Нацбанк уточнил правила расчета потребительских кредитов

Национальный банк внес уточнения в правила расчета банками общей стоимости кредита для потребителя и реальной годовой процентной ставки по договору о потребительском кредите.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Регулятор дополнил правила нормой, имеющейся в законе "О потребительском кредитовании", согласно которому банк в случае кредитования в виде кредитования счета или кредитной линии может не предоставлять потребителю график платежей.
Соответствующие изменения внесены постановлением правления НБУ от 22 февраля №15 "О внесении изменений в правила расчета банками Украины общей стоимости кредита для потребителя и реальной годовой процентной ставки по договору о потребительском кредите", который вступает в силу 4 марта.