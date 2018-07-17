Тревожные звоночки. Почему золотовалютные резервы Украины испаряются, а учётная ставка растёт

Украине традиционно не хватает валюты. О чём, в частности, свидетельствует сокращение международных резервов Нацбанка. При отсутствии прогресса в отношениях с МВФ тенденция будет углубляться. Видимо, упреждая усиление рисков, Нацбанк повысил учётную ставку до 17,5%, несмотря на текущую ценовую и курсовую стабильность

С ноября 2017 года и до июля 2018 года международные резервы Национального банка Украины сократились с $18,931 млрд до $17,978 млрд (на $0,953 млрд). За июнь, по предварительным данным НБУ, золотовалютные резервы (далее ЗВР) уменьшились на $192 млн.

Согласно объяснениям регулятора, средства из резервов пошли на выплаты по валютным заимствованиям — $162 млн МВФ и ещё $562,4 млн на обслуживание и погашение валютных облигаций (ОВГЗ). Напомним, предыдущий транш МВФ Украина получила ещё в апреле 2017-го и с тех пор только возвращает фонду старую задолженность.

Повеяло холодом

Как отмечает Виктор Шулик, директор департамента рыночных исследований рейтингового агентства IBI-Rating, пополнять золотовалютные резервы за счёт приобретения излишков валюты на внутреннем рынке или размещения новых валютных ОВГЗ в июне 2018 года оказалось сложнее, чем в предыдущие периоды. В первый месяц лета на межбанковском рынке чистая покупка валюты Нацбанком составила всего $24 млн, тогда как в мае этот показатель достиг $181,2 млн, а с начала года — $1,3 млрд.

"Снижение покупки валюты в июне объясняется сокращением её предложения на межбанке, что привело к остановке сезонной ревальвации гривны, — объясняет тенденцию аналитик инвесткомпании Concorde Capital Евгения Ахтырко. — Более высокие объёмы покупки валюты на межбанке могли бы пошатнуть стабильность обменного курса". Собеседница Фокуса предполагает, что сезонное укрепление гривны, которое продолжалось в весенне-летний период, закончилось, и поэтому НБУ вряд ли позволит себе выкупать валюты больше.

В такой ситуации единственным источником валюты внутри страны остаётся выпуск ОВГЗ, причём не только в долларах или евро. В 2018 году за счёт неоднократного повышения учётной ставки Нацбанком дорогие украинские гривневые облигации стали довольно привлекательными для иностранных инвесторов. Для приобретения этих бумаг они активно продавали валюту, что также поспособствовало укреплению гривны в первом полугодии.

Само по себе снижение ЗВР ниже $17,5 млрд не означает катастрофы

"Многое будет зависеть от поведения спекулятивных иностранных инвесторов, которые в текущем году приобретали гривневые ОВГЗ, — комментирует Виктор Шулик. — То, что 12 июля НБУ повысил учётную ставку, может свидетельствовать о желании регулятора сохранить привлекательность украинских госбумаг для таких инвесторов и добиться перевложения средств".

Ускользающая валюта

Опрошенные Фокусом экономисты уверены: без нового транша МВФ и других запланированных заимствований от международных доноров уровень ЗВР продолжит снижаться и с большой долей вероятности просядет ниже безопасного уровня, который принято измерять объёмом трёхмесячного импорта. По информации опрошенных экспертов, в Украине на сегодня этот рубеж соответствует $17,5 млрд.

Как отмечает Михаил Демкив, финансовый аналитик ICU, до конца года по государственному долгу Украине нужно выплатить около $2,5 млрд, в связи с чем для поддержания объёма ЗВР на уровне трёхмесячного импорта Украине важно получить следующий транша МВФ и средства других официальных кредиторов.

По информации Евгении Ахтырко, от МВФ Украина ожидает до $1,9 млрд, а получение этого финансирования открывает кредитование со стороны ЕС и Всемирного банка в общем размере около $1,4 млрд. Этого будет достаточно для поддержки ЗВР на приемлемом уровне до конца 2018 года.

"При отсутствии транша МВФ резервы НБУ останутся источником выплат по обязательствам, — говорит Мария Репко, заместитель исполнительного директора Центра экономической стратегии. — Снижение резервов до $10–15 млрд приведёт к большей волатильности гривны, а у НБУ сократятся возможности влиять на её колебания и возможные кризисы". Стоит отметить, что в 2019 году ситуация с долгами будет ещ сложнее — в этот период, по оценке опрошенных экспертов, нужно будет выплатить около $6 млрд.

Важно понимать, что само по себе снижение ЗВР ниже $17,5 млрд ещё не означает катастрофы. Как объясняет Виктор Шулик, резервы формируются, чтобы иметь возможность "залатать дыры" в критические моменты, такие как паника на внутреннем валютном рынке, неуступчивость кредиторов, слишком дорогие ресурсы и т. п. Недостаточный объём ЗВР повышает уязвимость государства перед подобными вызовами, что не останется незамеченным ни для инвесторов, ни для международных рейтинговых агентств.

Транш МВФ в сложившейся ситуации не только помог бы поправить финансовую ситуацию, но и улучшил бы имидж Украины в глазах зарубежных инвесторов

По мнению Евгении Ахтырко, основной риск снижения ЗВР — понижение кредитного рейтинга Украины, что фактически сделает невозможными новые заимствования правительства на внешнем рынке. "Постоянное снижение резервов сигнализирует, что отток валюты из страны превышает приток, а для поддержки обменного курса правительство вынуждено использовать резервы, потому что не может найти другие источники финансирования дефицита валюты, — объясняет собеседница Фокуса. — Участники рынка понимают, что в такой ситуации спрос на валюту возрастает, что ещё больше увеличивает девальвационное давление".

Добавим, что транш МВФ в сложившейся ситуации не только помог бы поправить финансовую ситуацию, но и улучшил бы имидж Украины в глазах всё тех же зарубежных инвесторов и рейтинговых агентств. Однако надежда на прогресс в отношениях с фондом тает по мере приближения выборов.

"Чтобы получить транш в этом году, Украина должна удержать бюджетный дефицит не выше 2,5% ВВП, привести цены на газ к рыночному уровню и запустить антикоррупционный суд, — уточняет Мария Репко. — Прогресс, хоть и не окончательный, достигнут лишь в области антикоррупционного суда, а над остальными вопросами правительству нужно поработать, что в предвыборный год будет очень сложно".

Впрочем, даже в случае реализации положительного сценария в 2018 году, транши МВФ не могут оставаться главным источником для поддержки ЗВР на достаточном уровне в долгосрочной перспективе. "В нормальной ситуации ЗВР формируются за счет излишков валюты, — объясняет Виктор Шулик. — Но, когда для их создания привлекаются кредитные ресурсы, получается, что государство платит за "буфер", который не всегда спасает".

Поэтому для возобновления роста резервов нужно увеличивать объём поступления иностранной валюты в страну. Как отмечает Евгения Ахтырко, в долгосрочной перспективе лучше рассчитывать на приток за счёт роста экспортного потенциала, в краткосрочной перспективе — на инвестиции или хотя бы дешёвое долговое финансирование. В наихудшем варианте приток валюты по текущему счёту может приключиться по причине резкой девальвации гривны, как это уже было в период последнего кризиса.