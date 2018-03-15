США расширили санкции против России

В список попали еще 14 человек и одна компания

Соединенные Штаты расширили санкционный список в отношении России.

В него добавлены 14 граждан России, говорится в документе на сайте Министерства финансов США.

Также санкционные меры применили и к одной компании - "Агентство интернет-исследований".

Напомним, санкции в отношении России из-за ее агрессии против Украины были введены администрацией Барака Обамы в 2014 году. Первые санкции вступили в силу 6 марта 2014 года, позже - 16 марта, 20 марта и 19 декабря того же года - санкции расширялись.

С момента введения санкций они ежегодно продлеваются на 12 месяцев.

Ранее Ангела Меркель заявила, что для частичной отмены санкций против России необходимо сделать несколько серьезных шагов в реализации минских договоренностей.

Украина также вводит санкции, например, в отношении российских банков и авиакомпаний.