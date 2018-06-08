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Главная » Деньги » Стоимость ЧМ-2018 в России оценили в $14,2 млрд

Стоимость ЧМ-2018 в России оценили в $14,2 млрд

Стоимость ЧМ-2018 в России оценили в $14,2 млрд
Фото: flickr / fahad-ksa

Ранее рекорд принадлежал Бразилии

08.06.18 26
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На Чемпионат мира по футболу, который пройдет в этом году в России, потратили $14,2 млрд, что является рекордом, сообщает "РБК".

В Бразилии в 2014 году власти потратили $11,6 млрд.

"В 2009 году во время подачи заявки на проведение чемпионата мира, российские власти планировали потратить на подготовку менее $10 млрд. При этом построить все объекты, которые планировалось к ЧМ, Россия не сумела", - сообщает издание.

Изначально матчи чемпионата мира должны были принимать 16 стадионов в 14 городах. Однако в окончательно утвержденном плане их число сократилось до 12 (в том числе шесть полностью новых) в 11 городах. В частности, было решено отказаться от строительства арены в Московской области и реконструкции стадиона в Ярославле.

"Также не реализовали проект скоростного железнодорожного сообщения между Москвой и Сочи, строительство высокоскоростной железнодорожной линии, предназначенной для международных поездок в страны ЕС, создание прямой железнодорожной линии Москва - Вена с широкой колеей. Было также обещано, что все аэропорты в городах, принимающих ЧМ, получат железнодорожную связь с центрами этих городов по типу аэроэкспресса в Москве. Заявлено было и масштабное использование для перевозки болельщиков речного транспорта в Волжском секторе ЧМ (Волгоград, Казань, Самара, Саранск)", - сообщает информагентство.

Кроме этого, не удалось построить в срок новый терминал в московском аэропорту "Домодедово" и новую взлетно-посадочную полосу в "Шереметьево".

"Из 62 отелей, запланированных к строительству в 2013 году, когда принималась программа подготовки к проведению ЧМ, было построено лишь 19. Не построили также отдельный международный вещательный центр, его было решено разместить в существующем комплексе "Крокус Экспо", - говорится в материале.

Напомним, Чемпионат мира по футболу в 2018 году пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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