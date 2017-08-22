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Новости компаний Бесплатный концерт «Океана Эльзы» ждет одесситов

<span class="label">Новости компаний</span> Бесплатный концерт «Океана Эльзы» ждет одесситов
22.08.17 602
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В рамках празднования Дня Одессы, которое состоится 2 сентября, в городе выступит группа «Океан Эльзы». Об этом изданию сообщил организатор праздника – фонд «Холидейз», занимающийся организацией крупных праздников в Одессе. Украинские рокеры станут хедлайнерами праздничного концерта.

«В этом году у «Океана Эльзы» не запланировано других больших концертов в Одессе, так что у одесситов будет хороший повод послушать их в День города», – рассказала руководитель фонда Елена Орлова. Три года назад «Океан Эльзы» уже выступал в День Одессы, показав горожанам полуторачасовое шоу на Потемкинской лестнице. Организаторы надеются, что и в этот раз любимую группу придут послушать тысячи одесситов.

Кроме «Океана Эльзы», на праздничном концерте выступят грузинская певица Нино Катамадзе и участница «Евровидения-2017» от Греции Demy. «Репертуар Нино Катамадзе настолько обширен, что в нем есть даже украиноязычные композиции. Певица Demy, конечно, на украинском не поет, но сможет порадовать гостей веселыми и лирическими песнями на английском и греческом языках», – пообещала Елена Орлова.

«Мы установим концертную сцену прямо на Морвокзале, а Потемкинская лестница традиционно станет концертной площадкой под открытым небом», – объясняет Елена Орлова. С учетом того, что празднуют День города в Одессе не только горожане, но и многочисленные туристы, организаторы пообещали установить в некоторых ключевых локациях большие экраны, на которых в прямом эфире будет транслироваться концерт с Потемкинской лестницы.

Кроме концерта, организаторы обещают ряд других активностей и сюрпризов. Например, вечером 2 сентября одесситам покажут фантастическое световое шоу с применением новейших технологий и разработок. «Шоу такого уровня еще не видели в Украине», – говорит Елена Орлова.

По замыслу организаторов, День города станет одним из ключевых праздников в череде фестивалей, которые ежегодно будут проводиться в Одессе. «Многие участники рынка развлечений и, собственно, зрители признают, что Одесса становится одним из главных фестивальных городов Украины. Мы поддерживаем и развиваем ежегодные мероприятия, такие, как День города, возвращаем после перерыва другие события, например, «Юморину», и создаем новые, как День близнецов. Все это мы делаем для того, чтобы каждый одессит и гость нашего города мог посетить мероприятие по своему вкусу», – рассказывает Елена Орлова.

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