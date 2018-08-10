Не нашаманили. Почему в госбюджете образовалась многомиллиардная дыра

Почему госбюджет недополучает средства, за счёт чего можно исправить ситуацию и на какие непопулярные меры для этого придётся пойти власти, разбирался Фокус

Почти 10 млрд грн недополучил государственный бюджет Украины в I полугодии 2018 года, тогда как год назад ситуация в госфинансах не могла не радовать — центральный бюджет за 6 месяцев выполнили с профицитом 29 млрд грн. Дмитрий Боярчук, исполнительный директор "CASE Украина", разительный контраст в показателях объясняет тем, что в апреле 2017 года в бюджет поступили 29,7 млрд грн, конфискованные у экс-президента Януковича и его окружения, и 13,3 млрд грн прибыли Нафтогаза. Выполнению бюджета в прошлом году способствовала более агрессивная инфляция.

Как отмечает Елена Белан, главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital, в исторической перспективе размер дефицита в первом полугодии 2018-го не выглядит чем-то удивительным. В подтверждение своих слов собеседница Фокуса напоминает, что в аналогичный период 2016 года дефицит государственного бюджета составил 35 млрд грн, а в 2014 году — 23 млрд грн. В таком контексте нетипичным скорее выглядит прошлогодний профицит.

Осваивая на радостях накопленные в бюджете излишки в последние дни 2017 года, власть во многом поспособствовала зимнему проседанию курса гривны. Нацвалюта тогда зашаталась не только под давлением сезонных факторов, но и за счёт большого объёма денег, одномоментно поступивших на рынок. Затем в весенне-летний период гривна заметно укрепилась и, как ни парадоксально, именно это сыграло с госфинансами злую шутку. "Доходы от налогообложения импорта, а это ключевой источник наполнения бюджета, оказались ниже запланированных, — отмечает Роман Шпек, председатель Совета НАБУ. — Этого стоило ожидать, так как смету сверстали по курсу 29,3 UAH/USD, тогда как гривна на самом деле плавала в акватории 26–27 UAH/USD".

То, что курс в I полугодии был ниже ожидаемого, не единственная причина отставания от плана по доходам. В числе прочих факторов Виктор Шулик, директор департамента рыночных исследований рейтингового агентства IBI-Rating, называет рост трудовой миграции на фоне дисбалансов во внешней торговле и рассрочку Нафтогазу по перечислению дивидендов в бюджет. То есть с благословения Кабмина 17,7 млрд грн от Нафтогаза будут перечислять в бюджет несколькими траншами. Причём основной объём выплат отсрочен на ноябрь-декабрь 2018 года.

Запланированные доходы госбюджета-2018 выросли на 11% по сравнению с показателем 2017 года, а расходы — на 25%

"Отставание некоторых статей доходов от плановых показателей частично обусловлено недостаточно эффективным планированием — слишком оптимистичными прогнозами", — считает Ирина Пионтковская, старший экономист Центра экономической стратегии (ЦЭС). Она отмечает, что по итогам первого полугодия больше всего отстают от плана акцизные сборы (выполнение менее 80%), что свидетельствует о несоответствии планов реальным показателям производства подакцизных товаров и спроса на них.

"Недовыполнение госбюджета говорит об охлаждении экономической активности в I квартале, — продолжает Александр Вальчишен, руководитель аналитического подразделения ICU. — Например, импорт товаров и услуг сократился на 12,5% по сравнению с последним кварталом прошлого года, конечные потребительские расходы домохозяйств — на 0,9%, а потребрасходы сектора госуправления — на 1%". Впрочем, по расчётам ICU, выполнение госбюджета во II квартале улучшилось и составило 98%, тогда как в I квартале этот показатель равнялся 95%. Косвенно это может свидетельствовать об оживлении экономики.

Раздача слонов

Рост дефицита госбюджета в 2018 году объясняется не только отставанием сбора доходов от плановых показателей, но и заложенными в госбюджет раздутыми расходами. Как отмечает аналитик инвесткомпании Concord Capital Евгения Ахтырко, запланированные доходы госбюджета-2018 выросли на 11% по сравнению с показателем 2017 года, а расходы — на 25%.

