На Закарпатье госбанк борется за гостиницу с предпринимателем

Туристы, воспользовавшиеся услугами гостиницы "Континент", уже в ближайшее время могут быть выселены, а сам отель - закрыт

В Верховном суде Украины назначено рассмотрение иска от юристов Укргазбанка по возвращению государству права собственности на гостиничный комплекс "Континент" в селе Поляна Свалявского района Закарпатской области.

Об этом сообщается на сайте государственного Укргазбанка.

Согласно сообщению, двухэтажный отель "Континент" и земельный участок перешли в собственность Укргазбанка в 2016 году в соответствии с договором-ипотеки, когда местный предприниматель Федор Райчинец в течение 5 лет не выплачивал долг. Однако дело неожиданно продолжилось – экс-владелец через местные суды отменил регистрацию права собственности государственного банка на гостиничный комплекс. При этом Высший специализированный суд приостановил решение судов первой и второй инстанций.

В банке предупреждают, что вскоре работу комплекса могут приостановить. А туристы, решившие воспользоваться услугами гостиницы "Континент", уже в ближайшее время могут быть выселены. Сам же отель может быть закрыт на неопределенное время.

"На сегодняшний день сумма убытков перед банком превышает 1 миллион долларов США. Состояние дел по взысканию таково, что судами первой и второй инстанции отменено право собственности банка, которое возникло на основании ипотечного договора, которым была урегулирована проблемная задолженность заемщика. Соответственно, банк не соглашается категорически с предыдущими решениями судов предыдущих инстанций и подал кассационную жалобу в целях восстановления законных прав собственности банка на указанное имущество", - объяснил директор департамента урегулирования долговых обязательств Укргазбанка Александр Калиниченко.

В банке отмечают: несмотря на то, что судебное дело продолжается, закарпатский предприниматель с помощью частного нотариуса перерегистрировал право собственности на гостиничный комплекс и участок на имущественного поручителя – своего брата Анатолия Райчинца. А потом провел отчуждение имущества. После нескольких сделок гостиничный комплекс попал в управление туристического оператора "Сион Тур", который руководит несколькими комплексами отдыха в регионе.

Адвокат Укргазбанка Александр Сербинов отмечает, что подобные действия регистрационной службы являются незаконными. По заявлению представителей государственного банка было открыто уголовное производство.

"Мы усматриваем в этом мошеннические действия и состав преступления, предусмотренный статьей 388 Уголовного Кодекса Украины – это отчуждение залогового имущества, то есть имущества, которое находилось в ипотеке. Правоохранительные органы также усматривают признаки уголовного преступления в действиях государственного регистратора – это отчуждение неустановленным способом, это совершение регистрационных действий неустановленным способом с нарушением требований законов О государственной регистрации, Об ипотеке", - отметил адвокат.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Также продолжаются судебные процессы по обжалованию действий и возврату в собственность банка гостиничного комплекса и земельного участка, на котором расположен данный комплекс.

Банк тем временем готовится к рассмотрению жалобы в Верховном суде.

"На сегодняшний день, мы ожидаем рассмотрение кассационной жалобы поданной банком в Верховный Суд Украины. Обращаем внимание, что на сегодня мы действуем в защиту нашего основного акционера – государства и рассчитываем на справедливое решение по восстановлению прав собственности банка на указанное имущество. Также мы рекомендуем гостям Закарпатья воздержаться от покупки путевок или оплаты проживания в гостинице", - добавил директор департамента урегулирования долговых обязательств Укргазбанка Александр Калиниченко.