Крупная китайская компания хочет строить ветряные электростанции в Украине

Ведущая китайская энергетическая компания "BJCEC", которая установила, в частности, более 2 ГВт ветроэнергетических мощностей, оценивает возможность работать в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.
Председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук обсудил с генеральным директором китайской компании "GBI" Хао Чжангом, представляющей интересы "BJCEC", владельцем проекта "ЕвроУкрВинд" Дэвидом Льюисом, представителями компании "CNTIC" и Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения действующий "зеленый" тариф, его дальнейшее функционирование и другие стимулы для ветроэнергетических проектов.
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"Представители компаний сообщили, что ведущая китайская энергетическая компания "BJCEC", которая установила, в частности, более 2 ГВт ветроэнергетических мощностей, оценивает возможность работать в Украине. Компания "BJCEC" совместно с международными партнерами анализирует украинское законодательство для установления мощной ветроэлектростанции", - говорится в сообщении.
Сергей Савчук акцентировал внимание на преимуществах использования отечественного оборудования, что позволяет получить прибавку к "зеленому" тарифу.
Кроме того, участники встречи обсудили новую концепцию стимулирования внедрения объектов возобновляемой электроэнергетики через систему аукционов.
"Поэтапное внедрение эффективной системы аукционов позволит уменьшить стоимость производства энергии из возобновляемых источников и повысить конкурентоспособность бизнеса в этой сфере", - сообщил Сергей Савчук.
Напомним, в Украине повысили "зеленые" тарифы для граждан.