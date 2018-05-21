Всемирный банк отметил эффективность украинских реформ в финансовом секторе

Представители Всемирного банка заявили об удовлетворительных последствиях экономических реформ в Украине.
В понедельник, 21 мая, состоялась встреча между 10 исполнительными директорами Всемирного банка и главой Национального банка (НБУ) Яковом Смолием, первым замминистра финансов Оксаной Макаровой, сообщает пресс-служба НБУ.
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"Представители Всемирного банка отметили высокую эффективность реформ в финансовом секторе. Темами обсуждения стали дальнейшие шаги Нацбанка и Министерства финансов касательно развития банковской системы Украины. В частности, стороны сосредоточились на вопросе решения проблемы неработающих активов, а также сокращения высокой доли государственных банков в банковской системе Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, 16 мая в Европейском парламенте Комитет по иностранным делам поддержал предоставление макрофинансовой помощи Украине в размере 1 млрд евро.