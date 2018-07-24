Открытый доступ. Как бизнес может улучшить качество жизни людей с инвалидностью

Фокус выяснил, с чего начинается инклюзия, как её принципы облегчают жизнь не только людям с инвалидностью, но и другим маломобильным группам, и нашёл примеры хороших решений в нашей стране

В Виннице есть необычная остановка. Выйдя на ней, ощущаешь под ногами плитку с рельефными линиями и точками. Подобная дорожка — не прихоть дизайнера. Тактильные маркеры на ней обозначают безопасный маршрут для людей с нарушениями зрения, которые для ориентации в пространстве пользуются белой тростью. Эта дорожка ведёт к дверям инклюзивного отделения Ощадбанка. Для клиентов, которые пользуются колясками или которым трудно подниматься по ступенькам, здесь оборудован пологий пандус. Перед заездом на него расположена кнопка вызова менеджера. Через несколько секунд после нажатия на неё из дверей отделения выходит приветливая девушка — сотрудник банка. Однако вместо клиента на коляске она видит корреспондента Фокуса, желающего на личном опыте проверить, как инклюзивные банковские отделения работают в Виннице.

Всё просто

Экскурсия начинается с подъёма по пандусу. Чтобы им было удобно пользоваться, угол наклона не превышает 10°, а ширина — не менее метра. Для людей на колясках поручни установлены на высоте 70 см, для остальных — на уровне 90 см. От дверей отделения тактильные маркеры ведут к кассе и к адаптированному банкомату. Он оборудован стандартным разъёмом для наушников, маркированной клавиатурой и голосовой навигацией. Для чистоты эксперимента корреспондент Фокуса попробовала пообщаться с таким банкоматом с закрытыми глазами. Доведённые до автоматизма привычные операции поначалу кажутся трудновыполнимыми. Но после того как сотрудница банка вкратце объяснила, как пользоваться банкоматом, при помощи голосовых подсказок оказалось не так уж и трудно вслепую ввести пин-код, узнать остаток средств на счету и завершить работу.

Кроме "разговорчивого" банкомата в отделении также оборудована адаптированная касса с высотой столешницы 80 см для обслуживания клиентов на колясках и зона ожидания, в которой предусмотрены держатели для костылей и места для сидения с поручнями. Однако инклюзия здесь начинается не с вымеренных в сантиметрах стандартов планировки, а с персонала. Сотрудники отделения прошли тренинг InclusiveFriendly, на котором их обучили корректному обращению с клиентами с инвалидностью, специальному этикету и основам жестового языка. При этом в рамках обучения они и сами попробовали перемещаться по городу на колясках и переходить улицу с повязкой на глазах и белой тростью.

Несмотря на точечные улучшения, украинские города пока не приспособлены для людей с инвалидностью

Открытию каждого инклюзивного отделения Ощадбанка предшествуют консультации с местными профильными активистами и общественными организациями. Решающую роль в выборе локации для первого отделения в Виннице сыграло соседство с офисом общественной организации "Гармония", которую возглавляет Раиса Панасюк, назначенная в 2017 году правительственным уполномоченным по правам людей с инвалидностью. Совместно с "Гармонией" в отделении ежемесячно проходят инклюзивные клубы для людей с инвалидностью. Подобные клубы проводятся во всех регионах на базе инклюзивных отделений Ощадбанка.

На сегодня Ощадбанк открыл 17 инклюзивных отделений. Они действуют как в городах-миллионниках, так и в районых центрах. С каждым годом их будет всё больше. "Как крупнейший госбанк мы определили для себя безбарьерность, комфортный доступ к банковским услугам для всех приоритетным социальным направлением, — рассказывает о стратегии финучреждения председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный. — Мы были первыми и пока, к сожалению, не видим последователей в банковской сфере. Мы готовы делиться опытом и наработками. Запрос на инклюзию в стране огромен".

