Оружие возмездия. Какие новые меры воздействия на должников получили банки

То, чего так долго ожидали банкиры, свершилось. Парламент принял закон о возобновлении кредитования, который заметно усиливает позиции финучреждений. Фокус выяснил, к чему это приведет и зачем это было нужно

В украинском банковском секторе сложилась парадоксальная ситуация. Система довольно уверенно выходит из кризиса, демонстрирует рост и имеет ресурсы для кредитования. Бизнес в то же самое время остро нуждается в заемных средствах для развития, а граждане – в доступных длинных кредитах на покупку авто или жилья. Однако сегодня активно развивается только сегмент краткосрочных потребительских займов и кредитных карт.

После практически полной приостановки кредитования в 2014-2015 годах эксперты и участники рынка ждали его скорого возобновления. Например, экс-глава НБУ Валерия Гонтарева еще в 2015 году прогнозировала возобновление кредитования с середины 2016 года, а в конце 2016-го утверждала, что полномасштабное кредитование начнется "в последующие годы".

То, что рынок продолжает стоять на паузе вопреки некогда озвученным ожиданиям регулятора, банкиры, отчасти, связывали с незащищенностью кредиторов. Финучреждения опасались кредитовать из-за отсутствия эффективных механизмов взыскания задолженности с недобросовестных клиентов и требовали защиты своих прав на законодательном уровне.

Сфера кредитования действительно требовала изменений, и тому свидетельство — горький опыт кризисов 2008-2009 и 2014-2015 годов. Их последствия банковской системе придется разгребать еще не один год. По состоянию на май 2018 года в украинских банках доля займов, которые не обслуживаются, составила 56,09%. Причем удельный вес проблемной валютной ипотеки физлиц, выданной до 2008 года, ничтожен по сравнению с колоссальным объемом токсичных кредитов корпоративного сектора.

Безнаказанно избегать погашения своих долгов украинскому крупному бизнесу помогало как несовершенство судебной системы, так и законодательство, которое Верховная Рада как раз и попыталась подлатать, приняв закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования (№6027-д). По мнению Виталия Шапрана, члена Украинского общества финансовых аналитиков (УОФА) за счет этого, вероятно, будет закрыто 75% нормативных дыр, через которые поручители и заемщики уклонялись от своих обязанностей.

Банки во всеоружии

По мнению представителей банковской системы, благодаря принятию закона пространства для недобросовестных заемщиков поубавилось. Как отмечает Елена Коробкова, исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), у них уже не будет возможности выводить недвижимость из-под ипотеки путем реконструкции или проведения самовольного строительства. Ранее за счет подобных манипуляций бизнесмены умудрялись оставлять банки без обеспечения по кредиту и далее свои займы безнаказанно не выплачивали.

"Законопроектом устраняется схема, при которой должник-юридическое лицо во избежание ответственности начинает процедуру банкротства, а конечный собственник, который выступает поручителем этого юрлица, подает иск о взыскании залога, – отмечает Елена Коробкова. – Как следствие, должник долги не возвращает, а залог остается у фактического владельца бизнеса". По словам собеседницы Фокуса, такая схема очень больно ударила по украинской банковской системе, спровоцировав многомиллиардные убытки.

"Принятый закон существенно меняет объем прав и обязанностей сторон. Можно говорить о смещении прав в пользу кредиторов"

Многие нормы законопроекта затрагивают не только бизнес, но и граждан. "Банки получили доступ к государственным реестрам для проверки информации, предоставленной потенциальными заемщиками-физлицами, – продолжает Елена Коробкова. – Также у банковских учреждений появилась возможность выявить факт смерти должника для дальнейшей работы с его наследниками". То есть при получении наследства обязательства по кредитам теперь переходят к наследникам автоматически.

