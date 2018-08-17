При этом количество работников с минимальной зарплатой снизилось до 7,4% с 9%

В июне количество трудящихся с зарплатой более 10 тысяч гривен выросло с 17% до 26,8%.

Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики.



При этом количество работников с минимальной зарплатой снизилось до 7,4% с 9%.

Согласно ведомству, снизилась доля работников, получающих зарплаты до 4 тысяч гривен - до 15,4% по итогам июня против 24,4% годом ранее. При этом доля работников с зарплатами 8-10 тысяч гривен выросла за год с 9,4% до 11%.

Фото: ukrstat.gov.ua

"Относительно стабильным остается показатель работников с зарплатами 6-8 тысяч гривен. По итогам июня их было 15,2% против 15,5% годом ранее", - отмечается в сообщении.

Напомним, по данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в июне 2018 года по сравнению с июнем 2017 года увеличилась на 24,2%, составив 9141 гривну.