФ пострадает и без того низкий кредитный рейтинг нашей страны".

Напомним: в сентябре 2017 года украинский Минфин впервые после кризиса 2015 года разместил на свободном внешнем рынке капитала 15-летние евробонды на $3 млрд под 7,37% годовых. Такой долг обходится государству на порядок дороже, чем кредиты от международных доноров. В случае отсутствия прогресса в отношениях с МВФ стоимость денег на свободном рынке станет ещё выше, если, конечно, для Украины вовсе не закроется окно возможностей. Ведь после рекордного падения биржевого индекса Доу-Джонса в США в начале февраля 2018 года аппетит международных инвесторов к риску, а соответственно и к ценным бумагам развивающихся стран, заметно снизится. Это делает возобновление сотрудничества с МВФ практически неотвратимым.

Принуждение к реформам

Приближение президентских и парламентских выборов в Украине, намеченных на 2019 год, заметно охлаждает решимость властей проводить реформы, на которых так настаивают международные доноры. По этой причине программа расширенного финансирования МВФ после получения транша в $1 млрд в марте 2017 года стоит на паузе.

Вместо запланированных 12 траншей на сумму $15 млрд до февраля 2018 года Украина получила от МВФ только 4 транша на $8,5 млрд из-за традиционного затягивания с выполнением требований кредитора. По той же причине в 2017 году страна и вовсе потеряла третий транш в 600 млн евро в рамках программы макрофинансовой помощи от ЕС на общую суму 1,8 млрд евро.

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Инфографика: Александр Шатов

"Сейчас для МВФ критическим требованием является антикоррупционная реформа — создание антикоррупционного суда и институциональное усиление Национального антикоррупционного бюро (НАБУ)", — говорит Дмитрий Боярчук. Естественно, для МВФ остаются важными вопросы приватизации, пенсионной и земельной реформ, а также корректировки тарифов на газ в соответствии с рыночным уровнем. Однако, как отмечает Боярчук, без антикоррупционного суда прогресса по всем другим направлениям будет недостаточно для получения следующего транша.

Несмотря на паузу в выполнении программы, диалог с фондом продолжается. В понедельник, 12 февраля, в Украину прибыла миссия МВФ. Как заявлял накануне её прибытия министр финансов Александр Данилюк, в составе делегации ожидались эксперты, которые должны предоставить рекомендации относительно закона об антикоррупционном суде. Подобное подчёркнутое внимание к этому вопросу очередной раз демонстрирует бескомпромиссность фонда.

Не исключено, что западным партнёрам всё же удастся продавить создание антикоррупционного суда ещё до выборов 2019 года. Вместе с тем опрошенные Фокусом эксперты не исключают некий третий вариант. "МВФ ставит нас на паузу до выборов, мы погашаем долги за счёт резервов НБУ, после выборов выполняется ряд болезненных требований и начинается новая программа МВФ", — строит предположения Дмитрий Боярчук. Причём именно этот сценарий собеседник Фокуса считает базовым. Если новоизбранная власть договорится с кредиторами вскоре после выборов, возможного дефолта удастся избежать.

Нужно понимать, что, сколько бы ни призывали политики поскорее соскочить с долговой иглы, без прорывного экономического роста продолжение сотрудничества с МВФ как минимум на пару лет остаётся для Украины не самоцелью, а неизбежностью. "Выходить из программы МВФ нужно с умом, без вреда для страны и её жителей, — заключает Юлия Руда. — Для этого нужно снижать расходы, составлять госбюджеты без дефицита, а также стимулировать экономическую свободу, которая и приведёт к экономическому росту". Сворачивание реформ и отказ от сотрудничества с МВФ скорее приведёт к обратному — затормозит экономический рост и отбросит страну на несколько лет назад в состояние глубокого кризиса.