Первый на выход. К чему приведёт увольнение министра финансов Александра Данилюка

Конфликт между премьером и министром финансов закончился первой отставкой в кабинете Гройсмана. Фокус выяснил, долго ли будет вакантным опустевшее кресло, кто может на него претендовать и не приведёт ли сложившаяся ситуация к кризису в госфинансах и взаимоотношениях с МВФ

7 июня, на следующий день после получения от премьер-министра представления на увольнение главы Минфина Александра Данилюка 254 народных депутата проголосовали за его отставку. Накануне мало кто верил в перспективу столь быстрого решения. Ведь в парламенте накопилось немало подвешенных кадровых вопросов, например — заявление об увольнении министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Кутового, которое не рассматривается уже более года, в связи с чем было бы логично сначала поставить точку в куда более старых историях.

С другой стороны, звучало мнение, что Данилюку придется доработать на посту главы Минфина до гипотетического получения транша в 2018 году. Ведь МВФ реализовывает свою политику через министров финансов и руководителей центробанков, а при отсутствии полноправных глав этих институций сотрудничество ставится на паузу. Напомним, именно поэтому экс-глава НБУ Валерия Гонтарева объявила о своей отставке в апреле 2017 года, буквально через несколько дней после получения транша.

Тем не мене политическая целесообразность взяла верх и теперь в подвешенном состоянии оказалась уже не судьба Данилюка, а сотрудничество с МВФ и будущее госфинансов.

Яблоко раздора



Отправной точкой конфликта стало заседание правительства 23 мая.

Тогда между премьером Владимиром Гройсманом и министром финансов Александром Данилюком возникла словесная перепалка, во время которой прервалась трансляция для журналистов в пресс-центре Кабмина.

Судя по просочившимся в СМИ подробностям, Данилюк вспылил, ведь премьер отказался рассматривать назначение пятого заместителя главы Минфина, сославшись на то, что "этот вопрос не ко времени". Речь шла о Яне Бугримовой — советнике главы Минфина и менеджере проекта по реформе Государственной фискальной службы (ГФС). О её назначении на позицию зама Данилюк хлопочет уже два года, в течение которых Бугримова трижды проходила спецпроверку. Услышав от Гройсмана отказ в решении наболевшего вопроса, Данилюк якобы в знак протеста предложил премьер-министру уволить его с занимаемой должности.

Я к вам пишу

После ссоры с Гройсманом министр финансов не нашёл ничего лучше, как пожаловаться на премьера послам стран "Большой семёрки", направив им письмо с изложением истории конфликта. Словно по иронии судьбы, в этом послании снова всплыла фигура одного из лидеров "Блока Петра Порошенко" Игоря Кононенко. Ранее экс-министр экономразвития Айварас Абромавичус обвинял его в попытке подмять под себя МЭРТ путём назначения подконтрольного замминистра. Напомним, после заявления Абромавичуса о вмешательстве Кононенко в работу его ведомства разразился затяжной правительственный кризис, из-за которого на смену Кабмину Арсения Яценюка пришло правительство Гройсмана.

Исходя из письма Данилюка, всё тот же Кононенко совместно с главой Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южаниной лоббировали назначение на пост замминистра финансов Игоря Уманского. Этому кандидату не откажешь в опыте — он уже дважды (в 2008–2010 годах и в 2014–2015 годах) был первым заместителем главы Минфина, а в 2009–2010-х, после отставки Виктора Пинзеника, исполнял обязанности руководителя ведомства. Позже Кононенко с Южаниной якобы проталкивали в Минфин сотрудницу аппарата налогового комитета ВР Светлану Воробей. Так как Данилюк эти креатуры не согласовывал, решение кадрового вопроса затянулось на два года.

В Кабмине впервые после его формирования разгорелся серьёзный конфликт, который может перерасти в правительственный кризис

Послание "Большой семёрке" оказалось не единственным резонансным письмом, которое вышло из-под пера обиженного министра. Следующими адресатами стали депутаты Верховной Рады, от которых Данилюк потребовал немедленно принять закон об антикоррупционном суде, чтобы разблокировать стоящее на паузе сотрудничество с МВФ. Создание антикоррупционного суда остаётся одним из принципиальных требований МВФ, без выполнения которого Украина не получит очередной транш.

