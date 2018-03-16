Конкуренция века. Что ждёт украинский АПК без высоких технологий

По подсчётам экспертов, в Украине работает около 100 тыс. IT-специалистов, через пару лет их будет уже вдвое больше. А вот агростартапов в стране лишь около 100. Хотя потенциал роста есть. Но чтобы аграрный сектор более активно заказывал отечественные продукты в сфере высоких технологий, нужно для начала научиться говорить на одном языке. Пока понятие инноваций и перспектив развития у фермера и айтишника разные.

Новый трактор — не инновация

Руководителей одной из крупных агрокомпаний попросили посчитать, сколько денег нужно на внедрение инноваций на производстве. По их мнению, для этого могло понадобиться несколько миллиардов долларов. Туда вошли и системы учёта, и обновление парка техники. Это показывает, что даже у больших компаний нет точного понимания, что такое инновации. Когда к руководителю приходят с миллиардными счетами и предлагают идти в ногу со временем, идеи о новых технологиях отправляются в мусорный бак. Не каждый менеджер понимает, что приобретение нового трактора нельзя назвать переходом на более эффективную технологию.

Когда к руководителю приходят с миллиардными счетами и предлагают идти в ногу со временем, идеи о новых технологиях отправляются в мусорный бак

Негативное отношение к изменениям связано и с особенностями менталитета украинского агропроизводителя. "Никто не хочет пускать "на свой огород" консультантов. Компании не понимают, зачем это нужно", — отмечает Алекс Лисситса, президент компании ИМК. Правда он добавляет, что лет через пять негатива к тем, кто предлагает новые возможности, станет меньше.

Переломят недоверие к новому реалии рынка. "Меняются бизнес-модели. Сегодня собственники бизнеса задают вопрос: агрокомпания — это что такое? — отмечает представитель компании EY Александр Романишин. — Эпоха, когда земля была главным активом, уже миновала. Сейчас эпоха информационная, где ресурсом являются данные".

По мнению Алекса Лисситсы, правильное и своевременное изменение бизнес-процессов — гарантия найти свой товар на рынках через 7–10 лет. "Тогда по штрих-коду можно будет узнать, откуда пришёл продукт, как производился, какие были процессы на предприятии и т. д. Конечный потребитель будет знать всё: от начала цикла производства до переработанного продукта", — поясняет бизнесмен.

Поговори со мной

Понимание, куда и зачем идёт бизнес, не всегда даётся просто. Но без этого нельзя составить план действий, который компаниям нужен минимум на 5 лет. За последние 4 года агропроизводители чётко поняли, что выросли затраты на сельское хозяйство и нужно экономить. Но решить текущие операционные задачи уже знакомыми методами возможно не всегда. В стране, где есть мощный агросектор и не менее мощное IT, проблем с инновациями в теории быть не должно.

В стране, где есть мощный агросектор и не менее мощное IT, проблем с инновациями в теории быть не должно

Но загвоздка в том, что производители не понимают, как применить то, что им предлагает IT, а разработчики не до конца знают, что же нужно АПК. Поэтому до 97% агростартапов "умирают" ещё в первый год. Однако сейчас в Украине появляются консалтинговые проекты, призванные создать эффективное сотрудничество между отраслями.

Так, в 2015 году начал работу проект AgroportUkraine. Один из его организаторов, Дмитрий Титаренко, говорит, что возникла идея просто поговорить с аграриями и выяснить, какие проблемы им нужно решать. Интересно, что для многих респондентов важной проблемой оказалось налаживание сбыта продукции. Так у Титаренко родился ещё один проект — Agroportex.Bio. Как утверждает разработчик, это что-то типа Uber, но на рынке продаж органической продукции. Основная задача проекта — при помощи мобильного приложения соединить производителей органической продукции с заграничными трейдерами, минуя посредников на внутреннем рынке.

