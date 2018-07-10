С позиции рабочей силы. Какое место занимают украинцы на рынке труда Польши

Скорость роста экономики Польши сегодня достигает темпов развития "азиатских тигров". Благодаря этому украинцы не только имеют возможность легально работать в этой стране, но и всё чаще переезжают туда целыми семьями

Можно говорить с уверенностью, что в последние годы в Польше произошла крупнейшая социально-экономическая революция после 1989 года. Демографические факторы и эмиграция поляков на Запад полностью изменили ситуацию на рынке труда. Польша вырвалась из экономического застоя. Впечатляют показатели ВВП за четвёртый квартал 2017 года: 5,1% роста — лучший результат почти за десять лет. Польша уже достигает темпов роста "азиатских тигров", что казалось немыслимым несколько лет назад.

Всё бы хорошо, да только высокий рост экономики вызвал нехватку рабочих рук. По состоянию на декабрь 2017 года, безработица в Польше, согласно данным Центрального статистического управления, упала до рекордных 6,6%. По мнению некоторых экономистов, эти цифры свидетельствуют об уровне естественной безработицы, показывая число людей, не имеющих работы, но и не стремящихся её получить. Снижение пенсионного возраста (для мужчин — с 67 до 65, для женщин с 67 до 60) в Польше также не помогает: только 50% людей в возрасте 54–64 лет работают регулярно. Кроме того, поляки продолжают эмигрировать на Запад. Правда, в меньшей степени, чем в предыдущие годы, но всё-таки этот процесс накладывает свой отпечаток на экономическое положение. Процент компаний, заявлявших о нехватке сотрудников в четвёртом квартале 2017 года, был на самом высоком уровне в истории страны.

И в этом плане Украина спасла польскую экономику, предложив свои рабочие руки. По некоторым оценкам, около 2 млн украинцев работают в Польше на легальном положении, а в конце 2018 года ожидается их увеличение до 3 млн. Конечно, существенную роль в этом играет вооружённый конфликт в Украине, в результате которого люди в массовом порядке покидают свою страну, считает польский эксперт Кшиштоф Павляк.

Украинские спасатели

Работники из Украины занимают большое количество мест в тех отраслях, которые испытывают дефицит рабочей силы. Прежде всего это промышленность и строительство. Многие находят себе работу в гостиничном и ресторанном бизнесе. Но несмотря на большой приток работников, рынок по-прежнему не чувствует их избытка. Напротив, объявлений о вакансиях не становится меньше. Польский бизнес с охотой нанимает иностранных граждан, пересекающих границу на востоке страны, отмечая их добросовестность и высокую трудоспособность.

Oколо 2 млн украинцев работают в Польше на легальном положении, а в конце 2018 года ожидается их увеличение до 3 млн

Некоторое время казалось, что Польша станет для трудовых мигрантов из Украины транзитным пунктом по дороге на Запад, где оплата труда существенно выше. Поляки особенно побаивались этого после визовой либерализации, которой Украина достигла в 2017 году. Однако время показало, что, согласно опросам, 80% прибывших в Польшу украинцев хотят остаться в этой стране.

Нет сомнений, что здесь решающее значение имеет географическая близость. Рабочие из Украины могут часто видеться со своими семьями. Языковой барьер также не особо их ограничивает. Что не менее важно, рост заработной платы в Польше делает невыгодным для украинцев продвижение дальше на Запад. Подтверждением тому служит статистика покупок квартир, которая показывает также и готовность украинцев выбрать Польшу постоянным местом жительства. Более всего объектов жилой недвижимости приобретаются украинцами в Кракове и Варшаве. Это в основном небольшие квартиры площадью около 40–50 квадратных метров, которые чаще всего покупают молодые люди за наличные.

Рост заработной платы является результатом значительного давления со стороны украинских работников. Первоначально иностранцы работали в Польше по более низким ставкам. Опросы показывают, что более 55% работников хотят получать на руки от 3 до 5 тысяч злотых. Только 23% выразили желание работать менее чем за три тысячи. Следует учесть, что средняя зарплата в Польше составляет чуть более 3 тысяч злотых после уплаты налогов.

Прежде всего в Польше и без украинских работников звучат требования повысить зарплату. Кроме того, работодатели ценят трудолюбие украинцев и их готовность работать больше 40 часов в неделю. Но главное, что бизнес испытывает дефицит рабочей силы, поэтому переговоры о суммах вознаграждения рабочие смело могут вести с позиции силы.

Выходцы из Украины не только толкают вперёд польскую экономику. По имеющимся оценкам, в конце третьего квартала 2017 года более 300 тыс. украинских граждан платили в Польше страховые и социальные взносы. Это свидетельствует о том, что ими движет не только желание заработать деньги, но они также строят планы поселиться в Польше навсегда. Для польских властей сложилась идеальная ситуация: взносы, оплачиваемые украинскими работниками, позволяют покрывать выросшие расходы на пенсионное обеспечение после снижения в Польше пенсионного возраста.

