Лесоповал. Почему в Украине процветает контрабанда древесины

Украинские экологи не первый год заявляют о варварских рубках в лесах, работники лесного хозяйства говорят, что у них всё по закону и сверх нормы никто ничего не рубит. Но, по данным европейских экспертов, украинского леса в ЕС вывезли уже на 1 млрд евро

О масштабах украинской контрабанды говорят в правительстве, о ней часто упоминается в отчётах международных компаний. Недавно британская неправительственная организация Earthsight опубликовала отчёт, в котором говорится, что Украина является лидером по экспорту в ЕС незаконной древесины. По подсчётам англичан, за 4 года объём экспорта украинского леса в ЕС вырос на 75% и в 2017 году превысил 1 млрд евро. Украинские эксперты считают, что данные цифры это скорее максимально возможный показатель, в действительности всё может быть не так плохо. Но точно подсчитать, сколько древесины идёт в Европу нелегально, нельзя.

"Беспризорная" древесина

По оценкам Гослесагентства Украины, в прошлом году было заготовлено 15,9 млн куб. м древесины. Эксперты отрасли считают, что в общем (с учётом государственных и коммунальных лесов) Украина добывает примерно 19,5 млн куб. м дерева. По грубым прикидкам, 50% — это дровяная древесина, 50% — деловая. Мебельная промышленность потребляет 2,5–3,2 млн куб. м, часть идёт на нужды населения, часть — на хозяйственные потребности предприятий разных отраслей. Примерно 2 млн куб. м остаются неиспользованными. Куда девается древесина, проследить сложно.

Вопросов добавляет ещё и тот факт, что, несмотря на мораторий вывоза леса-кругляка, украинским деревообработчикам не хватает сырья.

"Имеют место многочисленные жалобы со стороны деревообработчиков на недостаток ресурса. Одной из главных причин такой ситуации стал тот факт, что экспорт деловой древесины не прекратился, а активно ведётся под видом других лесоматериалов", — рассказывает Евгений Кузьменко, координатор комитета деревообрабатывающей и мебельной отрасли Европейской Бизнес Ассоциации. По его словам, статистические данные Украины и Европейского союза о вывозе леса-кругляка из страны после введения моратория Верховной Радой расходятся в 238 раз. Согласно отечественной статистике, экспорт необработанной древесины в ЕС в 2017 году составил 2 тыс. тонн кругляка, а Евростат говорит о 477 тыс. тоннах.

"По всей видимости, 475 тыс. тонн были вывезены из Украины под видом других лесоматериалов, например, топливных дров, на которые не распространяется действие моратория", — говорит Кузьменко.

Возникновение разночтений в статистике может быть связано ещё и с тем, что Украина до сих пор работает по советским ГОСТам, которые отличаются от европейских.

Норма или нет?

Украина добывает примерно 19,5 млн куб. м дерева. Примерно 2 млн куб. м остаются неиспользованными. Куда девается древесина, проследить сложно

В своём исследовании Earthsight подчёркивает: по нормам европейского законодательства происхождение импортной древесины должно проверяться. Юристы компании Sayenko Kharenko это подтверждают и говорят, что ещё в начале 2000-х незаконная вырубка и истощение лесов были признаны глобальной проблемой человечества. В 2003 году Европейская комиссия разработала план управления торговлей в лесном секторе. С 3 марта 2013-го на территории ЕС действует регламент EU/995/2010 (EUTR). "Данный акт был разработан для предотвращения нелегальной вырубки леса в странах ЕС и за их пределами, а также недопущения поставки соответствующих лесоматериалов на рынок Евросоюза", — поясняет Анжела Махинова, партнёр Sayenko Kharenko. Для тех, кто продаёт в ЕС древесину, как местную, так и импортную, обязательным является проведение полной проверки происхождения сырья или изделий из него. "Процедура достаточно подробно урегулирована на уровне ЕС и предусматривает среди прочего подробное описание и количество поставленной древесины, страну/регион вырубки, название/адрес поставщика и дальнейшего покупателя продукции", — поясняет Виктория Микуляк, юрист Sayenko Kharenko.

Интересно, что соблюдение требований EUTR должны мониторить как компетентные органы, действующие на уровне каждой страны ЕС, так и специальные мониторинговые организации. Центральным органом, отвечающим за имплементацию EUTR членами ЕС, является Европейская комиссия, которая может привлечь к ответственности государство ЕС за ненадлежащую имплементацию EUTR. "Соответствующая процедура была инициирована в прошлом году против Бельгии за недостаточное количество проверок на соответствие EUTR поставленной на рынок ЕС древесины", — приводит пример Анжела Махинова. За нарушение указанных требований предусмотрены штрафы, конфискация древесины и изделий из неё, приостановление действия разрешения на торговлю.

Нет правил — есть неучтёнка

По факту в Украине нет чётких правил работы рынка древесины, нет баланса, а значит, отсутствует возможность планировать производство и развитие. Об этом говорит руководитель кафедры дендрологии и лесной селекции Национального университета биоресурсов и природопользования Украины Юрий Марчук. По его словам, необходимо принять национальную лесную политику, закон о рынке древесины и внести изменения в Лесной кодекс. "Законопроект о рынке древесины есть, он на обсуждении в профильном комитете парламента, но в зал его не выносят", — отмечает Марчук, добавляя, что закон примирил бы инвесторов, малый и крупный бизнес.