"Принятый закон существенно меняет объем прав и обязанностей сторон в отношениях, которые возникают при кредитовании, – обобщает Артем Кузьменко, старший юрист юрфирмы Eterna Law. – Можно говорить о смещении баланса прав в пользу кредиторов, которые будут более защищенными при выдаче займов".

Финансисты подобными нововведениями в целом довольны. Как отмечает Виталий Шапран, критикуют этот закон в основном юристы, которые за деньги организовывают уклонение от исполнения обязательств в судах, так как теперь им будет сложнее работать.

Заемщикам приготовиться

По мнению Артема Кузьменко, обратной стороной медали станет усиление давления на заемщиков, что может привести к более обдуманному обращению за кредитами. Оценив перспективы разбирательств с банком, потенциальный заемщик вряд ли теперь станет брать кредит в надежде как-то "пропетлять" и избежать его погашения. Да и добросовестным клиентам теперь стоит относиться к кредитным отношениям, в частности к договорам поручительства, куда внимательней.

Закон будет распространяться как на новые кредиты, так и на выданные ранее займы. Эту норму можно назвать неконституционной

Стоит учесть, что нововведения затрагивают не только будущих, но и всех без исключения существующих заемщиков. Как отмечает Артем Кузьменко, закон будет распространяться как на новые кредиты, так и на выданные ранее займы, договора по которым продолжают действовать. По мнению опрошенных юристов, такая норма является спорной и, возможно, даже неконституционной.

Также юристы обращают внимание на отсутствие в законе механизмов, исключающих махинации со стороны самих финучреждений. "Принятый закон упростит процедуры обращения взыскания, однако не решит встречный вопрос с предотвращением злоупотреблений со стороны банкиров, – считает Ростислав Кравец, адвокат, старший партнер адвокатской компании "Кравец и Партнеры". Также он отмечает, что практика вывода с рынка более ста банков показала, что самыми недобросовестными заемщиками являются банкиры и связанные с акционерами банков предприятия, а договора с ними были составлены таким образом, что новый закон не решит вопрос возврата средств.

Миссия невыполнима

Несмотря на громкое название, в котором фигурирует стратегическая цель возобновления кредитования, сам по себе принятый документ вряд ли приведет к быстрому оживлению спящего рынка. "Новый закон — лишь часть пазла, так как значительная часть проблем кредиторов скрывается в действующих процедурах банкротства, а для их решения необходимо принять другой законопроект (№8060), а затем доработать подзаконную нормативную базу", – отмечает Елена Коробкова. По ее словам, еще одним шагом должно стать принятие закона "О деятельности по управлению задолженностью", что позволит разгрузить балансы банковских учреждений.

"Статистика кредитного рынка сразу не улучшится и по нему еще 2-3 года будет гулять море плохих кредитных портфелей"

Однако проблемы кредитования лежат не только в законодательной плоскости. "Нам не удается сбить инфляцию до однозначного уровня, – говорит Виталий Шапран. – Скорее всего, у НБУ во втором полугодии 2018-го не будет возможности снижать учетную ставку из-за внешнего фактора, и это будет сдерживать кредитование". Да и в целом, по мнению собеседника Фокуса 2019 год окажется взрывоопасным – выборы, большие выплаты по госдолгу, неопределенность с МВФ и это все на фоне слабого экономического роста.

Учитывая изложенные выше факторы, финансисты не ожидают быстрых улучшений. "Эффект будет не мгновенным, но кумулятивным — кредиты станут доступнее для граждан и бизнеса, а рост кредитного плеча со временем начнет добавлять процентные пункты к показателю ВВП", – считает Елена Коробкова.

По мнению Виталия Шапрана, улучшение картины на рынке будет происходить в течение 2-3 лет. "Моментально банки ставки не опустят, статистика кредитного рынка сразу не улучшится и по нему еще 2-3 года будет гулять море плохих кредитных портфелей, выданных на поддельные документы, мертвых заемщиков, эмигрантов и т.д.", – уточняет собеседник Фокуса.