Есть и другие факторы, почему для Польши важно дать возможность осесть в стране трудовым мигрантам: сокращается перевод средств за рубеж, увеличивается внутреннее потребление, развивается сектор строительства жилищных объектов.

Недаром Национальный банк Польши главным фактором риска для рынка труда в стране признаёт потенциальное снижение притока украинцев.

Pаботодатели ценят трудолюбие украинцев и их готовность работать больше 40 часов в неделю

Польские власти упрощают и ускоряют процедуру трудоустройства для иностранцев, понимая, что в других странах ЕС они смогут заработать больше, и там также нужны люди для выполнения работ, не требующих высокой квалификации, или для оказания услуг по уходу. Польша, особенно в эпоху стареющего общества, вынуждена конкурировать за рабочие руки с другими странами Евросоюза, пишет Павел Якубчак.

Серьёзную конкуренцию Польше на рынке труда в последнее время составляет также Чехия. Из-за нехватки рабочих рук Прага постоянно упрощает условия для трудоустройства, а чешский бизнес предлагает украинцам ещё более выгодные условия, чем польские. Это в некоторой степени улучшает позицию украинских работников и в Польше — конкуренция явно идёт им на пользу.

Всё своё вожу с собой

Миграционный потенциал из Украины исчерпывается, утверждает издание Dziennik Gazeta Prawna. Но те, кто уже приехал, остаются в Польше на продолжительный срок и всё чаще вскоре перевозят членов своих семей.

Национальный банк Польши (НБП) опубликовал данные платёжного баланса в первом квартале 2018 года. Среди них два ключевых пункта, которые позволяют оценить состояние экономической иммиграции. Первый, под названием "Расходы на оплату труда работников в первичных доходах", — это заработки иммигрантов, работающих в Польше менее года. НБП рассматривает их как трансфер в полном объёме, хотя физически только часть денег перетекает за рубеж. Согласно последнему отчёту, общий доход иммигрантов в первом квартале составил более 5,4 млрд злотых. Это по-прежнему много, но меньше, чем в конце 2017 года (5,6 млрд), когда объём такого рода трансферов стабилизировался после месяцев динамичного роста. Только в 2017 году общий доход иностранцев, работающих в Польше, менее чем за год увеличился на 1,3 млрд злотых, что стало результатом стремительно растущего числа иммигрантов, в основном из Украины.

Второй важный пункт — это перевод денежных средств, данные по которым НБП берёт из сопоставления вторичных доходов. Здесь мы видим объём трансферов от долгосрочных иммигрантов, то есть тех, кто остаётся в Польше более года. В первом квартале текущего года объём этих переводов составил 379 млн злотых, а это на 35% больше, чем в конце 2017 года.

Газета отмечает, что меняется модель работы в Польше — мужчины часто ищут возможности устроить на работу жену и наоборот. "Это свидетельствует о том, что эмигрировать хотят целые семьи", — комментирует Пётр Рафальский из агентства посредничества в трудоустройстве.

Tенденция к переезду целыми семьями постепенно уменьшает объём денежных переводов из-за рубежа и лишает Украину части работоспособного населения

По мнению экономистов, такая тенденция позитивна для польской экономики не только в финансовом, но и в демографическом измерении.

Данные статистики подтверждают это. В прошлом году в Польше родилось 2705 детей с иностранным гражданством. Среди новорождённых больше всего украинцев — 1590 человек, что почти в 40 раз больше, чем 10 лет назад, и на 65% больше, чем в позапрошлом году. Такой рост является результатом прежде всего того, что увеличилось число иностранцев с разрешением на временное или постоянное проживание в Польше. Постоянно возрастает также число студентов из Украины.

Польские мобильные операторы специально для украинцев вводят новые выгодные тарифы для дешёвых разговоров с абонентами из Украины.

Возвращение домой

Трудовая миграция из Украины в Польшу, безусловно, выгодна для польской экономики и улучшает демографические показатели. А вот для Украины такой процесс в обозримой перспективе имеет негативный результат. Конечно, переводы заработанных мигрантами за рубежом денег стали мощным фактором улучшения платёжного баланса Украины. В прошлом году только из Польши в Украину поступило $3,8 млрд переводов, а в целом в 2017 году переводы из-за рубежа составили $9,3 млрд, что намного превышает объём прямых иностранных инвестиций.

С другой стороны, тенденция к переезду целыми семьями постепенно уменьшает объём денежных переводов из-за рубежа и лишает Украину части работоспособного населения, что уже имеет, а в перспективе будет иметь ещё более негативное влияние на экономику. Кто приедет в Украину заполнить вакантные рабочие места — предвидеть трудно, так как это зависит от многих мировых процессов, а ситуация в очагах напряжённости постоянно меняется.

Остановить экономическую миграцию невозможно, а вот уменьшить её масштабы можно. Но не только увеличивая спрос на рабочие руки и создавая рабочие места, но и повышая общее качество жизни в стране. То есть Украина нуждается не только в экономическом росте, но и в развитии сферы здравоохранения и образования, а также в повышении уровня безопасности — как на линии соприкосновения на Донбассе, так и по всей стране.