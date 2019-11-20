Нужен ли вам собственный бизнес? "За" и "против" от Кирилла Куницкого

За последнее время можно наблюдать достаточно сильный рост моды на предпринимательство. Большое количество людей стремятся в собственный бизнес. В обществе даже ощущается некое классовое деление на бизнесменов и не бизнесменов. Мол, “ты еще не бизнесмен? Ну не расстраивайся, все еще у тебя получится”. Эта тенденция может таить в себе определенную угрозу для человека, идущего в свой бизнес, если он лишь поддастся влиянию этих настроений.

Каждый ли человек может стать бизнесменом? Безусловно, каждый, так же, как каждый может стать врачом, адвокатом, механиком, программистом. Бизнесмен – это определенная профессия, которой можно выучиться. Но каждому ли стоит идти в свой бизнес? Я считаю, что нет. Давайте рассмотрим, почему.

В жизни каждого человека существует главный фактор мотивации, с которым напрямую связаны все его действия. Это стремление к счастью. Каждый стремится быть счастливым, и именно по этой причине мы ввязываемся во все наши начинания.

Идя в свой бизнес, человек рисует себе картинку своего будущего счастья, глядя на истории успеха Стива Джобса, Марка Цукерберга, Ричарда Бренсона и других успешных бизнесменов. Однако зачастую он забывает о том, что на каждого успешного Джобса, Цукерберга или Бренсона приходятся тысячи предпринимателей, которые провалились! Статистика показывает, что доля компаний, продолжающих свое существование через пять лет после основания, крайне мала. И даже если мы возьмем все бизнесы, пережившие пятилетний рубеж, среди них есть достаточно много компаний, где собственника нельзя назвать по-настоящему счастливым в связи с его деятельностью. Бизнес превратился для таких людей в тяжёлую ношу, ежедневную каторгу, в “чемодан без ручки”, который и нести тяжело, и бросить не получается. И таких предпринимателей много. Они относятся к своему бизнесу как к работе, которую нужно выполнять, чтобы зарабатывать деньги.

Притом современная культура потребления не дает предпринимателю остановиться. "Стань богатым", "купи дорогую машину", "купи дорогой дом", "купи…", "купи…", "купи…" – эти сообщения явно или неявно транслируются из окружающего пространства. Но если мы попросим такого предпринимателя дать откровенный ответ на вопрос “Счастлив ли ты от того, чем занимаешься?”, зачастую получим отрицательный ответ. Таким людям не близка деятельность собственника бизнеса, она им плохо дается. Однако они становятся заложниками своего беличьего колеса, не могут остановиться.

"В жизни каждого человека существует главный фактор мотивации, с которым напрямую связаны все его действия. Это стремление к счастью. Каждый стремится быть счастливым, и именно по этой причине мы ввязываемся во все наши начинания"

Я считаю, что мир не испытывает нехватки просто предпринимателей. Мир испытывает нехватку ярких компаний, создающих нестандартные продукты, управляемых сильными, креативными новаторами, занимающимися своим делом не просто ради денег, а ради создания качественно новой, лучшей реальности.

И одновременно с этим мир испытывает еще большую потребность в сильных инженерах, финансистах, маркетологах, производственниках – иными словами, в сильных профессионалах своего дела. За сильными профессионалами идет в буквальном смысле слова охота, в то время как предприниматели душатся, давя друг друга в борьбе за рынок.

Говоря о финансовой стороне дела, следует отметить, что огромное количество компаний готовы платить профессиональному маркетологу, руководителю производства, инженеру, врачу очень приличные деньги, далеко превосходящие заработки мелкого предпринимателя.

Очень важно не воспринимать собственный бизнес как вершину бытия, очень важно ответить себе на вопрос: в чем мое призвание? А призвание лежит на пересечении ответов на три вопроса:

что я люблю делать? что у меня хорошо получается? в чем мир испытывает потребность и готов за это платить?

Каждому важно ответить на вопрос: кто я и где будет наилучшая реализация моего призвания? Далеко не факт, что ваше призвание – это собственный бизнес. Ведь главное в жизни любого человека – быть счастливым и делать счастливыми людей вокруг. А этого можно достичь, став сильным профессионалом в области, в которой мир испытывает значительную потребность.

Если вы все же решили посвятить себя собственному бизнесу, очень важно избежать ряда ошибок. Давайте разберемся, какие основные ошибки, приводящие к возникновению сильных кризисов и проблем, допускают основатели компаний.

