Ценовое ралли. Как девальвация гривны влияет на стоимость бензина

Конец 2017-го — начало 2018 года стали сложными для украинских автомобилистов. Ещё в начале октября прошлого года стоимость бензина марки А-95 составляла 26,32 грн/л. Уже в середине февраля этого года за литр "пятого" автомобилисты в среднем платили 30,39 грн. При этом в сетях автозаправочных комплексов премиум-сегмента, таких как ОККО, WOG и SOCAR, цена продукта выросла до 33 грн/л. За этот же период бензин А-92 в среднем подорожал на 4 грн/л (до 29,64 грн/л), а дизельное топливо прибавило 4,55 грн/л (28,21 грн/л).

Дешёвая гривна, дорогая нефть

Основными причинами подорожания нефтепродуктов в Украине операторы рынка называют девальвацию национальной валюты и рост мировых цен на нефть. "С начала ноября 2017 года до начала февраля 2018-го цена нефти марки Brent выросла в среднем с $60/баррель до $70/баррель, то есть на 16,6%. Это самый высокий уровень цен на нефть за последние три года, — поясняет Васыль Дмытрив, директор по маркетингу сети АЗК ОККО. — В то же время гривна девальвировала на 6,5%, что ещё больше усилило эффект роста закупочных цен на топливо".

По словам Дмытрива, розничная цена на топливо в Украине формируется из таких составляющих, как размер закупочной стоимости горючего, налоговая нагрузка, размер расходов, возникающих при реализации нефтепродуктов (зарплата работников, расходы на коммунальные услуги, расходы на логистику, затраты на хранение нефтепродукта и т. д.), а также собственно прибыль компании.

По утверждению операторов рынка, валютная составляющая занимает более 80% цено­образования топлива в Украине. На неё приходится закупочная цена, акциз, НДС и другие расходы. "Поэтому стоимость бензина и ДТ за последние месяцы отражала динамику мировых котировок и ситуацию с курсом валют на внутреннем рынке. Рост курса доллара на одну гривну автоматически добавлял примерно 80 копеек к стоимости литра топлива на бензоколонке", — отметил Игорь Орлов, директор департамента развития сети SOCAR.

"Рост курса доллара на одну гривну автоматически добавлял примерно 80 копеек к стоимости литра топлива на бензоколонке"

Действительно, украинский рынок бензина более чем на 60% состоит из импортного продукта. Основными поставщиками выступают белорусские НПЗ, которые по итогам прошлого года отгрузили в Украину 940 тыс. т ресурса. Около 220 тыс. т бензина поставили из Литвы и 11 тыс. т из Румынии. Удельный вес поставок топлива из Беларуси также сыграл роль в подорожании бензина в октябре — ноябре 2017 года. В этот период на ремонт встал один из крупнейших поставщиков — Мозырский НПЗ, что привело к сбою ритмичности поставок для отечественных операторов.

В отличие от украинского рынка, изменение цен на бензин в европейских странах зависит в основном от колебаний цен на нефть. Так, в период с октября 2017 года по февраль 2018-го дизельное топливо в Румынии подорожало на $0,03/л, в Польше — на $0,09/л, в Венгрии на $0,10/л, а в Литве — на $0,11/л. Для Украины этот показатель составил $0,23/л.

Курс на снижение

После значительного роста цен на топливо украинские сети АЗС впервые опустили цены во второй декаде февраля. Этому способствовало укрепление курса гривны и снижение цен на нефть. "В последние несколько недель мы наблюдали тенденции к некоторому укреплению гривны и снижению нефтяных котировок на мировых рынках. Соответственно, после того как к нам зашли партии нефтепродуктов по более дешёвой цене, началось снижение цен на заправках", — отметил Васыль Дмытрив.

В частности, с 12 по 23 февраля, по данным "Консалтинговой группы А-95", средняя цена на бензин марки А-95 снизилась на 91 коп./л, до 29,34 грн/л, а дизельное топливо подешевело до 27,15 грн/л (-95 коп./л).

Топ-менеджер SOCAR пояснил, что, если нефть дешевеет или стабилизируется валютный курс, это даёт основания для снижения стоимости бензина примерно через две недели. При условии, что такая ситуация сохранится, в компании ожидают дальнейшего снижения розничных цен на топливо. С таким мнением соглашаются и в ОККО: "Если такие тенденции продолжатся, то и топливо будет дешевле. Мы в этом заинтересованы не меньше, чем потребители. На самом деле нам выгоднее работать при тренде к снижению цен, поскольку тогда растёт спрос и увеличиваются обороты реализации. Каждый рост цены — это потеря продаж для компании".

Сергей Куюн, директор "Консалтинговой группы А-95", оптимистичен в прогнозе и ожидает снижения цен на топливо ещё на 1 грн/л. "Сейчас мы вновь видим незначительное повышении цен на нефть ($66/барр.), а также рост курса доллара, но наши расчёты показывают, что есть потенциал снижения цен на АЗС на 1 грн /л", — отметил эксперт.





Инфографика: Елизавета Букреева, Александр Шатов

Тем временем турбулентность цен на бензин и дизтопливо вынуждает автомобилистов переходить на альтернативный и более дешёвый вид топлива — сжиженный углеводородный газ (СУГ). В отличие от бензина, его цена на протяжении осени-зимы практически не изменилась и удерживается на уровне 12,80–13,90 грн/л.

"Мы фиксируем переход части клиентов из премиум-сегмента в более дешёвый в связи с ростом цен на традиционные виды топлива", — отметил Орлов, добавив, что, объёмы продаж LPG в сети SOCAR увеличились больше чем на 20%. На столько же выросли продажи автогаза в сети автозаправочных станций "Параллель".

Эффект обеспокоенности

Пока автомобилисты ищут способы сэкономить на топливе, государство пообещало разобраться с его подорожанием. Так, в начале февраля премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Государственной фискальной службе (ГФС) совместно с Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) проанализировать обоснованность повышения цен на нефтепродукты на АЗС страны, а также заявил о недопустимости получения сверхприбыли операторами в этой сфере.

"Я обеспокоен тем, что происходит сейчас с ценами на топливо. Я поручил ГФС проанализировать, по какой цене ввозят топливо в страну, по какой цене продают, какова маржа. Считаю, что ГФС совместно с АМКУ должны сделать этот вопрос публичным", — заявлял премьер.

Официальных запросов, касающихся роста цен, от АМКУ операторы рынка пока не получали. "Официального обращения в рамках конкретных расследований к нашей компании не поступало. Но мы постоянно предоставляем АМКУ информацию относительно цен на топливо, которое реализуем через свою сеть АЗС", — комментирует генеральный директор компании "Параллель" Христо Иванчев. Не обращался Антимонопольный комитет и в компанию SOCAR.

Также неизвестны результаты декабрьского расследования АМКУ деятельности сетей OKKO и WOG, которые подозреваются в нарушении антимонопольного законодательства. В комитете ранее утверждали, что в течение 2017 года зафиксировали более 10 случаев одновременного повышения цен на топливо этими операторами.