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Главная » Деньги » На сайте Укргидрометцентра добывали криптовалюту

На сайте Укргидрометцентра добывали криптовалюту

На сайте Укргидрометцентра добывали криптовалюту
Фото: flickr.com/photos/tiendientuvn

Майнинг никак не скрывали

14.03.18 52
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На сайте украинского Гидрометцентра с помощью JavaScript-майнера незаметно для посетителей добывали криптовалюту Monero.

Майнинг никаким образом не скрывается, скрипт установлен в самом начале HTML-кода, не спрятан в других файлах, и не маскируется другими методами, сообщает Altcoin.info.

Издание отмечает, что, возможно, сайт Укргидрометцентра стал жертвой взломщиков. Однако есть вероятность того, что скрытым майнингом занимаются технические специалисты Гидрометцентра.

Напомним, ранее Соединенные Штаты Америки обвинили создателя биткоина Крейга Райта в мошенничестве на более чем $5 млрд.

Райта обвиняют в хищении криптовалют и других активов путем подделки контрактов и подписей.

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