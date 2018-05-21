Продукты питания в Украине подорожали

В Украине подорожали некоторые продукты питания.
Об этом сообщается на сайте Госстатистики.
Так, в апреле, по сравнению с мартом, средняя стоимость молока в стране выросла на 0,7% - до 15,07 грн за литр.
Хлеб в среднем подорожал на 0,7%. В январе 1 кг хлеба в Украине стоил 11,6 грн (около 5,6 грн за буханку).
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Среди всех видов мяса подорожала только свинина - на 5,6% - до 69,3 грн за 1 кг.
В то же время говядина подешевела на 0,3%, курятина - на 0,08%.
Ранее Фокус писал, что в апреле инфляция замедлилась до 13,1% в годовом выражении. В среднем до апреля цены выросли на 0,8%.