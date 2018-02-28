Математика полей. Как внедрение технологий помогает фермерам экономить

Несколько лет назад в сельском хозяйстве про­изошла технологическая революция. С обвалом гривны материально-технические ресурсы взлетели в цене, и агропроизводители начали ещё более скрупулёзно считать каждую инвестированною гривну

Сэкономить помогло внедрение технологий. Главным трендом среди аграриев стали системы учёта топлива, инструменты управления земельным банком и дифференцированное внесение удобрений. Для полноценной работы таких систем необходимо программное обеспечение, стоимость которого достигает максимум $5 на га. Больше потратить нужно было на "железо" — GPS-трекеры, автопилоты, дроны. Их цена составляла от $200 до $10 тыс.

"Сейчас цены глобально не изменились, — рассказывает Юрий Петрук, глава ассоциации AgTech Ukraine. — Но появляются старт­апы, которые потихоньку вытесняют существующие решения". По его словам, это заслуга китайцев, уже сегодня предлагающих дешёвые GPS-чипы с высокой точностью позиционирования (их стоимость составляет около $15), которые устанавливают в современные планшеты и смартфоны. Это даёт возможность сэкономить на покупке дорогостоящих "полевых мониторов" и получить курсоуказатель по цене лицензии на приложение, а стоимость автопилота снизить в пять раз, до $2 тыс.

Всё своё

Можно спрогнозировать, что снижение стоимости технологических решений сделает их более привлекательными для небольших агрохозяйств, но вряд ли привлечёт крупных игроков.

"Два года назад новые технологии внедряли до 10% агрокомпаний. Сегодня эта цифра существенно не изменилась. Те, кто выбрал для себя работу с инновациями, просто более активно их используют, но новых крупных компаний особо не добавляется", — делится наблюдениями Юрий Петрук.

Сегодня агрохолдинги всё чаще предпочитают самостоятельно создавать системы информационного учёта, привлекая сторонние компании лишь для выполнения части работ. К примеру, покупают программу учёта топлива, удобрений и т. д. "Готовые решения неплохие, но всё нужно адаптировать под нас, а это всё равно что писать с нуля", — говорит Андрей Кияненко, руководитель отдела внедрения инноваций агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт". Поэтому в компании решили создавать глобальную информационную систему по большей части самостоятельно.

70 себестоимости молока — стоимость кормов

Эта тенденция особо актуальна для крупных игроков агрорынка, которые не желают довольствоваться лишь контролем, но хотят собирать все данные о процессах, происходящих на предприятии, в одну информационную систему. В дальнейшем эта система может стать основой для составления прогнозов и помощником в принятии правильных решений по уходу за посевами.

Например, в агрохолдинге "Кернел" ставят перед собой масштабные задачи по автоматизации. В марте этого года компания запускает первый модуль проекта #DigitalAgriBusiness — комплексной системы управления производством агрокультур, которая обеспечит эффективное использование каждого из 7,5 тыс. га. Закончить реализацию проекта планируют в первой половине 2019 года.

"Система будет аккумулировать и обрабатывать все данные с полей, техники, беспилотников, мобильных приложений пользователей #DAB (результаты анализов почвы, объёмы посевного материала, внесённых удобрений, средств защиты растений (СЗР) на разных участках, урожайность, климатические показатели и т. д.). За счёт интеграции и анализа больших массивов данных система безошибочно должна выдавать готовые решения для эффективного планирования, реализации и мониторинга полевых работ, а также управления изменениями", — рассказывает Александр Хижняк, руководитель IТ-проектов направления "Агробизнес" компании "Кернел".

Над реализацией #DigitalAgriBusiness работает львовская компания Eleks, входящая в топ-100 аут­сор­син­говых разработчиков мира. В реализации проекта также участвуют несколько специализированных партнёров, занимающихся научными исследованиями и технологическими разработками, из Англии, Италии, Германии, Сербии и США.

В компании AgroGeneration повысить эффективность решили не столько благодаря информационным технологиям, сколько за счёт внедрения системы бережного производства — Lean Six Sigma (LSS). Суть в том, чтобы откорректировать работу всех процессов компании и получить максимальную эффективность без приобретения дополнительного софта для автоматизации процессов.

"Это не связано с покупкой техники или другими капитальными затратами: совершенствуется процесс, например, планирования и покупки средств защиты растений, — рассказывает Сергей Булавин, первый вице-президент AgroGeneration. — Как результат, мы уменьшаем наши запасы, что ведёт к снижению нагрузки на платёжный поток и высвобождению ранее замороженных средств".

"Потери от неправильно организованных процессов в компании могут составлять 1–2%. Избыточные процессы можно устранить с помощью инструментов бережной системы производства"

Сергей Булавин первый вице-президент AgroGeneration

Переработка в деле

За последние несколько лет сложилось стойкое представление о том, что IТ в агропромышленном секторе связаны в основном с земледелием. Но ситуация меняется, технлогии начали применять и на перерабатывающих производствах.

"Технологии переходят из производства в переработку. Сейчас это больше касается плодоовощной группы, но начинается также оптимизация работы сахарных заводов, маслобойных комплексов. Идёт замена оборудования, повышается контроль, процессы автоматизируются", — говорит Юрий Петрук.

