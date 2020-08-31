Кто не рискует. Особенности европейского туризма во время коронавируса

Медленно и тихо, как мышки, люди начали путешествовать по Британии – пока, разумеется, только местные. Но мне пришлось уже побывать и на севере Англии, и на севере Шотландии, хочу поделиться с Вами особенностями путешествий в период коронавируса и рассказать, чего ждать – в отелях, ресторанах, на пляжах и в горах.

Вообще, ощущение какой-то двойной реальности: в одной — угрозы и ужасы по телевизору, маски-шоу в магазинах, обещания дистанционки, и бесконечные угрожающие вывески. В другой – забитые до отказа кемпинги, пляжи, рестораны. Дети играют на площадках, люди катаются на великах, толкаются на променадах и болтают со счастливыми, беззаботными лицами. Как будто мы играем с государством в детскую игру: малыш закрывает лицо ладошками и кричит: мама, меня нет! Мама грозит пальчиком и говорит: где Петя? Вот сейчас найду Петю…

Так вот, дальнейшая информация – для всех Петь, готовых рискнуть и тронуться в путь.

ГОРОДА. Сказочное время для поездки в Эдинбург, Йорк, Глазго! На улицах нет толп и огромных разноязыких групп, но уже играют музыканты, работают уличные бары – полупустота прекрасна, как первое утро после болезни.

ОТЕЛИ. Разрешенный максимум загрузки – 50%. То есть, комнаты есть, но их как бы нет. Крошечные отели и пансионы закрыты почти совсем, дважды попали с тем, что на букинге комнаты числятся, а в реальности поселиться в них нельзя и хозяева только разводят руками. С большими отелями все ок, они дают хорошие скидки. Единственное, на что обращают внимание клиенты – запах бытовой химии в номере после дезинфекции. Надеюсь, это была случайность.

В провинции, в горах, в симпатичных городках и деревнях, мест практически не найти. Позаботьтесь заранее, заняты все позволенные 50% мест!

Важно: в комнатах не будут убирать все дни, пока вы там находитесь. В номер к вам никто не заходит вообще, полотенца меняют по требованию.

Горячий завтрак где дают, а где нет: в маленьком пансионе на севере хозяйка мне сверху прокричала, что подходить ко мне она не имеет права, что ключи на столе а завтрак в холодильнике, что весь первый этаж мой, а она с мужем будет на втором и выходить будет через задний вход. О джой. Апартаменты, коттеджи – отлично, как всегда, но забронировано почти все.

РЕСТОРАНЫ. Бронировать очень заранее! На острове Скай забронировать ужин в рыбном ресторане для семьи удалось лишь на 5 дней вперед. Вокруг Инвернесса та же история – все приличные рестораны забиты на несколько дней.

В пабах и ресторанах попроще заметно легче, но все равно - количество столиков уменьшено вдвое, многие столики вынесены на улицу. Отлично в хорошую погоду, но это север, детка!

Многие кафе, обьявляющие себя открытыми, на самом деле работают только на вынос. В Йорке нас накрыл ливень, но мы не смогли даже забежать под крышу: святой ковид, все столики заняты, стоять внутри нельзя.

Что хорошо: уж если попал, то внутри можно находиться без маски (официантки в прозрачных щитках и перчатках). Расплачиваться можно как хочешь, но безнал предпочтительнее.

Цены заметно подросли по сравнению с доковидными временами: я немножко осела от 5 фунтов за стакан сидра в обычном баре!

Важно: заметно явное сокращение меню в ресторанах в глубинке. Сначала поешь туристам песни о национальной кухне, приводишь в любимый гастропаб, а там – суп, буритто и картошка. Убраны блюда, требующие сложного приготовления или хранения: мои туристы три дня, живя на побережье, пытаются поесть вкусной рыбки и морепродуктов, и пока безуспешно.

Поваров на кухне минимум, рестораны не могут обеспечить нужное количество рук с социальной дистанцией, да и обещанная вторая волна пугает владельцев: выпустишь сейчас людей на работу, а чем платить через месяц?