В предвыборный год такая ситуация вполне предсказуема. Ведь у власти возникает соблазн и электорат задобрить, и "хотелки" возможных соратников по избирательной кампании удовлетворить. Поэтому неудивительно, что в госбюджете на 2018 год наиболее существенно выросли капитальные расходы и объём трансфертов, выделяемых на социальное обеспечение.

Как отмечает Виктор Шулик, по сравнению с первым полугодием 2017 года вышеназванные статьи расходов увеличились на 8,8 млрд грн и 29,8 млрд грн соответственно, что в первую очередь связано с улучшением социальных стандартов. По его оценкам, только пересмотр уровня оплаты труда в бюджетном секторе и удорожание товаров и услуг привели к росту соответствующих статей расходов суммарно на 32 млрд грн. В этом контексте опрошенные Фокусом эксперты напоминают и о росте зарплат учителей, и о так называемом осовременивании пенсий, и о повышении пенсий военным.

Бедное казначейство

Впрочем, основной проблемой бюджета эксперты считают не столько дефицит, сколько проблемы с финансированием. Его источниками могут быть внутренние или внешние заимствования, поступления от продажи госсобственности и, наконец, денежная эмиссия. К последней мере прибегать крайне нежелательно из-за риска раскручивания инфляции и девальвации нацвалюты.

В сложившейся ситуации возрастает риск сбоев в финансировании расходных статей госбюджета, задержек соцвыплат, зарплат бюджетникам

В украинском госбюджете несколько лет подряд в качестве одного из основных источников финансирования указываются многомиллиардные поступления от приватизации госсобственности. Однако большая приватизация, на которую рассчитывают разработчики госбюджета, из года в год срывается, и нереальные суммы перекочёвывают из документа в документ. Так, в госбюджете на 2018 год запланированные поступления от приватизации составляют 21,3 млрд грн, тогда как за первое полугодие госимущества распродали только на 49,9 млн грн.

Похоже, что и к концу года прорыва на приватизационном фронте не произойдёт. "Проблема в том, что иностранцы скрупулёзно оценивают страновые риски и, учитывая нарушение ряда соглашений и контрактов после 2014 года, скорее всего, не захотят рисковать крупными суммами", — отмечает Виктор Шулик. Собеседник Фокуса также сомневается, что кто-то из оте­чественных инвесторов готов платить рыночную цену за крупные активы, такие как Турбоатом и т. п.

Недовыполнение плана по приватизации могли бы покрыть дополнительные заимствования. Но и на этом направлении не всё гладко. "Основная проблема бюджета — недостаток финансирования, как внутреннего, так и внешнего, — говорит Елена Белан. — Размещения гривневых ОВГЗ в этом году едва покрывали выплаты, приватизационных поступлений не было. Внешние займы заблокированы из-за задержки выполнения обязательств Украины перед МВФ".

Как отмечает Роман Шпек, напряжённая ситуация с доходами вместе со слабым финансированием бюджетного дефицита привела к сокращению ликвидности государственной казны: если год назад на едином казначейском счёте находилось 44 млрд грн, то в конце июля 2018-го — только около 2 млрд грн. Это минимальный показатель за 4,5 года, с революционного января 2014-го.

В сложившейся ситуации возрастает риск сбоев в финансировании расходных статей госбюджета, задержек соцвыплат, зарплат бюджетникам и т. п. В числе подобных тревожных сигналов Евгения Ахтырко называет неожиданную задержку с выплатами пенсий во второй половине июля 2018-го и последующий незапланированный аукцион Минфина по первичному размещению ОВГЗ.

