Туроператор JoinUp ограничит полёты с тремя непунктуальными авиакомпаниями

Стратегическим партнёром по авиаперевозкам туристов для компании JoinUp с 2019 года станет украинский лоукостер SkyUp. Об этом сегодня во время общения с журналистами сообщил коммерческий директор туристической компании JoinUp Александр Альба, передаёт корреспондент Фокуса.
"Стратегическим партнёром по перевозке будет компания SkyUp", - отметил Александр Альба. По его словам, в ближайшее время флот SkyUp должен пополниться новыми бортами. До конца года компания должна получить в лизинг два самолета Boeing 737-700 и один Airbus 330.
"Первое, что мы сделаем, – минимизируем сотрудничество с компаниями, которые не могут демонстрировать регулярность полётов при высоких нагрузках. Говорим о Bravo, YanAir и AndaAir", - заявил Альба. При этом он отметил, что в планах туроператора нет разрыва сотрудничества с указанными авиаперевозчиками. Речь идёт исключительно о сокращении количества рейсов, которые будут выполнять эти авиакомпании.
"Сегодня 95% сбоев рейсов в расписании – это Bravo и YanAir. Вместо 3 раз в день, будем летать 1 раз в день. Они сами себя будут страховать", - пояснил Александр Альба.
В JoinUp подчёркивают, что открыты для работы и с другими авиаперевозчиками.
Напомним, что туроператор JoinUp из-за технических сбоев в работе бортов и форс-мажоров авиакомпаний-партнёров вынужден был сократить количество чартерных рейсов по таким направлениям как Турция и Испания.
Как сообщал Фокус ранее, в мининфраструктуры составили рейтинг пунктуальности украинских авиакомпаний.