Министр латания дыр

Обиженный Данилюк в своей риторике старается выглядеть героем, но отзывы о его работе на посту министра неоднозначны. "Моя оценка положительная. Есть несколько знаковых вещей, которые Данилюк смог сделать, и первая из них — автоматизация возмещения НДС, за что сейчас он и расплачивается", — говорит Дмитрий Боярчук, исполнительный директор "CASE Украина". Однако в среде бизнеса присутствует массовое недовольство некорректной работой внедрённой Минфином системы автоматического блокирования налоговых накладных, из-за чего зачастую страдают не нарушители, а добросовестные налогоплательщики.

Остро критикуют и ситуацию в ГФС. "За последние годы ГФС практически не изменилась, — констатирует Оксана Продан, народный депутат и глава Всеукраинского объе­динения малого и среднего бизнеса "Фортеця". — Немного подкрасили фасад, но содержание такое же, как и было: много жалоб со стороны бизнеса и налогоплательщиков-физлиц, много подозрений в коррупции. И это прямая ответственность Минфина и Кабмина".

Но главное — Александр Данилюк не стал катализатором изменений в сфере госфинансов. Инициатива о внедрении среднесрочного бюджетного планирования так и осталась нереализованной. Да и в целом нынешний глава Минфина вряд ли был лучше большинства его предшественников. "Все министры финансов Украины следуют идеологии латания дыр в бюджете, мыслят лишь категориями текущего момента и больше всего боятся финансового дефолта, — обобщает Владимир Сиденко, научный консультант по экономическим вопросам Центра Разумкова. — Но страшнее дефолт политико-экономический — неспособность обеспечить эффективное развитие экономики страны и укрепление её конкурентных позиций на мировом рынке". По мнению Сиденко, государственные финансы в Украине не являются инструментом долгосрочной стратегии развития, что стало прямым следствием ущербной философии, лежащей в основе принимаемых экономических решений.

Транш на кону

В своём письме парламенту Александр Данилюк, в частности, заявил: "В случае срыва программы (с МВФ. — Фокус) расходы бюджета 2018 года должны быть сокращены на сумму около $4 млрд. Для стабилизации ситуации государство будет вынуждено тратить свои золотовалютные резервы, что приведёт к девальвации гривны и скачку инфляции". Возможно, пугая нардепов апокалиптическими сценариями, Данилюк пытался отвлечь их внимание от его конфликта с Гройсманом и письма G7. С другой стороны, подобное публичное заявление может выглядеть как попытка переложить ответственность за срыв сотрудничества с МВФ на депутатов, ведь ссора в Кабмине явно идёт не на пользу диалогу с фондом.

По подсчётам Егора Кияна, эксперта по экономическим вопросам Международного центра перспективных исследований (МЦПИ), урезание бюджета на сумму около $4 млрд будет означать сокращение расходной части на 10%. Впрочем, он сомневается, что сумма "потерь" будет равна именно $4 млрд, так как в этом году ожидался транш в размере $1,9 млрд, а про последующие транши никакая конкретика не озвучивалась. Однако проблемы с наполнением госбюджета уже проявляются — по итогам пяти месяцев сохраняется отставание от плановых показателей на 0,6%.

"Мы уже видим первую жертву — систему субсидий населению за жилищно-коммунальные услуги, — отмечает Владимир Сиденко. — Новые правила, введённые недавно, вероятно, приведут к заметному урезанию выплат. Но этой экономии будет недостаточно и под нож могут попасть бюджетные программы развития инфраструктуры, что негативно отразится на перспективах экономического развития страны".

Вместе с тем главным риском неполучения транша МВФ опрошенные финансисты считают сокращение золотовалютных резервов НБУ. На данный момент их уровень составляет $18,4 млрд. Как отмечает Егор Киян, только $5,4 млрд из них заработала украинская экономика, а остальное необходимо будет со временем вернуть зарубежным кредиторам. "Украине в 2018–2019 годах предстоит выплатить по госдолгу почти $11 млрд, которых нет в бюджете, — продолжает Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии (ЦЭС). — Следовательно $18,4 млрд в резервах НБУ "похудеют" до $7–8 млрд, а с учётом повышения нестабильности на валютном рынке и сопутствующих валютных интервенций НБУ, то и до критичных $5–6 млрд".

Тем не менее до намеченных на весну 2019 года президентских выборов даже без денег МВФ Украину вряд ли постигнет экономическая катастрофа. "В случае отсутствия очередного транша МВФ в этом году мы сохраняем прогноз роста экономики на 3,5%, — говорит Александр Вальчишен, руководитель аналитического подразделения группы ICU. — Ведь инвестиции в основной капитал Украины растут высокими темпами — на 37,4% в I квартале 2018 года по сравнению с I кварталом 2017-го, внутреннее потребление оживляется, а кредитование постепенно восстанавливается, что поддерживает покупательную способность".

