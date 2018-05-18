Ватикан назвал мировую финансовую систему бомбой замедленного действия

Ватикан раскритиковал существующую в мире финансовую систему. А кредитные дефолтные свопы (CDS), позволяющие застраховать вложения от неисполнения обязательств, он назвал бомбой замедленного действия.

Об этом говорится в документе, опубликованном Святым Престолом, передает Bloomberg.

"Рынок CDS после финансового кризиса 2007 года по размеру был сопоставим с ВВП всего мира. Неконтролируемое распространение такого рода контрактов стимулирует рисковое финансирование, ставки на банкротство третьей стороны, что неприемлемо с этической точки зрения", - говорится в документе Ватикана.

По мнению иерархов католической церкви, эти финансовые инструменты оттягивают на себя кредиты и инвестиции, которые в противном случае могли бы работать в реальной экономике. Проблема усугубляется тем, что рынок деривативов слабо регулируется.

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Напомним, ранее в мае папа Римский Франциск заявлял, что хочет "изменить ментальность" Святого Престола в отношении финансовых потоков. Понтифик надеется, что экономика Ватикана будет прозрачной, эффективной и направленной на поддержание малоимущих. С таким заявлением Франциск выступил на первом заседании совета по экономическим вопросам, состоящего из 15 иерархов церкви.

Предполагается, что новый регулирующий орган, о создании которого было объявлено в феврале, будет отслеживать расходы финансов Святого Престола.

Критика в адрес финансовых институтов Ватикана обострилась после того, как экс-бухгалтер папского государства монсеньор Нунцио Скарано попал под суд по обвинению в сговоре с целью нелегального ввоза в Италию 20 млн евро.