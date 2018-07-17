Туроператор JoinUp ограничит полёты с тремя непунктуальными авиакомпаниями

В туркомпании утверждают, что 95% сбоев рейсов в расписании - у Bravo и YanAir

Стратегическим партнёром по авиаперевозкам туристов для компании JoinUp с 2019 года станет украинский лоукостер SkyUp. Об этом сегодня во время общения с журналистами сообщил коммерческий директор туристической компании JoinUp Александр Альба, передаёт корреспондент Фокуса.

"Стратегическим партнёром по перевозке будет компания SkyUp", - отметил Александр Альба. По его словам, в ближайшее время флот SkyUp должен пополниться новыми бортами. До конца года компания должна получить в лизинг два самолета Boeing 737-700 и один Airbus 330.

"Первое, что мы сделаем, – минимизируем сотрудничество с компаниями, которые не могут демонстрировать регулярность полётов при высоких нагрузках. Говорим о Bravo, YanAir и AndaAir", - заявил Альба. При этом он отметил, что в планах туроператора нет разрыва сотрудничества с указанными авиаперевозчиками. Речь идёт исключительно о сокращении количества рейсов, которые будут выполнять эти авиакомпании.

"Сегодня 95% сбоев рейсов в расписании – это Bravo и YanAir. Вместо 3 раз в день, будем летать 1 раз в день. Они сами себя будут страховать", - пояснил Александр Альба.

В JoinUp подчёркивают, что открыты для работы и с другими авиаперевозчиками.

Напомним, что туроператор JoinUp из-за технических сбоев в работе бортов и форс-мажоров авиакомпаний-партнёров вынужден был сократить количество чартерных рейсов по таким направлениям как Турция и Испания.

Как сообщал Фокус ранее, в мининфраструктуры составили рейтинг пунктуальности украинских авиакомпаний.