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У ООН заканчиваются деньги

У ООН заканчиваются деньги
Фото: UN Photo/Rick Bajornas

Многие страны не уплатили взносы или вносят их с опозданием

27.07.18 171
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Представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик сказал, что объединение находится в "тревожной финансовой ситуации".

Об этом сообщает пресс-служба ООН.

Причиной того, что в ООН заканчиваются средства стало то, что многие страны не уплатили взносы или вносят их с опозданием.

Кроме того, Дюжаррик сообщил, что генсеком ООН было поручено начать разработку системы экономии средств.

"Мы часто, особенно в это время года получаем недостаточно средств, но по сравнению с ситуацией, которая была в прошлом году, мы никогда не получали так мало в это время", - заявил Дюжаррик.

В конце июня этого года общий размер средств, выплачиваемых государствами-членами ООН, составил около 1,49 млрд долл. В то же время в прошлом году аналогичная сумма составила свыше 1,70 млрд долл.

"В июле Ирак, Молдова, Япония, Литва и Мексика уплатили свои взносы, уменьшив сумму задолженности стран перед ООН за 2018 год почти до 810 млн долл. 81 государство еще не заплатило свой взнос", - говорится в сообщении.

Напомним, в суд ООН переданы доказательства финансирования РФ международного терроризма.

 

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