Украинцам до конца года дважды пересчитают пенсии

Пенсионный фонд в 2018 году дважды проведет перерасчет пенсий.
Об этом говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда.
"С 1 июля планируется два перерасчета, поскольку изменятся социальные стандарты, изменится минимальная пенсия. Также изменится и максимальная пенсия, которая определяется на уровне 10 прожиточных минимумов, и пенсия донорам", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что проблему граждан, имеющих высокий трудовой стаж и низкие пенсии, планируют решить в следующем году. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева.
"Проблема заключается в том, что несправедливыми были условия, в которых жили и работали люди в то время. И те, кто работал в колхозах, нянечками в детских садах, имели несправедливые, низкие зарплаты и большой трудовой стаж", - сказал министр.