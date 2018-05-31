Твёрдая тройка. Украинская экономика взлетает по пологой траектории

Фокус разбирался, что даст Украине ежегодный рост ВВП на 3% и где искать рецепт "экономического чуда", чтобы избавиться от ярлыка одной из беднейших стран Европы

По итогам I квартала 2018 года Госстат отрапортовал о росте украинской экономики на 3,1%. "Столь высокая предварительная оценка динамики ВВП, сделанная Госстатом, удивила многих, если учитывать, что промышленное производство в І квартале показало довольно слабый рост, а сельское хозяйство — спад", — говорит Евгения Ахтырко, аналитик инвесткомпании Concorde Capital.

Не может не удивлять и расхождение в оценках динамики развития экономики Госстатом и НБУ. Последний в инфляционном отчёте за апрель 2018 года сообщает о росте ВВП на 2,3%. Согласно предположениям Евгении Ахтырко, Госстату были доступны более широкие данные, в частности, по произведённой добавленной стоимости, что и позволило вывести более высокий показатель. "Наши оценки роста ВВП в I квартале 2018 года также скромнее, чем опубликованные Госстатом данные, — рассказывает Елена Белан, главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital. — Вероятнее всего, разница вызвана более активным, чем ожидалось, ростом отраслей сферы услуг, информация по которым не публикуются ежемесячно".

Белан считает, что прибавка на 3,1% достигнута за счёт быстрого роста розничной и оптовой торговли на 7% и 7,8% соответственно, а также ускорения промпроизводства на 2,4% на фоне низкой базы сравнения. Напомним: в феврале-марте 2017 года показатели просели из-за торговой блокады оккупированных территорий на Донбассе и дальнейшего разрыва экономических связей с ними. "В I квартале 2018-го заметно улучшились показатели сферы услуг, — продолжает Белан. — Это говорит об активизации потребительского спроса, который поддерживается ростом доходов населения, в том числе за счёт повышения пенсий в октябре 2017-го и увеличения зарплат в частном секторе".

Постепенно ускоряющийся рост экономики продолжается в Украине с начала 2016 года, когда экономика выросла на 2,4%. В 2017-м — на 2,5%. Опрошенные Фокусом экономисты прогнозируют, что по итогам 2018 года ВВП Украины увеличится на 3,2–3,5%. В 2019-м сохранится такая же динамика.

Эта статистика могла бы иллюстрировать благополучную ситуацию в экономике, если бы не предшествующий период стагнации 2012–2013 годов и резкий обвал 2014–2015-х. После революции, бегства президента и дальнейшей российской агрессии в 2014 году ВВП Украины сократился на 6,6%, в 2015-м — на 9,8%.

Сила металла. Украинская экономика в основном зависит от мировых цен на сталь

Тише едешь

Анализируя ситуацию за последние 5–7 лет, специалисты приходят к выводу, что экономика Украины в последнее время не растёт, а очень медленно завоёвывает утраченные позиции. Такими темпами, по оценкам опрошенных экспертов, уровень дореволюционной покупательной способности удастся наверстать только в 2022–2024 годах.

"Экономика Украины демонстрирует скромную динамику, закрепляя за собой роль догоняющей в то время, когда соседи сохраняют темпы роста, сопоставимые или превышающие наши, — комментирует Андрей Усенко, менеджер отдела инвестиций и рынков капитала компании KPMG в Украине. — Но если для некоторых наших соседей низкие темпы допустимы, то для Украины, которая в рейтингах уровня жизни или ВВП на душу населения находится значительно ниже, такая динамика неприемлема".

В пример Усенко приводит Эстонию, Латвию, Румынию, Польшу и Словакию, где среднегодовые темпы роста ВВП в ближайшие 5 лет должны превысить 3%, а также экономику Грузии, которая будет расти на 5% ежегодно. При этом в Чехии, Венгрии и Словении, как и в Украине, экономики станут расти в пределах 2–3%, но в этих странах ВВП на душу населения в разы выше, чем в Украине. То есть прибавляя до 3% в год, Украина так и останется одной из беднейших стран Европы. Это обострит проблему оттока трудовых ресурсов.

Впрочем, Дмитрий Боярчук, исполнительный директор "CASE Украина", считает ежегодный рост в пределах 2–3% в перспективе 5–10 лет неплохим сценарием. "Для макроэкономики главное — это постоянство роста, только на втором месте — его темпы, — объясняет он. — Конечно, богатеть хочется быстрее, но для этого надо менять шаблоны поведения — судебную практику, защиту прав собственности, роль государства и чиновников и т. д.".

