Нафтогаз поднимает цену закупки украинского газа

Повышение планируется уже в июле

Нафтогаз Украины в июле этого года планирует осуществить закупку природного газа собственной добычи в частных газодобывающих предприятий Украины по цене 7629 грн за тыс. куб. м (без НДС).

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В июне Нафтогаз объявлял тестовую закупку газа по цене 6,9 тыс. грн за тыс. куб. м (без НДС).

"Несмотря на то, что июнь традиционно является сезоном низкого спроса на газ, Нафтогаз не получил ни одного предложения от поставщиков газа, которых не устроила предложенная цена. Поэтому компания увеличила предложенную цену на июль", - говорится в сообщении.

Напомним, Нафтогаз Украины на 100% принадлежит государству. В него входят оператор украинской ГТС и подземных хранилищ газа (ПХГ) компания Укртрансгаз, крупнейшая газодобывающая компания Укргаздобыча.