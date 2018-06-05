Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Деньги » Международные резервы Украины сократились на 1,6%

Международные резервы Украины сократились на 1,6%

Международные резервы Украины сократились на 1,6%
Фото: flickr.com/photos/juanedc

Они сократились в связи с осуществлением платежей по госдолгу

05.06.18 22
000

Международные резервы Украины сократились по состоянию на 1 июня составили 18,1 млрд долларов, сократившись на 1,6%.

Об этом во вторник, 5 июня, сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что международные резервы сократились в связи с осуществлением платежей по государственному долгу, номинированным в иностранной валюте.

"Во-первых, 455,1 млн долл. США (в эквиваленте) правительство и Национальный банк Украины уплатили в пользу Международного валютного фонда в течение мая. Во-вторых, 214,4 млн долл. США были направлены на платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в инвалюте в сумме 214,4 млн долл. США (кроме платежей в пользу МВФ), из которых 126,2 млн долл. США - обслуживание и погашение по ОВГЗ и 18,5 млн долл. США - обслуживание по суверенных еврооблигаций Украины", - сообщили в Нацбанке.

В Нацбанке отметили, что основным источником пополнения резервов в мае оставалась покупка НБУ валюты на межбанковском рынке, а также высокие цены на товары украинского экспорта (металлы, руду и зерновые) на внешних рынках, увеличение предложения валюты со стороны банков.

Отметим, международные резервы Украины к началу февраля составляли $18,4 млрд, что на 2% меньше, чем месяцем ранее.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
НБУ позволил российским госбанкам докапитализацию украинских "дочек"НБУ упростил покупку валюты для погашения кредитовНБУ подтвердил прогноз инфляции на 2018 год
Топ-10
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 55016
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 4644
  3. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 4233
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 9175
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 17382
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 19991
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 13259
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 14416
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 11693
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 10314
  1. Донецк проваливается под землю, - Черныш 7501 / 8174
  2. Школьника из российского Уссурийска наградили грамотой с гербом Украины 4879 / 5331
  3. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 4055 / 4233
  4. В Украине подешевели бензин и дизельное топливо 3664 / 4070
  5. Углевод не пройдет. Вся правда о низкоуглеводной высокобелковой диете 3129 / 4419
  6. Путин рассказал, чего хочет от Украины 2853 / 3258
  7. В ОБСЕ осудили публикацию пресс-секретарем генпрокурора списка "зрадофилов" 2496 / 2813
  8. Наследники Романовых назвали Поклонскую безумной и пожелали ей выздоровления 2089 / 2394
  9. Нидерландский суд арестовал активы Газпрома по иску Нафтогаза 2043 / 2081
  10. Суд в России вынес приговор Сущенко - 12 лет тюрьмы строгого режима 1764 / 1768
  1. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 21 / 4233
  2. Киевские музеи объявили дни бесплатного посещения в июне 20 / 1856
  3. Нидерландский суд арестовал активы Газпрома по иску Нафтогаза 14 / 2081
  4. Закулисье Simcord. Отзывы сотрудников о работе в Компании 12 / 1014
  5. Абитуриенты из Крыма и Донбасса могут поступать в украинские вузы без ВНО, паспорта и аттестата 12 / 766
  6. Ескобар по-українські. Чому Антикорупційний суд має бути в Брюсселі 10 / 1823
  7. Наследники Романовых назвали Поклонскую безумной и пожелали ей выздоровления 10 / 2394
  8. Дональд и Рональд. Похожи ли Трамп и Рейган 8 / 1285
  9. Донецк проваливается под землю, - Черныш 8 / 8174
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.