По мнению Андрея Длигача, сооснователя Гражданской платформы "Нова Країна", плавный рост в перспективе 10 лет маловероятен в виду цикличности развития экономики, внешних факторов, популизма и отсутствия в стране преемственности экономического курса. В обнародованном в мае 2018 года докладе Regional Economic Prospects эксперты Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) высказали опасения, что крупные погашения госдолга 2018–2020 годов и предстоящие выборы в 2019-м создают серьёзные риски для экономического роста Украины. "Потенциал у Украины огромный. Но он законсервирован нашим суверенным правом на коррупцию", — объясняет Дмитрий Боярчук.

Обыкновенное чудо

История знает немало прецедентов того, как государства, оказавшись в кризисной ситуации, совершали экономический прорыв, который обеспечивал им быстрый и устойчивый рост на многие годы. Наглядный пример — Польша. Накануне развала СССР ВВП Украины и Польши был сопоставим. Однако благодаря решительным либеральным реформам ВВП Польши в долларовом эквиваленте с 1990-го по 2017 год вырос в 7,7 раза (673%) и достиг $510 млрд. Тогда как украинская экономика в сравнении с 1990 годом прибавила только 38% и на данный момент оказалась почти в пять раз меньше польской.

Потеряв в 1990-м и 1991 году по 7%, польская экономика стабильно росла в пределах от 1% до 7% в год. Нереформированная украинская экономика продолжала сжиматься вплоть до 2000 года. Далее начинается история взлётов и падений под влиянием внешних факторов — изменений мировых цен на сырьё, финансовых кризисов и т. п. Например, в 2004-м ВВП Украины вырос почти на 12%, а в 2009-м из-за падения цен на сталь просел на 15%. Такая зависимость от конъюнктуры сырьевых рынков сохраняется. Поэтому в случае наступления очередного мирового финансового кризиса Украина, как и в 2009 году, рискует понести большие потери.

Впрочем, ситуация отнюдь не безнадёжна. По оценкам опрошенных Фокусом экспертов, у страны есть потенциал, чтобы продемонстрировать рост ВВП, в разы превышающий 3%. Рецепт украинского "экономического чуда" лежит на поверхности. "Стоит только обеспечить верховенство права, и инвесторы не будут дёргаться при приближении очередных выборов, потому что важными станут правила игры, а не имена на должностях, — говорит Дмитрий Боярчук. — Тогда у инвесторов появится уверенность, что заработанное будет принадлежать им, а не "любим друзям". Боярчук сравнивает реализацию этого сценария с выполнением ежедневных утренних физических упражнений, когда все понимают, что это полезно, но мало кто их делает.

По мнению Андрея Усенко из KPMG, экономика может прибавить и за счёт внутренних ресурсов. В частности, он называет технологический сектор, IT-стартапы и ICO (привлечение инвестиций путём продажи новых единиц криптовалюты). "В 2017 году ICO-проекты, которые имеют отношение к Украине, привлекли более $100 млн. Но в силу локального законодательства структурируются и размещаются они в иностранных юрисдикциях, как и многие операции IT-компаний", — объясняет Усенко.

"Для макроэкономики главное — это постоянство роста, только на втором месте — его темпы"

По оценкам Дмитрия Боярчука, стабильный рост на 5% в год позволил бы догнать нынешний уровень жизни Польши примерно через 15 лет.

Андрей Длигач также считает возможным рост ВВП Украины на 7–10% в год, благодаря чему за 10–15 лет удастся достичь объёма ВВП в $500 млрд, но за это придётся заплатить. "По нашим подсчётам, стоимость экономической модернизации Украины составит $180–200 млрд, — рассказывает он. — Это инвестиции в инфраструктуру, в инновационные проекты, в энергетические отрасли, переработку. При этом государство должно сократить участие в экономических процессах. Сервисное государство "в смартфоне", с отрытым кодом станет драйвером инновационного развития".

Если реализуются самые смелые прогнозы, через 15 лет граждане Украины смогут рассчитывать на уровень жизни, которым сегодня довольствуются поляки, где по состоянию на конец 2017-го средняя зарплата составляла около 1075 евро. Вероятно, в Украину в 2030-х годах начнут стекаться заробитчане из других обедневших стран так же, как сегодня украинцы массово уезжают работать в Польшу. Впрочем, обольщаться не стоит, ведь в Украине людей больше, чем в Польше, примерно на 7 млн. Так что при одинаковом объёме ВВП его доля на каждого гражданина (подушный ВВП) будет меньше и, соответственно, уровень достатка — ниже. К тому же Польша точно на месте стоять не будет.