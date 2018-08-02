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Главная » Деньги » В Украине могут ввести тотальный контроль за денежными переводами свыше 30 тысяч грн

В Украине могут ввести тотальный контроль за денежными переводами свыше 30 тысяч грн

В Украине могут ввести тотальный контроль за денежными переводами свыше 30 тысяч грн

Субъектам первичного финмониторинга будет запрещено осуществлять перевод средств в случае отсутствия вышеуказанной информации

 

02.08.18 98
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Минфин предложил ввести идентификацию клиента и устанавливать цель проведения финансовой операции при осуществление переводов (в том числе международных), без открытия счета на сумму, равную или превышающую 30 тыс. грн, в том числе в иностранной валюте, банковских металлах и других активах.

Об этом сообщает Лига. Закон.

Соответствующий проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" обнародован 25 июля на сайте Минфина для общественного обсуждения.

Денежные переводы на сумму, равную или превышающую 30 тыс. грн, должны будут сопровождаться полной информацией о плательщике и получателе перевода средств (включая место проживания, серию и номер паспорта, идентификационный код).

Переводы на сумму меньше 30 тыс. грн должны сопровождаться минимальной информацией об инициаторе и получателе перевода (ФИО или наименование юрлица, номер счета или уникальный учетный номер финансовой операции, который позволяет осуществить отслеживание операции).

Субъектам первичного финмониторинга будет запрещено осуществлять перевод средств в случае отсутствия вышеуказанной информации.

Эти требования не распространяются на операции снятия средств с собственного счета, перевода средств с целью уплаты налогов, штрафов, коммунальных платежей, при использовании электронных денег для оплаты товаров или услуг (если номер платежного инструмента или устройства сопровождает перевод на всем пути движения средств), перевода меньше 30 тыс. грн для оплаты товаров или услуг (при условии, что платежная система может отследить перевод средств и определить лицо, которое заключило договор с получателем о поставке товаров или оказании услуг), а также операции по обеспечению проведения перевода средств, осуществляемые операторами услуг платежной инфраструктуры.

Предполагается повышение порога операций, которые подпадают под финмониторинг, со 150 тыс. грн до 300 тыс. грн.

Также перечень субъектов первичного финмониторинга, которые будут уведомлять Госфинмониторинг о подозрительных финансовых операциях, дополнят бухгалтеры и налоговые консультанты.

Запланирован постепенный переход на риск-ориентированный подход при представлении информации о подозрительных финансовых операциях, усовершенствование процедуры определения бенефициарных собственников компаний и введение адекватных мер воздействия за нарушение антилегализационного законодательства от письменного предупреждения и штрафных санкций до аннулирования лицензии.

Напомним, Фокус рассказал, как украинцы зарабатывают на кредитных картах.

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