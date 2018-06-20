Украина договорилась с Израилем о свободной торговле

Это будет семнадцатое соглашение о ЗСТ для Украины

Во время заседания совместной украинский-израильской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества на политическом уровне была согласована готовность соглашения о свободной торговле.

Об этом со ссылкой на министра иностранных дел Павла Климкина сообщает МИД Украины.

Отмечается, что в ходе заседания стороны обсудили ряд вопросов совместной заинтересованности, в частности в сфере торговли и инвестиций, сельского хозяйства и управления водными ресурсами, энергетики и связи, стандартизации и туризма.

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Напомним, Украина за годы независимости заключила 16 соглашений о свободной торговле, которые покрывают 45 стран.

Наиболее широкая зона свободной торговли была заключена Украиной и Европейским Союзом.