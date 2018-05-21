Продукты питания в Украине подорожали

Среди всех видов мяса подорожала только свинина - на 5,6% - до 69,3 грн за 1 кг

В Украине подорожали некоторые продукты питания.

Об этом сообщается на сайте Госстатистики.



Так, в апреле, по сравнению с мартом, средняя стоимость молока в стране выросла на 0,7% - до 15,07 грн за литр.



Хлеб в среднем подорожал на 0,7%. В январе 1 кг хлеба в Украине стоил 11,6 грн (около 5,6 грн за буханку).

Среди всех видов мяса подорожала только свинина - на 5,6% - до 69,3 грн за 1 кг.



В то же время говядина подешевела на 0,3%, курятина - на 0,08%.

Ранее Фокус писал, что в апреле инфляция замедлилась до 13,1% в годовом выражении. В среднем до апреля цены выросли на 0,8%.