У ООН заканчиваются деньги

Представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик сказал, что объединение находится в "тревожной финансовой ситуации".
Об этом сообщает пресс-служба ООН.
Причиной того, что в ООН заканчиваются средства стало то, что многие страны не уплатили взносы или вносят их с опозданием.
Кроме того, Дюжаррик сообщил, что генсеком ООН было поручено начать разработку системы экономии средств.
"Мы часто, особенно в это время года получаем недостаточно средств, но по сравнению с ситуацией, которая была в прошлом году, мы никогда не получали так мало в это время", - заявил Дюжаррик.
В конце июня этого года общий размер средств, выплачиваемых государствами-членами ООН, составил около 1,49 млрд долл. В то же время в прошлом году аналогичная сумма составила свыше 1,70 млрд долл.
"В июле Ирак, Молдова, Япония, Литва и Мексика уплатили свои взносы, уменьшив сумму задолженности стран перед ООН за 2018 год почти до 810 млн долл. 81 государство еще не заплатило свой взнос", - говорится в сообщении.
Напомним, в суд ООН переданы доказательства финансирования РФ международного терроризма.