"В случае срыва программы с МВФ расходы бюджета 2018 года должны быть сокращены на сумму около $4 млрд"

Относительная стабильность в экономике, по всей видимости, вселяет в представителей власти уверенность, что без кредита и, соответственно, выполнения неудобных требований МВФ таки удастся "пропетлять" до выборов. "За последние четыре года удалены основные системные дисбалансы, и экономика, хоть и не показывает бурный рост, пребывает в здоровом состоянии, — говорит Дмитрий Боярчук. — Отсутствуют какие-либо перекосы или пузыри, которые могли бы уже завтра взорвать ситуацию. Поэтому сценарий "без МВФ" не означает мгновенный дефолт".

Забрать и поделить

Премьер Гройсман не оставил демарш Данилюка без ответа. Как стало известно СМИ, на закрытом заседании Кабмина Минфин лишили полномочий утверждать финансовые документы и вывели ГФС из-под управления Данилюка с непосредственной передачей под крыло Кабмина. По мнению Владимира Сиденко, эти решения стали попыткой премьера усилить собственное влияние на государственные финансы и бюджетный процесс в условиях наметившихся разногласий внутри правительства.

Опрошенные эксперты высказывают опасения, что вступление в силу подобных решений Кабмина способно разбалансировать государственные финансы. "Если можно будет делать всё без привязки к имеющимся ресурсам, то появится множество механизмов финансирования "замечательных идей" даже без прямого вливания средств, — предупреждает Дмитрий Боярчук. — Например, будут выпускаться облигации, векселя и другие квази-фискальные инструменты, за которые потом кто-то когда-то будет вынужден заплатить".

Вышеназванные спорные решения Кабмина так и не обнародованы. Более того, по словам Оксаны Продан, на днях один из заместителей министра финансов сообщил, что они работают в обычном режиме: и ГФС у них в подчинении, и нормативные акты по-прежнему с ними согласовывают. Из этого следует, что соответствующие решения правительства если и были приняты, то на сегодня ещё не действуют.

Однако в связи с таинственными инициативами Гройсмана в этой истории появилось третье письмо, правда, уже не от Данилюка, а от МВФ. Его содержание просочилось в СМИ благодаря неназванному источнику в Кабмине. "Мы уже получили негативную реакцию от партнёров из МВФ, которые указали на противоречие подобных решений меморандуму о сотрудничестве между Украиной и фондом, тогда когда и без этой кризисной инициативы Украина в полной мере не выполняет условий предоставления финансирования", — комментирует ситуацию Глеб Вышлинский.

Пустое место



Поводов, чтобы попросить Данилюка со службы, у Кабмина было предостаточно. Причём речь могла идти не только о письме "Большой семёрке", которое Гройсман назвал недопустимым, но и о подозрении в уклонении от уплаты налогов за последние девять лет до назначения Данилюка министром финансов.

Однако, направив 6 июня в Верховную Раду представление на увольнение с должности министра финансов Александра Данилюка, Гройсман ухватился именно за свежую обиду.

"После спровоцированного Данилюком конфликта на заседании правительства он позволил себе действия, которые, на мой взгляд, несовместимы с дальнейшим пребыванием в должности члена Кабинета министров", — написал премьер-министр на своей страничке в фейсбук.

Вполне возможно, что и сам Данилюк хотел поскорее красиво выйти из игры, чтобы в дальнейшем не отвечать за последствия возможного срыва сотрудничества с МВФ, обострение риска дефолта, реализацию утверждённой Минфином стратегии развития госбанков и т. д.

Впрочем, после успешного голосования за отставку Данилюка, куда больше вопросов вызывает судьба опустевшего министерского кресла. Вполне логично, что исполнение обязанностей главы Минфина сразу же возложили на первого заместителя министра финансов Оксану Маркарову. "После отставки Данилюка будет переформатирована работа Минфина, внутри и вне страны, – прокомментировала Фокусу Оксана Продан. – Думаю, заниматься этим с первого дня будет Оксана Маркарова. Далее будем видеть, останется ли в министерстве команда Данилюка или уйдут все. В любом случае, министерство продолжит работать".

