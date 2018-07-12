Оторваться от земли. Как аграрии оказались заложниками новых правил использования дронов

Украэрорух пытается поделить небо между дронами и всеми остальными. И хотя применение беспилотников действительно нуждается в регуляции, участники рынка считают, что предложенный вариант был наихудшим из возможных

В апреле этого года агрохолдинг "Мрия" потратил полмиллиона гривен на приобретение беспилотника. С помощью новинки компания рассчитывает обеспечить более качественный мониторинг вегетации культур и повысить точность прогнозов урожайности. Незадолго до "Мрии" свой авиапарк из дронов сформировали другие ведущие игроки агросектора: "Индустриальная молочная компания", "Кернел", Syngenta. Всего за минувший год аграрии купили около 2 тыс. дронов — это пятая часть всех присутствующих в Украине платформ, которых в прошлом году было импортировано почти на $9 млн. Спектр их применения в АПК невероятно широк — беспилотники используют для мониторинга посевов, фотосъёмки и анализа, оценки урожайности, а также для внесения удобрений и средств защиты растений.

По словам Валерия Яковенко, основателя компании Dron.Ua, которая обслуживает ведущие агрокомпании, за последние три года цена на беспилотники снизилась почти в три раза, что и стало драйвером роста их популярности. Применение дронов в агросекторе распространилось настолько, что аграрный комитет Верховной Рады всерьёз рассматривал возможность приравнять их к сельхозтехнике и распространить на их приобретение программы государственной поддержки.

С такими вводными аграрная отрасль вошла в новый сезон, однако с 1 июня правила игры резко изменились. Госавиаслужба с начала лета 2018 года ввела первые в истории Украины правила использования дронов. До сих пор этот сегмент никак не регулировался: формально дроны попадали под требования положения об использовании воздушного пространства, однако там не упоминались, и никакая ответственность за нарушение его норм операторам не грозила. Ввиду всё большего распространения беспилотников саморегуляция отрасли создавала высокие риски, и в какой-то момент авиационные функционеры решили рубить с плеча — ввели свод правил применения дронов.

Документ под названием "Временный порядок использования воздушного пространства Украины" опубликовали 1 июня. Он стал шоком для причастных к отрасли, хотя все без исключения заявляют, что сегмент использования дронов нуждается в регуляции. "Дело в том, что предложенный вариант был наихудшим из возможных", — поясняет Яковенко.

Госавиаслужба с начала лета 2018 года ввела первые в истории Украины правила использования дронов. До сих пор этот сегмент никак не регулировался

При этом статус документа оказался не обязательным к исполнению, так как не был должным образом согласован с заинтересованными ведомствами. Как написал на своей странице в Facebook первый замминистра агрополитики Максим Мартынюк, ведомство безуспешно пыталось найти на официальных ресурсах за­юстированный приказ.

"Несомненно, вопросы использования воздушного пространства относятся к компетенции Украэроруха, но поскольку новые правила затрагивают интересы третьих лиц и имеют признаки регуляции, они должны быть соответственно согласованы. Похоже, что этого сделано не было, и как результат документ совершенно не учёл использования дронов в корпоративном секторе, представителям которого сейчас, в начале жатвы, то есть в самый неблагоприятный момент, необходимо вносить изменения в бизнес-процессы, — написал Мартынюк. — Никто не отрицает необходимости внедрения в воюющей стране закрытых для полётов зон и территорий, и вообще регулирования воздушного пространства. Но есть чисто практический вопрос о возможности выполнения новых стандартов, в частности в части заблаговременного информиро­вания".

С чего спрос

Все дроны делятся на две категории по признаку массы — до 2 кг и выше. В отношении первых ограничения менее жёсткие, однако ощутимые. Так, лёгкие дроны могут летать без получения специальных разрешений, однако только в дневное время, не нарушая границ зон, закрытых для полётов (их список довольно пространен), находясь в визуальной видимости пилота и не нарушая нормативов по высоте и скорости. Для тяжёлых дронов весом от 2 кг даже такая усечённая вольница недоступна — на каждый их полёт нужно запросить разрешение от Украэроуха с указанием карт полёта, предполагаемого времени не менее чем за 10 дней до его даты.

Именно последний пункт участники рынка называют наименее выполнимым. При всём желании предугадать возможность полёта за 10 дней невозможно, так как эксплуатация дронов тесно связана с погодными условиями. По словам Cервера Акимова, главы компании SmartDrones, чтобы выполнить требование об уведомлении и при этом иметь возможность совершить полёт, аграрии будут подстраховываться, подавая несколько заявок в расчёте, что одна из них выпадет на полётный день. "Это будет лишняя трата времени и сил", — говорит Акимов. С другой стороны, опасение вызывает способность Украэроруха обработать все поступающие заявки, которых отрасль будет генерировать в масштабе более 1 тыс. в день. "Как один центр будет координировать полёты всех дронов в разных уголках Украины — непонятно", — говорит Алексей Мушак, народный депутат, член Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отно­шений.

Кроме того, существует ряд требований второго порядка, которые также указывают на то, что Украэрорух не принял во внимание специфику применения дронов в агросекторе. Высота в 50 м недостаточна для качественного выполнения агроработ, а дальность полёта достигает нескольких километров, что исключает возможность визуального наблюдения внешнего пилота за аппаратом, при этом съёмка их движущегося транспортного средства запрещена.

Инфографика: Елизавета Букреева

Ещё одна смежная с агросектором отрасль применения дронов, которая также оказалась блокирована новыми правилами, — геодезия, где беспилотники использовали для фотосъёмки земельных участков и установления их границ. Особенно спрос на эти работы вырос в последние годы в связи с формированием объединённых территориальных громад (ОТГ) и достиг пика в феврале текущего года, когда Кабмин передал в собственность ОТГ земли за пределами населённых пунктов. Один час традиционной аэрофотосъёмки обходится в 20 тыс. грн только на топливо, в то время как себестоимость полёта дрона — только подзарядка аккумуляторов, поэтому местные органы власти охотно нанимали компании — операторы беспилотников для проведения замеров. Теперь на эти полёты также придётся получать разрешения.

Зафиксированные во "Временном порядке" требования станут обязательными с момента вступления в силу приказа "Об утверждении Авиационных правил Украины "Правила использования воздушного пространства Украины", который находится на визировании в Министерстве юстиции. Сейчас Украэрорух принимает замечания от участников рынка. Обновлённая версия правил будет представлена к концу августа.