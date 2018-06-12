Эстония арестовала российский "Петербург"

Владельцам парома осталось несколько дней для того, чтобы разрешить конфликт и получить судно обратно

Российский грузовой паром "Петербург" арестовали в эстонском порту Пальясааре за долги на общую сумму 380 тысяч евро.

Об этом сообщило информационное агентство "Спутник Эстония".

По словам капитана парома Николая Шашкова, судно прибыло в страну в апреле на ремонт, однако он так и не начался. Паром арестовали за долги, которые возникли еще в прошлом году во время стоянки в Риге.

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За неуплату долга "Петербург" отключили от электроснабжения. Некоторое время экипаж использовал судовое топливо, но когда оно закончилось, остался на несколько дней без электричества. Компьютеры и сканеры не работали, воду ходили греть на контрольно-пропускной пункт порта.

Посол России в Эстонии Александр Петров сообщил ТАСС, что владельцам парома осталось несколько дней для того, чтобы разрешить конфликт и получить судно обратно."Паром стоит во много раз больше. Мы рассчитываем, что должны быть приняты полноценные меры для скорейшего решения вопроса", — заявил Петров.

Напомним, ФСБ России задержала украинское рыболовецкое судно.