Три ошибки начинающего предпринимателя

"идя в свой бизнес, очень важно понимать, что быть бизнесменом – это сложная работа, требующая большого количества разноплановых компетенций, а это означает, что интенсивность обучения на ранних стадиях должна зашкаливать"

Первая и самая главная ошибка – непрофессиональное занятие бизнесом. Как я говорил выше, собственник бизнеса – это такая же профессия, как инженер, юрист или доктор. И при том, что все перечисленные специальности предполагают обязательное образование до начала практики, собственники компаний в большинстве своем никак специально не обучаются перед запуском своего дела и строят компании "на коленке", по принципу "ввяжемся в бой и по ходу разберемся" . В результате такой бизнес напоминает автомобиль, собранный человеком, не разбирающимся в его устройстве. Риски езды на таком автомобиле очень высоки. Так же, как и ведение такого бизнеса. Любой бизнес – это система, состоящая из определенного набора элементов. И если не позаботиться о наличии и здоровье всех необходимых элементов системы, жди кризисов и даже, возможно, банкротства.

Вторая ошибка: многие начинающие бизнесмены создают компании, исходя исключительно из мотива заработка денег. Им порой даже все равно, чем заниматься: просто подсмотрел, как кто-то другой зарабатывает деньги, и решил повторить. Так возникают посредственные компании с посредственным продуктом, не создающие никакой добавочной ценности на рынке. А это значит, что такой компании крайне сложно привлекать и удерживать клиентов, что рано или поздно приводит к финансовым проблемам.

Третья ошибка: многие начинающие предприниматели живут мечтой, что им удастся создать компанию, которая будет работать вообще без их участия. При этом они смогут уехать на острова и жить без забот, получая периодически эсэмэски о начисленных дивидендах.

За последние годы мне довелось поработать с сотнями успешных предпринимателей, основавших очень известные компании, но я не знаю ни одного, кто отдал руль своего бизнеса чужому человеку и целыми днями загорает на островах. Даже если эпизодически такое возможно, в длительной перспективе это приведет к потере бизнеса.

Таким образом, идя в свой бизнес, очень важно понимать, что быть бизнесменом – это сложная работа, требующая большого количества разноплановых компетенций, а это означает, что интенсивность обучения на ранних стадиях должна зашкаливать. Причем важно делать ставку не только на заработок денег, а создать компанию, которая будет нести значительную добавочную ценность в окружающий мир. Также важно быть готовым посвятить себя на длительное время своему делу, быть увлеченным руководителем собственной компании и не жить лишь мечтой о скорейшем отправлении на теплые острова.

Ну а далее начинается “грабельное поле”. Ведь каждый предприниматель неизбежно должен пройти свой путь проб и ошибок.

Закончу статью вопросами, на которые нужно ответить себе, чтобы принять правильное решение: идти в свой бизнес или нет.

Есть ли у меня яркая идея проекта, который будет выделяться на рынке и станет самым привлекательным для моей целевой аудитории? Очень важно не торопиться стартовать, не имея такой идеи. Готов ли я к сильным стрессам и перегрузкам? Бизнес — это постоянная турбулентность, особенно на стадии стартапа. Первые годы развития компании предприниматель обычно вынужден работать нерегламентированно, начать рабочий день в 09:00 и закончить в 18:00 с полноценными выходными в субботу и воскресенье уже не получится. На протяжении первых лет занятия бизнесом личная жизнь будет неизбежно ущемляться. Готов ли я к рискам? Бизнес — это всегда риск. А риск – это вероятность потерь (денег, времени, репутации и даже свободы). Готовы ли вы безустанно учиться одновременно большому количеству управленческих инструментов: маркетингу, продажам, организации процессов, формированию команды, управлению финансами, операционному и стратегическому управлению. Чтобы достичь успеха в бизнесе, вы фактически должны самостоятельно получить еще одно высшее образование. Готов ли я надолго привязать себя к компании? В чем-то начало своего бизнеса напоминает заведение ребенка. Жизнь уже не будет прежней, взять отпуск на полгода станет сложно, нужно постоянно удерживать в фокусе внимания целый ряд факторов: рынок, конкурентное окружение, продажи, качество обслуживания клиентов, финансовую картину, состояние команды, множество внутренних проектов, изменения в законодательстве. Кайфую ли я, давая положительный ответ на все предыдущие вопросы? Есть ли у меня внутренний огонь, которому не терпится вырваться наружу?

Если ваши ответы положительные, то поздравляю — вы в хорошей кондиции для старта своего дела. Но помните, что это только начало. Впереди будет много сложностей, и только ваше упорство и безусловная вера в успех способны привести к результату.