Всемирный банк оценил экономический успех Украины

Делегация группы Всемирного банка (ВБ) отметила экономический успех Украины.
Об этом написал премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.
"За столом переговоров делегация группы Всемирного банка. Уровень нашего сотрудничества достаточно высок. За 25 лет мы реализовали более 70 важных проектов стоимостью около 12 млрд долларов. Такая поддержка нужна нам и сегодня, когда мы одновременно проводим не просто секторальные реформы, а фундаментальные изменения в различных сферах...", - написал Гройсман.
Премьер отметил, что рост экономики Украины в условиях боевых действий, долговой нагрузки на бюджет, других геополитических и экономических вызовов за 1-й квартал составил 3,1%. Именно этот успех, по мнению Гройсмана, оценили представители делегации Всемирного банка.
Ранее Фокус сообщал, что Всемирный банк готов предоставлять больше финансовой помощи Украине, если будет снят мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения.