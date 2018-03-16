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Конкуренция века. Что ждёт украинский АПК без высоких технологий
Getty Images

Конкуренция века. Что ждёт украинский АПК без высоких технологий

Аграрные технологии всё больше зависят от гаджетов. Мало просто обрабатывать землю и производить продукцию — ценным активом становится диджитализация

Ольга Прядко - 16.03.18 31
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По подсчётам экспертов, в Украине работает около 100 тыс. IT-специалистов, через пару лет их будет уже вдвое больше. А вот агростартапов в стране лишь около 100. Хотя потенциал роста есть. Но чтобы аграрный сектор более активно заказывал отечественные продукты в сфере высоких технологий, нужно для начала научиться говорить на одном языке. Пока понятие инноваций и перспектив развития у фермера и айтишника разные.

Новый трактор — не инновация

Руководителей одной из крупных агрокомпаний попросили посчитать, сколько денег нужно на внедрение инноваций на производстве. По их мнению, для этого могло понадобиться несколько миллиардов долларов. Туда вошли и системы учёта, и обновление парка техники. Это показывает, что даже у больших компаний нет точного понимания, что такое инновации. Когда к руководителю приходят с миллиардными счетами и предлагают идти в ногу со временем, идеи о новых технологиях отправляются в мусорный бак. Не каждый менеджер понимает, что приобретение нового трактора нельзя назвать переходом на более эффективную технологию.

Когда к руководителю приходят с миллиардными счетами и предлагают идти в ногу со временем, идеи о новых технологиях отправляются в мусорный бак

Негативное отношение к изменениям связано и с особенностями менталитета украинского агропроизводителя. "Никто не хочет пускать "на свой огород" консультантов. Компании не понимают, зачем это нужно", — отмечает Алекс Лисситса, президент компании ИМК. Правда он добавляет, что лет через пять негатива к тем, кто предлагает новые возможности, станет меньше.

Переломят недоверие к новому реалии рынка. "Меняются бизнес-модели. Сегодня собственники бизнеса задают вопрос: агрокомпания — это что такое? — отмечает представитель компании EY Александр Романишин. — Эпоха, когда земля была главным активом, уже миновала. Сейчас эпоха информационная, где ресурсом являются данные".

По мнению Алекса Лисситсы, правильное и своевременное изменение бизнес-процессов — гарантия найти свой товар на рынках через 7–10 лет. "Тогда по штрих-коду можно будет узнать, откуда пришёл продукт, как производился, какие были процессы на предприятии и т. д. Конечный потребитель будет знать всё: от начала цикла производства до переработанного продукта", — поясняет бизнесмен.

Поговори со мной

Понимание, куда и зачем идёт бизнес, не всегда даётся просто. Но без этого нельзя составить план действий, который компаниям нужен минимум на 5 лет. За последние 4 года агропроизводители чётко поняли, что выросли затраты на сельское хозяйство и нужно экономить. Но решить текущие операционные задачи уже знакомыми методами возможно не всегда. В стране, где есть мощный агросектор и не менее мощное IT, проблем с инновациями в теории быть не должно.

В стране, где есть мощный агросектор и не менее мощное IT, проблем с инновациями в теории быть не должно

Но загвоздка в том, что производители не понимают, как применить то, что им предлагает IT, а разработчики не до конца знают, что же нужно АПК. Поэтому до 97% агростартапов "умирают" ещё в первый год. Однако сейчас в Украине появляются консалтинговые проекты, призванные создать эффективное сотрудничество между отраслями.
Так, в 2015 году начал работу проект AgroportUkraine. Один из его организаторов, Дмитрий Титаренко, говорит, что возникла идея просто поговорить с аграриями и выяснить, какие проблемы им нужно решать. Интересно, что для многих респондентов важной проблемой оказалось налаживание сбыта продукции. Так у Титаренко родился ещё один проект — Agroportex.Bio. Как утверждает разработчик, это что-то типа Uber, но на рынке продаж органической продукции. Основная задача проекта — при помощи мобильного приложения соединить производителей органической продукции с заграничными трейдерами, минуя посредников на внутреннем рынке.

