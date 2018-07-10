Крупная китайская компания хочет строить ветряные электростанции в Украине

Ведущая китайская энергетическая компания "BJCEC", которая установила, в частности, более 2 ГВт ветроэнергетических мощностей, оценивает возможность работать в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.

Председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук обсудил с генеральным директором китайской компании "GBI" Хао Чжангом, представляющей интересы "BJCEC", владельцем проекта "ЕвроУкрВинд" Дэвидом Льюисом, представителями компании "CNTIC" и Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения действующий "зеленый" тариф, его дальнейшее функционирование и другие стимулы для ветроэнергетических проектов.

"Представители компаний сообщили, что ведущая китайская энергетическая компания "BJCEC", которая установила, в частности, более 2 ГВт ветроэнергетических мощностей, оценивает возможность работать в Украине. Компания "BJCEC" совместно с международными партнерами анализирует украинское законодательство для установления мощной ветроэлектростанции", - говорится в сообщении.

Сергей Савчук акцентировал внимание на преимуществах использования отечественного оборудования, что позволяет получить прибавку к "зеленому" тарифу.

Кроме того, участники встречи обсудили новую концепцию стимулирования внедрения объектов возобновляемой электроэнергетики через систему аукционов.

"Поэтапное внедрение эффективной системы аукционов позволит уменьшить стоимость производства энергии из возобновляемых источников и повысить конкурентоспособность бизнеса в этой сфере", - сообщил Сергей Савчук.

Напомним, в Украине повысили "зеленые" тарифы для граждан.