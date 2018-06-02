На увеличение "минималки" денег нет, - Данилюк

Ситуация в Украине не позволяет повысить минимальную зарплату.



Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк в эфире "Радио НВ".



"Есть ли сейчас такая возможность? Нет, пока ее нет, потому что это решение имеет определенную стоимость для госбюджета, и сейчас показатели выполнения бюджета не дают возможностей увеличить минимальную зарплату. Для этого должно было бы быть существенное перевыполнение доходной части", – сказал Данилюк.



По словам министра, минимальная зарплата – административное решение.

"От этого люди богаче не становятся. Это значит влияние на инфляцию, увеличивается стоимость ведения бизнеса, ведь не все компании имеют возможность платить такие зарплаты. Да, у нас многие сидят на минималке, и это проблема... Проблема должна решаться другим путем. То есть детенизация достигается не поднятием минимальной зарплаты, а эффективной работой Госфискальной службы там, где есть злоупотребления. То есть мы заменяем работу ГФС решением Кабмина. Так можно доиграться", – заявил Данилюк.



Также он считает, что для повышения зарплат в Украине должен улучшиться инвестиционный климат.



"И при эффективном контроле ГФС это приведет к детенизации. Тогда люди будут получать реальные зарплаты, не в конвертах, чистые, на достойном уровне. И не нам диктовать бизнесу, какими должны быть зарплаты", – сказал Данилюк.

Напомним, в Украине количество работников с зарплатой 10 тысяч гривен и более в марте 2018 года, по сравнению с мартом 2017 года, выросло вдвое.