В конце прошлого года Юлия Порошенко вывела на украинский рынок консультационный проект Agrohub. В планах компании провести масштабный аудит проблем, который предстоит решать агрохолдингам. А затем найти стартапы, которые помогут с этими проблемами справиться.

Думать в нужном русле

О том, что компании сегодня лишь учатся структурно подходить к использованию инновационных продуктов, говорит и основатель SmartFarming Артём Беленков. "Технологии больше покупают, чем внедряют и используют. Многие насытились покупками и приходят к пониманию, что нужно двигаться системно", — говорит он. На протяжении двух лет был большой спрос среди компаний всех сегментов на системы управления, удалённого мониторинга посевов, движения техники. Аграриям было важно контролировать все работы. Однако в крупных компаниях успешность применения этих систем была неодинаковой. Кроме того, информация хранилась разрозненно по подразделениям либо кластерам и в единую систему не сводилась.

Нужно создать условия, чтобы сотрудники стремились к совершенствованию. И это не только мотивационные программы

 

Двигаясь по пути консолидации и масштабного анализа, компании не забывают о том, что помогать в экономии средств могут не только гаджеты и программное обеспечение. К примеру, AgroGeneration построила стратегию инноваций на поиске дополнительной эффективности в уже работающих системах. Для этого на предприятии внедряют систему бережного производства LeanSixSigma. Для промышленного мира Украины она не нова, но среди украинских агрокомпаний AgroGeneration в этом плане стала первопроходцем.
Суть внедрённой компанией системы состоит в стандартизации бизнес-процессов. Это помогает улучшить их работу и провести автоматизацию. Таким образом устраняются потери. "Лучший результат — это эффективность, выраженная в деньгах. К примеру, после усовершенствования процесса закупок масел и шин получили экономию в 7%", — поясняет Наталья Бондарчук, R&D директор AgroGeneration.

Внедрение LeanSixSigma начинается с вовлечения руководителей.

Дальше проводится обучение персонала, создаются условия, чтобы сотрудники стремились к совершенствованию. И это не только мотивационные программы. "Согласитесь, если в помещении чисто, то адекватный человек не будет там мусорить", — рассказывает о важности культуры ведения бизнеса Наталья Бондарчук. Подобный подход приводит к тому, что людям, не согласным с философией компании, становится некомфортно работать в ней. Сопротивление инновациям снижается.

Хитрить и меняться

Работа с людьми в агрокомпаниях имеет свою специфику для разных управленческих уровней. В том числе и для тех, кто принимает решение о внедрении инновации. Главное не "заговорить" инициативу, а начать пробовать, как она сработает.

"Через 2-3 года зарплата специалистов аграриев выйдет на уровень Польши, а, возможно, и Италии"

"Прежде чем зайти на предприятие с предложением, нужно изучить проблематику вопроса. Затем внутри компании создать комитет стейкхолдеров, предложить разные кейсы и путём голосования выбрать, с чего начинаем", — делится хитростями работы Александр Романишин. Своего рода игровая форма позволяет заинтересовать тех, кто инновацию будет внедрять. Так можно отрабатывать пилотные проекты и находить самый эффективный из них.

Глобальный рынок продовольствия беспощаден, и Украина сейчас занимает на нём довольно шаткие позиции, несмотря на победы и достижения. "Через 2-3 года зарплата (специалистов аграриев. — Фокус) выйдет на уровень Польши, а, возможно, и Италии. Растёт стоимость аренды земли. К примеру, в Полтавской и Черкасской областях цены уже достигли средних показателей для стран Восточной Европы", — поясняет Алекс Лисситса.

Такой тренд характерен для многих областей Центральной Украины, где сосредоточены самые плодородные земли. И на юге страны, где есть доступ к водным ресурсам. "Рост цен отмечается там, где есть конкуренция. Где земля находится в пользовании у монополиста, аренда повышается редко", — поясняет Андрей Мартын, эксперт по земельным вопросам. Повышение затратной части говорит только об одном: украинскому агро придётся быть ещё экономнее и эффективнее.

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