Суть этого законодательного акта состоит в создании единой торговой площадки древесиной, где каждый может контрактовать необходимые объёмы сырья. Тогда будет понятно, что остаётся нераспроданным. "Лесники знают, что они заготовят, но непонятно, что нужно Украине по отраслям. При балансе строили бы планы по развитию производств", — добавляет Юрий Марчук.

Экологи уверены, что показатели санитарных или одиночных рубок завышены, а под видом борьбы с вредителями лесники проводят рубки сверх нормы

Кроме того, правильная лесная политика наконец могла бы примирить работников лесного хозяйства и экологов, поскольку государство должно само для себя решить, насколько нужно расширение заповедного фонда и как должна развиваться хозяйственная деятельность. Кроме этого, документ позволил бы урегулировать отношения всех сторон в процессе децентрализации.

Помимо лесов в государственном управлении, большая часть которых находится в ведении Гослесагентства и Министерства обороны, не стоит забывать и о лесных насаждениях в сельской местности. Иван Фурсенко, первый заместитель руководителя исполнительной дирекции Всеукраинской ассоциации сельских советов, говорит, что сегодня активно рубят насаждения вдоль дорог. "Эти территории на баланс местного самоуправления не переданы, поэтому их бесконтрольно рубят. Часто с разрешения работников прокуратуры. Также рубят лес вокруг железнодорожного полотна", — говорит эксперт. Пока механизм передачи негосударственных лесов в управление общин только разрабатывается.

Откуда лес?

Экологи часто говорят о том, что показатели санитарных или одиночных рубок завышены, а под видом борьбы с вредителями, в частности с жуком-короедом, который в силу изменений климата активно уничтожает хвойные леса, лесники проводят рубки сверх нормы.

Нужно понимать, что отличить заражённое дерево от здорового может только специалист — лесопатолог. "Именно под такие рубки маскируются браконьеры", — утверждает Игар Тышкевич, эксперт Украинского института будущего. Он отмечает, что контролировать работу лесхозов в этом вопросе крайне сложно, если речь идёт о рубках в хвойных лесах. А масштабные рубки лиственных пород под видом санитарных для борьбы с короедом маловероятны. "Санитарные рубки бука и дуба в Закарпатье, которые преподносят как защиту от короеда, — это как минимум странно. Белорусы, например, чтобы жук не продвигался в их сосняки, вырубают полосу и засаживают её дубами, через дуб вредитель не пройдёт. Получается, что один и тот же вредитель не трогает лиственные породы за линией украинской границы и угрожает таким же деревьям по другую сторону пограничного столба", — говорит Тышкевич.

Но разобраться в реальных масштабах незаконных рубок сейчас практически невозможно. "Каждая сторона слегка преувеличивает. Экологи хотят вызвать возмущение у населения, а лесхозы, поскольку нарушение моратория наказывается по закону, завышают масштабы проблемы, говоря, что все рубки из-за вредителя", — поясняет Тышкевич.

За всё ответите

Разобраться в реальных масштабах незаконных рубок сейчас практически невозможно

В ходе разворачивающейся кампании по борьбе с контрабандой Верховная Рада приняла закон, предполагающий запрет экспорта топливной древесины в ближайшие 8 лет. Кроме этого, объёмы потребления необработанных лесоматериалов не должны превышать 25 млн куб. м. Для тех, кто рискнёт нарушить закон и попробует вывезти лес за границу, предусмотрен тюремный срок от трёх до пяти лет. Если же выявится преступный сговор с целью контрабанды крупных партий, то за решётку виновники отправятся на 5–10 лет с конфискацией. За незаконные рубки предусмотрены штрафы до 600 необлагаемых минимумов. За рубки в заповедниках — до 2000 необлагаемых минимумов или до 5 лет тюрьмы.

Эксперты, опрошенные Фокусом, говорят, что в определённой степени этот закон (если он будет подписан президентом Украины) может повлиять на ситуацию. Вполне вероятно, что ужесточатся проверки на таможнях. Но когда всё это заработает, пока не явно. Петр Порошенко ветировал, принятый парламентом закон и отправил его на доработку со своими рекомендациями. Какими – пока не ясно.

Кроме этого, если мораторий на проверку деятельности лесхозов для экоинспекции будет снят, как это пообещал премьер-министр Владимир Гройсман, то более пристально будут следить и за работой лесников. Но поможет ли это?

"Контрабанда леса является системной, Если идёт состав в 40–50 вагонов, дело не в таможеннике. Такие вопросы решаются в высоких кабинетах", — говорит Игар Тышкевич. По его мнению, вряд ли удастся решить проблему только карательными методами. Скорее стоит сконцентрироваться на создании модели стимулирования развития деревообработки. "Проблема и в коррумпированности лесной отрасли, это значит, чтобы получить древесину, нужны связи. Это и налоговое давление, и инфраструктура по доставке. Самый простой путь — делать так, чтобы лесоперерабатывающая отрасль в Украине развивалась", — подчёркивает эксперт. И тут можно выбрать разные механизмы: льготное налогообложение, свободные экономические зоны и т. д.