Киевтеплоэнерго обнародовало новые тарифы на тепло и горячую воду

Коммунальное предприятие подало пакет документов на получение лицензий для управления киевскими ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 с 1 августа 2018 года

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" планирует с 1 августа 2018 года взять в управление городские ТЭЦ Киева — ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

Об этом пишет "Дело".

Чтобы получить лицензию и тарифы на отпуск тепла и электроэнергии, КП подало пакет документов в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Для "Киевтеплоэнерго" предлагают установить тариф на отпуск электроэнергии 182,91 коп/1 кВт (без НДС). По этому тарифу КП будет продавать электроэнергию оптовому покупателю ГП "Энергорынок".

Тариф на производство тепла и горячей воды для населения — 784,58 грн за 1 Гкал (без НДС); для религиозных организаций — 477,19 грн за 1 Гкал (без НДС); для государственных и местных бюджетных организаций — 1187,20 грн за 1 Гкал (без НДС); другим потребителям — по 1186,56 грн за 1 Гкал (без НДС).

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Что касается завода "Энергия", который также производит тепло для города, городской совет должен принять решение об использовании земельного участка, на котором он расположен. После чего, пакет документов подадут в НКРЭКУ.

Напомним, с 31 декабря 2017 тариф на централизованное отопление для населения в Киеве — 1355,83 грн за 1 Гкал (с НДС), или 31,55 грн за 1 м² (с НДС) для домов без приборов учета.

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