В конце прошлого года Юлия Порошенко вывела на украинский рынок консультационный проект Agrohub. В планах компании провести масштабный аудит проблем, который предстоит решать агрохолдингам. А затем найти стартапы, которые помогут с этими проблемами справиться.

Думать в нужном русле

О том, что компании сегодня лишь учатся структурно подходить к использованию инновационных продуктов, говорит и основатель SmartFarming Артём Беленков. "Технологии больше покупают, чем внедряют и используют. Многие насытились покупками и приходят к пониманию, что нужно двигаться системно", — говорит он. На протяжении двух лет был большой спрос среди компаний всех сегментов на системы управления, удалённого мониторинга посевов, движения техники. Аграриям было важно контролировать все работы. Однако в крупных компаниях успешность применения этих систем была неодинаковой. Кроме того, информация хранилась разрозненно по подразделениям либо кластерам и в единую систему не сводилась.

Нужно создать условия, чтобы сотрудники стремились к совершенствованию. И это не только мотивационные программы

Двигаясь по пути консолидации и масштабного анализа, компании не забывают о том, что помогать в экономии средств могут не только гаджеты и программное обеспечение. К примеру, AgroGeneration построила стратегию инноваций на поиске дополнительной эффективности в уже работающих системах. Для этого на предприятии внедряют систему бережного производства LeanSixSigma. Для промышленного мира Украины она не нова, но среди украинских агрокомпаний AgroGeneration в этом плане стала первопроходцем.

Суть внедрённой компанией системы состоит в стандартизации бизнес-процессов. Это помогает улучшить их работу и провести автоматизацию. Таким образом устраняются потери. "Лучший результат — это эффективность, выраженная в деньгах. К примеру, после усовершенствования процесса закупок масел и шин получили экономию в 7%", — поясняет Наталья Бондарчук, R&D директор AgroGeneration.

Внедрение LeanSixSigma начинается с вовлечения руководителей.

Дальше проводится обучение персонала, создаются условия, чтобы сотрудники стремились к совершенствованию. И это не только мотивационные программы. "Согласитесь, если в помещении чисто, то адекватный человек не будет там мусорить", — рассказывает о важности культуры ведения бизнеса Наталья Бондарчук. Подобный подход приводит к тому, что людям, не согласным с философией компании, становится некомфортно работать в ней. Сопротивление инновациям снижается.

Хитрить и меняться

Работа с людьми в агрокомпаниях имеет свою специфику для разных управленческих уровней. В том числе и для тех, кто принимает решение о внедрении инновации. Главное не "заговорить" инициативу, а начать пробовать, как она сработает.

"Через 2-3 года зарплата специалистов аграриев выйдет на уровень Польши, а, возможно, и Италии"

"Прежде чем зайти на предприятие с предложением, нужно изучить проблематику вопроса. Затем внутри компании создать комитет стейкхолдеров, предложить разные кейсы и путём голосования выбрать, с чего начинаем", — делится хитростями работы Александр Романишин. Своего рода игровая форма позволяет заинтересовать тех, кто инновацию будет внедрять. Так можно отрабатывать пилотные проекты и находить самый эффективный из них.

Глобальный рынок продовольствия беспощаден, и Украина сейчас занимает на нём довольно шаткие позиции, несмотря на победы и достижения. "Через 2-3 года зарплата (специалистов аграриев. — Фокус) выйдет на уровень Польши, а, возможно, и Италии. Растёт стоимость аренды земли. К примеру, в Полтавской и Черкасской областях цены уже достигли средних показателей для стран Восточной Европы", — поясняет Алекс Лисситса.

Такой тренд характерен для многих областей Центральной Украины, где сосредоточены самые плодородные земли. И на юге страны, где есть доступ к водным ресурсам. "Рост цен отмечается там, где есть конкуренция. Где земля находится в пользовании у монополиста, аренда повышается редко", — поясняет Андрей Мартын, эксперт по земельным вопросам. Повышение затратной части говорит только об одном: украинскому агро придётся быть ещё экономнее и эффективнее.