Киевское метро может закрыться

Столичный метрополитен находится под угрозой закрытия из-за ареста работы касс столичной подземки исполнительной службой Министерства юстиции в ходе судебных разбирательств по задолженности метрополитена за поставку компанией Укррослизинг 100 вагонов в 2010-2013 годах.

Об этом сообщил первый замглавы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник, передает delo.ua.

"Исполнительная служба Министерства юстиции Украины заблокировала работу предприятия. С недавнего времени, кроме счетов (метрополитена – ред.), заблокированы кассы столичной подземки, что может остановить работу метрополитена", - заявил он.

Он отметил, что наличные средства в кассах метрополитена были единственным способом выживания предприятия.

По его словам, КГГА предлагает реструктуризировать долги метрополитена во избежание остановки его роботы.

"КГГА разработала проект решения, который позволит не допустить остановки Киевского метрополитена. Проект решения не предусматривает выделение средств на выполнения судебных решений", - объяснил первый замглавы КГГА.

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Данный проект решения предстоит рассмотреть депутатам Киевсовета.

Отметим, в 2009 году Киевсовет заключил с Укррослизингом договор на покупку 100 вагонов для Киевского метрополитена.

Согласно этой договоренности, метрополитен получил за период с 19 марта 2010 года по 28 февраля 2013 года 100 вагонов.

Однако сумма лизинговых платежей с 2009 по 2014 годы за вагоны так и не была выплачена в полном объеме.

С 16 марта 2017 года исполнительная служба Минюста заблокировала счета метрополитена по решению судов.

13 мая 2017 года Хозяйственный суд на основании мер по обеспечению иска вынес постановление, в котором запретил Киевскому метрополитену совершать любые действия, направленные на использование взятых в лизинг вагонов метро.

В апреле 2018 года Высший хозяйственный суд обязал Киевский метрополитен выплатить 1,9 млрд грн, заявленных компанией Укррослизинг, из долга за поставку 100 вагонов метро в 2009 году на условиях финансового лизинга.

Сегодня, 10 июля, стало известно, Киевский метрополитен выплатил 170 млн грн из 1,9 млрд долга перед компанией Укррослизинг.

Напомним, две трети пассажиров киевского метро отказались от жетонов.