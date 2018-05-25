Цена газа для украинцев может вырасти на 60-70%

Приведение цен на газ для населения к рыночному уровню приведет к их повышению на 60-70%.
Об этом заявил председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк, передает Укринформ.
"Сейчас пересмотр составляет +60-70%", - сказал руководитель НКРЭКУ.
По его словам, если бы вопрос пересмотра тарифов был решен сразу, когда его инициировал МВФ, повышение произошло бы в пределах 10-15%.
Отметим, ранее в Международном валютном фонде заявили, что цены на газ в Украине должны стать рыночными, а наиболее уязвимые домохозяйства должны быть защищены субсидиями.
Кабинет министров Украины до 1 июня примет решение о цене на газ для населения. Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.