Военные начнут получать повышенные пенсии с середины марта, – Кабмин

Начиная со второй половины марта Пенсионный фонд начнет выплаты пересчитанных пенсий военнослужащим. Основные выплаты по новой системе начисления начнутся 1 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Пенсии будут пересчитаны с 1 января 2018 года. Таким образом, военные пенсионеры в апреле получат пересчитанные пенсии сразу за период с января по апрель. Пересчет будет базироваться на данных ведомств, в которых пенсионеры проходили службу – МВД, Министерства обороны и других. Отдельного обращения в Пенсионный фонд для пересчета пенсии не требуется.

При пересчете будут учитываться оклад по должности, оклад по специальному званию и процентная надбавка за выслугу лет. Отдельно будут пересчитаны пенсии для командного и рядового состава органов внутренних дел – для них будут учитывать не только выше перечисленные выплаты, но и ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения и премии за январь 2016 года.

Повышение пенсий будет проходить поэтапно. С 1 января 2018 года среднее повышение пенсий составит 1500 гривен. С 1 января 2019 года к ним прибавится еще 750 гривен. С 1 января 2020 года - еще столько же. Таким образом, за два года военные пенсии вырастут с нынешнего среднего значения в 2898,41 грн практически вдвое.

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Пенсии будут пересмотрены для пенсионеров 12 силовых ведомств. Всего повышение получат 498 тысяч человек. На это Пенсионный фонд выделил бюджет в 7,8 млрд гривен.