"Астарта-Киев" в 2017 году вложила в развитие сахарных предприятий около 20 млн евро. Частично эти инвестиции были направлены на разработку проекта водоочистки в Глобинском кластере. Подготовительные работы по его внедрению компания планирует начать уже этой весной.

"Реализация проекта позволит вдвое уменьшить использование поверхностных вод, отказаться от советской очистки и "полей фильтрации", очистить сточную воду до нормативных показателей питьевой воды и вернуть её в реку, а также повторно использовать часть очищенной воды в закрытом производственном цикле", — делится подробностями Алина Воронцова, начальник управления экологии, охраны труда и сертификации компании "Астарта-Киев".

До 2030 года современную водоочистку должны внедрить на всех сахарных предприятиях холдинга. Кроме этого, на заводах "Астарты" год работает система энергоменеджмента. За это время удалось сократить потребление энергии на 7%.

Снизить затраты на электро­энергию хотят и птицеводческие компании. Использование электричества на птицефермах традиционно высокое. Там постоянно должно работать кондиционирование, без него температура в курятниках может подниматься до 50°С. Без соблюдения режима освещения помещений куры попросту не будут нестись.

"Предприятия птицеводческой промышленности думают об установке солнечных батарей. Скорее всего, через 2–3 года многие отрасли перейдут на такие системы автономного обеспечения", — уверен Андрей Собчак, гендиректор научно-производственного предприятия "КИАТОН".

Ставка на фермеров

Агрохолдинги зачастую не планируют монетизировать свои наработки, создавая продукт только для себя. Но консалтинг считают перспективным другие игроки рынка — поставщики агрохимических препаратов. К примеру, в прошлом году компания BASF запустила онлайн-платформу Maglis. В Украине она начнёт работать как клиент-навигатор. "Сейчас это внутренний инструмент, который помогает отделу продаж BASF взаимодействовать с клиентами-фермерами и предоставлять актуальные рекомендации", — говорит Тибериу Дима, руководитель aгробизнеса BASF в Украине, Молдове и странах Кавказа.

Эта платформа появилась в результате того, что BASF приобрёл американскую компанию ZedX — разработчика моделей агроклиматических условий, управления урожаем и борьбы с вредителями.

Ставку на сотрудничество с фермерами делают также консалтинговые компании в сфере животноводства. Если у крупных агрохолдингов есть свои зоотехнические службы, то у небольших молочных ферм существуют проблемы со сбалансированным кормлением крупного рогатого скота. Так считает Александр Овчаренко, директор компании "Прогрессивные фермы".

"Около 70% себестоимости молока — это корма. Если мы контролируем не только процесс планирования рациона, но и процесс раздачи, то, как правило, получаем сокращение затрат на корм и увеличение надоев в несколько раз", — говорит он.

Суть автоматизированной системы кормления от компании Овчаренко в том, что она автоматически собирает на сервер данные о раздаче корма. Корректировать рацион можно удалённо. Альтернативой системе сейчас является перенос данных с миксера (оборудования, где готовится корм) на стационарный компьютер с помощью флешки. Погрешность в этом случае может составлять около 10%. По приблизительным подсчётам, чтобы выкормить стадо из 1 тыс. коров, в год понадобится минимум 2,5 млн грн. При таком раскладе потери от нерачительного кормления составляют около 250 тыс. грн. Система учёта стоит 130 тыс. грн, ещё 60 тыс. грн в год нужно будет отдать за её обслуживание. Окупится она менее чем за год.

"За счёт интеграции и анализа больших массивов данных система должна безошибочно выдавать решения для планирования, реализации и мониторинга полевых работ"

Александр Хижняк руководитель ІТ-проектов направления "Агробизнес" компании "Кернел"

Пока подобные проекты для животноводства встречаются не так часто, как решения для земледелия и растениеводства. В основном потому, что растениеводческих компаний больше и профиль у них более разнообразный: от пшеницы до клубники с голубикой. Да и период окупаемости капитальных инвестиций более короткий, чем у животноводов.

Кстати, именно садоводство и выращивание ягод может стать ещё одним перспективным направлением для технологических новинок.

"Затраты на гектар там намного больше и цена ошибки очень высока. К примеру, закладка 1 га голубики стоит около $30–50 тыс.", — поясняет Юрий Петрук. По его словам, в этом бизнесе не сразу соглашаются опробовать какие-то новинки. Сначала посмотрят, что там у соседа, который всё же решился обкатать технологию.

"Перед закладкой ягодной плантации нужно провести анализ грунта. По старинке делают химический анализ большого количества проб грунта. Хотя уже есть технология сканирования почв, которая даст возможность отобрать пробы в правильных местах и составить намного более точные почвенные карты", — поясняет Петрук.

Похоже, что стремительно стартовавший сектор IТ-решений в сельском хозяйстве всё больше будет работать на потребности компаний малого и среднего бизнеса разных сегментов агропромышленного комплекса. Крупные же агрохолдинги уходят в индивидуальное плавание, придерживаясь мнения, что всё должно быть своим. И строят IТ-проекты так же, как создавали себе сеть элеваторов, перерабатывающих мощностей и экспортных терминалов, — своими силами. Так надёжнее.