Неудобная ситуация

Положение госфинансов вряд ли катастрофическое. "Я оптимистично оцениваю ситуацию: она выглядит не так гламурно, как в прошлом году, когда в бюджете были огромные остатки, но доходы нормально растут, — говорит Дмитрий Боярчук из "CASE Украина". — Однако есть дыра в Пенсионном фонде примерно в 10 млрд грн и будет проблема по наполнению от ЕСВ, где план был явно завышен, по всей видимости, в расчёте на увеличение минималки". Речь идёт о минимальной зарплате, которую с дальним прицелом на выборы планомерно повышают с января 2017 года. Тогда минималку удвоили до 3,2 тыс. грн, а с января 2018-го подняли до 3,7 тыс. грн. При этом первые лица государства периодически озвучивали щедрые обещания повысить минимальную зарплату до 4,2 тыс. грн к концу 2018 года.

"Сложившаяся ситуация означает, что управление госрасходами должно стать более осторожным, — продолжает Евгения Ахтырко из Concord Capital. — В то же время уменьшать аппетиты к расходованию госсредств сложно, поскольку приближаются президентские и парламентские выборы 2019 года". То есть для удержания ситуации в госфинансах под контролем власти придётся отложить повышение соцстандартов. Но готовы ли чиновники лишиться такого козыря в ходе избирательной кампании — вопрос открытый.

"Частично ситуацию в госфинансах может исправить ослабление гривны и ускорение инфляции во второй половине года", — прогнозирует Ирина Пионтковская из ЦЭС. Процесс девальвации уже стартовал — во второй половине июля курс просел почти на 1 грн и превысил рубеж 27 UAH/USD. Как уже говорилось, в первом полугодии госбюджет недовыполнил план по акцизам и импортным пошлинам как раз из-за весенне-летнего укрепления гривны сверх прогнозируемого уровня. Именно эту ситуацию поможет исправить начавшаяся контролируемая девальвация. Однако падение курса гривны и рост цен на фоне замораживания соцстандартов не добавляют популярности власти.

Ещё один болезненный момент — сотрудничество с МВФ. "Финансирование бюджетного дефицита и рефинансирование госдолга — всё ещё щекотливые вызовы, — продолжает Роман Шпек. — Для улучшения ликвидности государственных финансов крайне важно продвинуться вперёд в деле разгосударствления и сотрудничества с Международным валютным фондом, что улучшит привлекательность украинского долга и откроет дорогу для новых заимствований". Напомним, сотрудничество с МВФ стоит на паузе с весны 2017 года из-за невыполнения украинской стороной требований фонда. В их числе создание дееспособного антикоррупционного суда и приведение цен на газ к рыночному уровню.

"В случае получения транша МВФ в ближайшие месяцы ситуацию (в госфинансах. — Фокус) удастся удержать под контролем, но для этого договариваться нужно уже сейчас, так как бюрократические процедуры займут 4–6 недель", — продолжает Елена Белан из Dragon Capital. При реализации этого сценария в Dragon Capital ожидают по итогам 2018 года бюджетный дефицит в рамках запланированных 2,5% ВВП, но, если Украина выпадет из программы МВФ, правительству придётся резко сокращать расходы и, возможно, объявлять дефолт по долгам.

Если власть встанет на рельсы популизма, это отсрочит выход страны из кризиса ещё на несколько лет

"Пока рано говорить о конкретных тенденциях, но, если доходов не будет хватать, придётся либо искать дополнительное финансирование, либо урезать расходы бюджета на капитальные инвестиции и социальную часть путём ревизии субсидий и социальной помощи", — продолжает Виктор Шулик из IBI-Rating. При этом эксперт отмечает, что в преддверии выборов власть очень неохотно идёт на принятие непопулярных решений и поэтому пока непонятно, где будут искать выход.

Шансы "пропетлять" до выборов без транша МВФ и при этом не завалить ситуацию в экономике становятся всё менее реалистичными, а ценой договорённостей с фондом может стать сложное решение, увеличивающее цены на газ для населения. При этом ресурсы для повышения соцстандартов отсутствуют, равно как и возможности для удержания курса гривны.

Выгоду из сложившейся ситуации извлекут популисты всех мастей, из-за чего итог грядущих выборов становится непрогнозируемым. Если же власть, следуя инстинкту самосохранения, встанет на рельсы популизма, Украина заплатит накоплением перекосов в госфинансах и экономике, что отсрочит выход страны из кризиса ещё на несколько лет.