В целом кандидатуру Оксаны Маркаровой, которая пришла в Минфин в марте 2015 года еще до отставки предшественницы Данилюка – Наталии Яресько, опрошенные Фокусом эксперты оценивают позитивно. "Маркарова будет положительно восприниматься МВФ, если ее назначат полноценным министром, – считает Дмитрий Боярчук. – Она уже погружена в процессы и, думаю, легко выстроит свою линию отношений с фондом". Кроме этого, Маркарова обеспечит преемственность в политике Минфина в других направлениях.

В качестве еще одной вероятной кандидатуры на пост главы Минфина накануне отставки Данилюка СМИ также называли Нину Южанину — председателя парламентского Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики. Однако такое назначение видится маловероятным. "Сомневаюсь, что парламент проголосует за Южанину, поскольку это будет усилением позиций президента, – комментирует политический эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Игорь Петренко. – Думаю, что и Гройсман будет не особо рад такому назначению". В свою очередь Дмитрий Боярчук считает, что к соратнице президента Южаниной будут, скорее всего, очень осторожно относиться в МВФ – ведь она в большей степени политическая фигура, чем технократическая.

По всей видимости, двумя вышеназванными фамилиями дело не ограничится. В частности, Оксана Продан предполагает, что кандидатов будет много и считает, что о конкретных людях говорить еще рано. Также звучат опасения, что вскоре Минфин возглавит политически ангажированная фигура. Как отмечает Дмитрий Чурин, глава аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital, в украинских реалиях пост министра финансов имеет значительный политический подтекст, поэтому сложно ожидать назначение на должность профессионала не связанного с существующей властью.

"Если следующий глава ведомства будет в преддверии выборов идти на поводу у популистически настроенных депутатов, коллег-министров и раздавать средства из бюджета, нашей стране грозит дестабилизация экономической ситуации", – предупреждает исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

Впрочем, наиболее вероятным сценарием видится продолжительное сохранение неопределенности. "Думаю, что вопрос пока вообще решаться не будет, - делится предположениями Игорь Петренко. – И.о. в Минфине вполне устроит Гроссмана, ведь сейчас ему очень тяжело найти голоса для назначения нового министра и вряд ли он будет этим заниматься". Петренко считает – кадровый вопрос может решиться лишь в комплексе с другими вакантными должностями, но для этого нужен компромисс между БПП и НФ, чего, учитывая их отношения, будет очень сложно достичь.

"В правительстве уже давно не один и.о. и пока кворум на заседании обеспечивается, это может продолжаться, ведь за увольнение голоса в зале собрать куда легче, чем за назначение", – обобщает Оксана Продан. Отчасти такая ситуация на руку премьер-министру Гройсману, позиции которого в Кабмине после отставки Данилюка заметно усилились.

Относительно влияния увольнения Данилюка на отношения с МВФ мнения разделились. "Для международных партнеров отставка Данилюка – негативный сигнал, потому что они работают с конкретными людьми, – говорит Дмитрий Боярчук. – Теперь отношения с Минфином им придется выстраивать заново". Боярчук считает, что МВФ будет работать только с новым полноправным министром и не станет вести диалог, пока Минфином руководит и.о.

"Несмотря на то, что у Данилюка с МВФ был налажен персональный диалог, и никто не любит смены первых лиц в процессе переговоров, его отставка никак не повлияет на сотрудничество с международными кредиторами, – выражает мнение Игорь Петренко. – Безусловно, у Данилюка есть определенная репутация, но курс Минфина с его отставкой, скорее всего, останется прежним и понятным МВФ". По словам собеседника Фокуса, для нормальных отношений с МФВ будет достаточно не менять институциональную роль Минфина в формировании фискальной политики, придерживаться выработанной лини реформ, а также сократить дефицит бюджета, который может на миллиард превысить ожидаемое значение.

Впрочем, кто бы ни пришел на высокий пост на смену Данилюку с приставкой и.о. или без – ему придется непросто. "Для будущего министра финансов одной из основных задач станет разработка бюджета на следующий год, который станет сложным как с точки зрения проведения президентских и парламентских выборов, так и с точки зрения погашения внешних заимствований", – говорит Дмитрий Чурин.

Еще один участок работы – реформа ГФС, которая буксует уже из года в год. "Таможня развалена, фискальная служба остается нацеленной на взыскание с бизнеса, налоговая милиция продолжает работать... А внутри правительства с Минфином не считаются при подготовке и согласовании проектов решений", - говорит Оксана Продан. Новому министру она желает команду профессионалов, силу и уверенность в своих действиях.