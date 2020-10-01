Скажите "Сыыыр!". Как Украине помочь своему экспортеру в условиях открытого рынка

Зашел недавно в "Сильпо". Там есть отдел, где продается продукция небольших фермерских хозяйств. Козий сыр, к которому я неравнодушен, стоит около 600 грн/кг. Совсем рядом лежит такой же итальянский, тоже около 600 грн/кг. Взял оба, чтобы сравнить. Они сопоставимого качества.

Вдумайтесь, итальянский сыр, привезенный сюда из-за рубежа, продается в ту же цену, что и местный. Что это означает?

Европейский фермер получил субсидию от государства, которая покрыла часть его затрат. Европейский фермер получил дешевые кредиты, что позволило ему сэкономить на обслуживании кредита и не вкладываться в оборудование. Европейский фермер не потратился на администрирование своего бизнеса, так как оно максимально упрощено. И потому он продал свою продукцию на рынке другой страны.

Украинский фермер всего этого не имеет. Потому он не только не продал свой сыр в Италии, а и потерял покупателя в Украине.

Это как поставить рядом двух спортсменов-бегунов, только одному разрешить употреблять допинг, а второму нет. Но, дискуссию построить вокруг того, должны они бежать в одинаковых кроссовках или нет.

По-моему, сейчас выбор любого экономического сценария — это шаг вперед, по сравнению с текущим бесцельным дрейфом.

Что нужно сделать, чтобы украинские экспортноориентированные предприятия оставались в Украине, а иностранные инвесторы приходили со своими производственными активами к нам?

Пока никому за все годы независимости не удалось сделать так, чтобы это стало реальностью. Здесь и отсутствие справедливых судов, и постоянные перемены, и рынок не самый большой по емкости, и отсутствие условий для инвесторов, хотя бы сопоставимых с нашими ближайшими соседями, и много еще чего.

Потому украинский предприниматель-экспортер для меня герой. Выживать и быть успешным в таких условиях — геройство.

Попробуйте продать хоть что-то, что будет оплачено деньгами налогоплательщиков (т.е бюджетными) в ЕС, США или Канаде и вы узнаете много нового об этих "открытых" рынках. Почитайте, что предлагала Польша инвесторам, чтобы сделать свой экономический рывок, и вы очень удивитесь, как она "имела ввиду" всю свободную конкуренцию, затягивая к себе инвесторов. Другое дело, что все это не работает без того, что я описал выше.

Мы, бизнес, ведь не просим ничего большего, чем то, что уже есть на рынке. Мы мыслим понятиями конкуренции, во всех странах правительства борются за тех, кто создает рабочие места и производит продукцию на экспорт.

Так поборитесь за нас. Для нас это вопрос выживания. Для государства тоже.

Мы в одной лодке. Пока в одной лодке.

Первоисточник.

Публикуется с согласия автора.