Доступный город

Ощадбанк — не единственная организация в Украине, которая создаёт удобную среду для всех клиентов. Например, магазины NOVUS, по информации Алексея Панасенко, операционного директора сети супермаркетов, изначально проектировались и строились с учётом потребностей людей с инвалидностью. Это и вход на уровне с улицей либо наличие пандуса, и широкие проходы, позволяющие свободно перемещаться в магазине на коляске, и наличие специально оборудованных санузлов. В сети гипермаркетов "Ашан" также заявляют, что доступность для них — ключевой фактор в проектировании каждого гипермаркета. Все магазины сети находятся на первом этаже или оснащены траволатором (бегущей дорожкой). В каждом из них есть несколько касс с большей шириной прохода для людей, передвигающихся на инвалидных колясках.

В украинском общепите тоже стали учитывать потребности людей с нарушениями зрения. По информации сокоординатора инициативы KyivSmartCity Ярославы Бойко, меню шрифтом Брайля появились в 15 ресторанах и кафе Луцка, в ресторане "Швабенгоф" в Ужгороде, в корчме "Подкова" в городе Перечин, в ресторане "Графский двор" в Мукачеве и во всех заведениях популярной ресторанной сети быстрого питания McDonald’s.

Становятся более доступными и фестивали. Один из примеров — AtlasWeekend, организаторы которого в 2018 году сделали особый акцент на инклюзивности — адаптировали территорию ВДНХ, установили две платформы на ключевых сценах для комфортного просмотра, а рядом с ними — доступные туалеты. В итоге за пять дней фестиваль посетило более 1,2 тыс. человек с инвалидностью.

Сотрудники отделения прошли тренинг Inclusive Friendly, на котором их обучили корректному обращению с клиентами с инвалидностью

Ещё один пример — фестиваль Ulichnaya Eda, который не только проводится на доступной площадке, но и предлагает в игровой форме узнать больше об особенностях жизни людей с инвалидностью. Совместно з Ощадбанкои и общественной организацией Fight for right на фестивале работает инклюзивное пространство. В нём можно подписать открытку шрифтом Брайля, принять участие в гонках на колясках, пройти по лабиринту или отгадать тактильные загадки с завязанными глазами.

Принципы инклюзии, которые сегодня внедряет бизнес, облегчают жизнь не только людям с инвалидностью. "Доступность пространства актуальна и для других маломобильных групп, которые насчитывают от 30 до 50% всего населения", — говорит Елена Иванова, координатор проектов по вопросам реформ в социальном секторе ПРООН. К ним относятся люди, которые чувствуют трудности при самостоятельном передвижении, получении услуги, информации или ориентировании в пространстве. Это и беременные женщины, и дети до семи лет, и пожилые люди.

В мировой практике немало примеров городов, комфортных для всех жителей. "Я получаю огромное удовольствие, когда в других странах могу себе позволить самостоятельно ездить на автобусах, метро и просто гулять по улицам, — делится впечатлениями Александра Кутас, первая украинская модель с инвалидностью, координатор проекта "Так Має Бути". — В качестве лучших примеров я бы назвала Лондон и Нью-Йорк".

В свою очередь Елена Иванова приводит в пример Норвегию, где повсеместно существует система тактильной навигации для незрячих людей, а пассажиров обслуживает низкопороговый транспорт. "Хорошая иллюстрация — площадь Шандорф в Осло с оборудованными плоскими заездами, нескользящими покрытиями, фактурной плиткой, контрастными обозначениями, парковкой для людей, пользующихся коляской, скамейками с навесами, удобными для всех", — продолжает Иванова.

Но, несмотря на точечные улучшения, украинские города пока не приспособлены для людей с инвалидностью. "Я четыре месяца живу сама в Киеве, но возможности моих передвижений без посторонней помощи крайне ограничены", — делится Александра Кутас. По её наблюдениям, в Украине у человека с инвалидностью для комфортной жизни в городе должен быть достаток выше среднего. Из-за недоступности общественного транспорта приходится передвигаться на собственной машине или такси. Поскольку только новые дома имеют оборудованные по стандартам пандусы, жить лучше в новострое.

Улучшение ситуации зависит не только от введения новых требований на государственном уровне и ужесточения контроля. "Общество станет инклюзивным, когда каждый отдельно взятый человек или организация будут что-то делать в этом направлении, — заключает Андрей Пышный. — Потому что полноценное включение людей с инвалидностью в социум возможно лишь при условии доступности во все сферы жизни. И каждый должен начинать с себя".