МУЗЕИ. Потихоньку и с удовольствием открываются. Чем важнее статус, скажем, замка, тем жестче правила. Заход ТОЛЬКО по предварительной брони и точному времени, Эдинбургский замок, скажем, – только через 3 дня. Камера Обскура – та же история.

Внутри открыты дворы и пара помещений, причем в помещениях надо носить маску. Везде нарисованы стрелки, обозначена социальная дистанция, нарисованы кружки, где можно встать. В итоге даже когда ходишь, боишься задержаться чтобы, скажем, прочитать табличку – люди, идущие за тобой, вежливо замирают в пробке.

Кафе внутри музеев не работают, туалеты открыты в странном половинном режиме. Гидов не пускают! Звери!

Важно: замки с интерьерами закрыты! На сайтах большими буквами написано: "Мы открылись", хотя пускают только в сад и во двор. Информацию об этом часто прячут так, что два гида не нашли ее на сайте замка Алвик! Проверяйте очень тщательно!

САДЫ. Открыты почти все, пусты и прекрасны как никогда. Самое время для садовых туров!

ВИСКИКУРНИ. Закрыты все. Для них все эти туры и туристы – это такая капля в море, что рисковать основным производством никто не хочет. Но! – открылась вискикурня Dewar's world of whisky, – только по предварительному бронированию, с масками внутри и измерением температуры, но все-все-таки уже хоть что-то!

МАГАЗИНЫ. Все открыты, но не работают примерочные кабины. Предлагают купить, примерить дома, а если не подойдет – вернуть. Обувь дают мерять, но после отправляют на дезинфекцию.

В магазинах косметики и парфюмерии больше нет пробников. То есть купить привычный аромат – да, а вот подобрать новый – никак.

КРАСИВЫЕ МЕСТА. Природные достопримечательности, маленькие живописные деревушки, берега озер, лесные поляны просто забиты народом, все веселые и примерно трезвые. Палаток куча и в кемпингах, и просто так.

Но! В культовых точках проблемы с парковкой. В Авиморе, возле озера Лох Морлих, сегодня была забита каждая щель. В ущелье Гленко рейнджеры умоляют не парковаться в два ряда и не ставить машины на въездах на фермы и на основной дороге. Финих Глен, красивое ущелье под Глазго, вообще пришлось закрыть, потому что люди просто бросали машины на основной дороге, гуляли прямо по разметке и только провидение спасло их от беды.

Природа Шотландии прекрасна как никогда и очень ждет вас. Красивых пустых мест по-прежнему куда больше, чем забитых народом. Просто ищите чуть менее раскрученные места!

МОРСКИЕ ПРОГУЛКИ. Ура, открылись! Почти все! Берут народу вдвое меньше, так что опять же – бронируем заранее. Киты, морские котики, утесы, обрывы, морские птицы явно нас заждались.

ТРАНСПОРТ. Все ходит, ездит и летает – это прекрасно, но не забудьте маску. Непредсказуемы, пожалуй, только перелеты: у моих клиентов отменен рейс из Эдинбурга в Лондон, а деньги, конечно, никто не вернет, выдают ваучеры, которых, похоже, на руках у людей – как акций МММ. Думаю, что через год на них просто все забьют, потому что столько обязательств никто выполнить не сможет.

Паромы на острова ходят по очень сокращенному графику, не пускают пассажиров без машин, а тем, кто едет на машинах, не разрешают выходить в салон. Вообще острова по-прежнему просят не приезжать к ним без нужды. Зато такси везде в избытке.

ТУАЛЕТЫ. Самое проблемное место. Правда, просто некуда сходить! Магазины их позакрывали, в городах власти признают, что им слишком дорого и хлопотно открывать общественные туалеты по требованиям ковида. В музей не забежишь без предварительной брони, в кафе не пустят… ж…а в прямом смысле. Приходится рассчитывать места остановок и терпеть, как в давно забытые советские времена. Если едете на дикий кемпинг, умоляю – совочек, ямка, закопать.

В общем, ехать уже можно! Ограничения неприятны, как мухи, но мы же не отменяем каникулы из-за мух? Главное – точно просчитать маршрут и БРОНИРОВАТЬ ЗАРАНЕЕ КАЖДЫЙ ШАГ!

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Публикуется с согласия автора.