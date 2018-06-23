В Украине можно будет расплатиться с помощью отпечатка пальца

В украинских торговых точках можно будет рассчитываться, приложив палец к специальному считывающему устройству.



Об этом в субботу, 23 июня, сообщает пресс-служба Приватбанка.



Отмечается, что услугу подобной оплаты по отпечатку пальца запустили совместно Приватбанк и международная платежная система Visa.

"Чтобы платить пальцем, достаточно один раз "привязать" его отпечаток к своей карточке и расплачиваться в торговых точках, которые поддерживают эту технологию, приложив палец к считывателю биометрических данных", - говорится в сообщении.



Ожидается, что эта технология будет интересна, в первую очередь, малому и среднему бизнесу, уличным торговцам, так как принимать платежи можно с помощью собственного смартфона или планшета, а также специального биометрического сканера.

Напомним, ранее Приватбанк отчитался о миллиардных прибылях. За первый квартал 2018 года прибыль Приватбанка составила 3,7 млрд грн.